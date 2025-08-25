Crimen y Justicia

Qué reveló el informe médico sobre la muerte de una nena en Rosario que ingresó al hospital con convulsiones y lesiones

La hipótesis de abuso sexual comienza a perder fuerza, pero aguardan los estudios complementarios de la autopsia

Los resultados de la autopsia
Los resultados de la autopsia revelaron que falleció por desnutrición

Luego de haber realizado un informe médico exhaustivo al cuerpo de la niña de cinco años que falleció en la tarde del sábado tras un severo cuadro de convulsiones y lesiones con el que ingresó a un nosocomio de Rosario, se conocieron los resultados que revelaron las causas de su muerte. Si bien en principio se activó un protocolo de seguridad ante una posible situación de abuso sexual, la hipótesis comienza a perder fuerza.

El informe médico entregado este domingo a la fiscal del caso, Marisol Fabbro, determinó que la menor presentaba desnutrición severa al momento de su muerte, ocurrida en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario.

La niña llegó a la guardia del Vilela el sábado a las 15:30 trasladada de urgencia por su madre, de 28 años, y su padrastro, de 24, desde un centro de salud de la zona sudoeste de la ciudad. Ingresó con convulsiones febriles, mareos y dificultades para caminar, según la información a la que pudo acceder Infobae a través de fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En la institución, los médicos constataron que la paciente padecía un cuadro semejante a la respuesta que da el cuerpo ante una infección grave que se vuelve descontrolada. Esto provoca una inflamación sistémica que daña los propios tejidos y órganos del paciente. A su vez, indicaron que presentaba lesiones en la zona genital, lo que despertó la sospecha inicial de un posible abuso. Tras conocerse este nuevo informe, los investigadores aguardan los resultados de estudios complementarios que permitan averiguar este punto, según confirmó el portal La Capital.

El personal sanitario intervino de manera inmediata, pero, pese a los esfuerzos por estabilizarla y la rapidez de la atención médica, la menor falleció a los pocos minutos de su ingreso debido a la gravedad del cuadro infeccioso y las condiciones previas del paciente. El hecho fue reportado al MPA y a la Policía de Investigaciones, que se hizo presente en el hospital.

A raíz del primer hallazgo de lesiones en los genitales, la Justicia dispuso que la madre y el padrastro fueran demorados y que el cuerpo de la niña fuera trasladado al Instituto Médico Legal para la correspondiente autopsia. Los adultos permanecieron imposibilitados durante la revisión, pero luego recuperaron la libertad tras comprobarse que no había elementos incriminatorios directos ni signos de agresión reciente.

El procedimiento judicial requirió, además del examen forense, la apertura de una causa penal en la que se secuestraron los teléfonos celulares de los adultos, para realizar el peritaje de los mismos por eventuales elementos de interés para la investigación. En las tareas llevadas a cabo previamente, Fabbro encomendó a la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones que tome declaraciones a testigos en el entorno familiar y barrial e inspeccione cámaras de videoseguridad en el barrio Vía Honda, donde reside la familia de la víctima. A su vez, secuestraron varios dispositivos electrónicos, para detectar los minutos previos al desenlace.

Según explicó el organismo público, los médicos forenses no lograron definir si las lesiones detectadas en el cuerpo correspondían a manifestaciones de violencia o a afecciones clínicas asociadas al cuadro crítico de la paciente. Desde el hospital, especialistas consultados por La Capital detallaron que la sepsis es una complicación grave asociada a infecciones que generan una respuesta descontrolada del organismo, dañando órganos vitales y resultando potencialmente mortal, sobre todo en pacientes pediátricos vulnerables. Entre los síntomas observados se encontraban fiebre, desorientación y debilidad extrema.

El caso se encuentra bajo estricta investigación y permanece abierto, a la espera de los resultados de estudios complementarios que permitan arribar a una conclusión definitiva sobre lo que desencadenó el fallecimiento de la niña.

