Atraparon a dos hombres por un violento robo a jubilados: mientras golpeaban al hombre, la mujer pedía ayuda a gritos

Una pareja de jubilados fue sorprendida mientras dormía en su casa de Quequén por dos hombres armados que ingresaron a robar. Los delincuentes dispararon y golpearon al hombre para que entregue el dinero que le exigían. En simultáneo, la mujer pedía ayuda a gritos por la ventana.

El robo ocurrió en la madrugada del miércoles pasado en el municipio de Necochea. El hombre, de 77 años y su pareja de 60, fueron víctimas de un robo agravado con uso de arma de fuego mientras descansaban en la planta alta de su casa, ubicada en Calle 556. De acuerdo con el parte oficial, cerca de las 5:00, ambos escucharon ruidos, por lo que el dueño se interpuso en la puerta para evitar que los intrusos accedieran a la habitación, mientras su pareja escapaba por la ventana a pedir auxilio. Uno de los atacantes logró ingresar a la habitación, le disparó a la altura del hombro y luego lo golpeó en la cabeza para exigirle dinero. Según detalló la víctima, había tres o cuatro individuos.

Los delincuentes se llevaron 230.000 pesos, además de bijouterie y un reloj de pulsera. Según explicaron a Infobae, las tareas de investigación incluyeron el análisis de cámaras de vigilancia públicas y privadas, y las declaraciones de los jubilados. Además, las autoridades trabajaron sobre imágenes que permitieron identificar el vehículo utilizado para cometer el robo e individualizar a uno de los sospechosos.

La secuencia motivó un operativo policial que derivó en dos allanamientos y la detención de dos sospechosos, en línea con los datos aportados por la Dirección Departamental de Investigaciones. El caso, que recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 30 a cargo del Dr. Larrarte, y el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Necochea, habilitó la solicitud. Los procedimientos se concretaron este domingo en dos domicilios de la zona de las localidades balnearias.

A pesar de que en el primero no se encontraron ocupantes, se procedió al secuestro de múltiples elementos como una motocicleta Zanella RZ 650 MT sin dominio visible y con pedido de secuestro activo por robo; parte de un vehículo Peugeot 208, también reportado como robado el 20 de agosto; seis transmisores tipo handy, 33 municiones calibre 22, una munición calibre 11.25, 25 cartuchos calibre 12 y siete vainas servidas de diferentes medidas. En ese mismo lugar se halló una llave de vehículo, una chapa patente, una campera y otros objetos.

En el segundo domicilio, los efectivos identificaron a N. E. P., de 41 años, quien registraba una captura activa desde marzo de 2021 por desobediencia, y otra de mayo del mismo año por amenazas, daño y desobediencia, todas causas que se encontraban abiertas en el Departamento Judicial Necochea. Junto a él se encontraba L. M. P., de 37 años, sobre quien pesaba una captura activa desde diciembre de 2019 por robo doblemente calificado. Ambos quedaron detenidos y los objetos incautados fueron trasladados a la delegación policial correspondiente para los recaudos legales.

Durante la inspección en ese segundo inmueble, la Policía recuperó otro transmisor tipo handy, una gorra y un celular, los cuales fueron incorporados a la causa y tendrán que ser peritados para determinar su vínculo con el robo y otros hechos previos registrados en la región. De acuerdo con lo indicado por el comisario Mayor y Director de la DDI Necochea, Sergio Guillén, se espera que en las próximas horas continúen las pesquisas para localizar al resto de los involucrados, dado que la investigación apunta a una banda cuya teniendo en cuenta lo mencionado por la víctima sobre el número de agresores.

Otro violento asalto a un jubilado

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17, con cargos de robo, privación ilegítima de la libertad y lesiones

Un jubilado de 86 años resultó víctima de un asalto violento en Villa Lugano, cuando dos hombres lo sorprendieron mientras barría la vereda de su casa en Somellera al 6100. El hecho ocurrió el domingo de la semana pasada alrededor de las 15 y finalizó con la detención de los sospechosos.

La secuencia comenzó cuando los agresores abordaron al jubilado y, tras sujetarlo de manera violenta, lo empujaron hasta el interior de la vivienda. Una vez dentro, lo golpearon y exigieron la entrega de su dinero en efectivo. La sobrina de la víctima alertó a efectivos de la Policía de la Ciudad pertenecientes a la Comisaría Vecinal 8A, quienes patrullaban la zona.

El personal policial se dirigió rápidamente al domicilio y tocó el timbre mientras el ataque aún estaba en curso. Al escuchar la presencia policial, los delincuentes intentaron huir. Uno de ellos escapó empujando a los policías en la puerta y se inició un operativo cerrojo en el barrio, mientras que el otro permanecía en el inmueble y fue aprehendido en el lugar.

Los detenidos fueron identificados como A. E. P., de 26 años, y V. D. S. N., de 32 años. El primero cayó en el interior de la vivienda y el segundo fue capturado a pocas cuadras, en avenida Riestra y Oliden. La Policía recuperó 133.740 pesos, un billete de 500 dólares de cotillón y un broche.

La causa, caratulada como robo, privación ilegítima de la libertad y lesiones, quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17, encabezado por Martín Del Viso e intervenida por la Secretaría N°153, a cargo de Karim Chabán.