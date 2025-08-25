Crimen y Justicia

Atraparon a dos hombres por un violento robo a jubilados: mientras golpeaban al hombre, la mujer pedía ayuda a gritos

El ataque tuvo lugar en el Municipio de Necochea. Del domicilio de las víctimas se llevaron más de 200 mil pesos. Al hombre lo golpearon y le dispararon

Guardar
Dos hombres detenidos por el
Dos hombres detenidos por el robo a una pareja de jubilados (Foto: Policía Necochea)

Una pareja de jubilados fue sorprendida mientras dormía en su casa de Quequén por dos hombres armados que ingresaron a robar. Los delincuentes dispararon y golpearon al hombre para que entregue el dinero que le exigían. En simultáneo, la mujer pedía ayuda a gritos por la ventana.

El robo ocurrió en la madrugada del miércoles pasado en el municipio de Necochea. El hombre, de 77 años y su pareja de 60, fueron víctimas de un robo agravado con uso de arma de fuego mientras descansaban en la planta alta de su casa, ubicada en Calle 556. De acuerdo con el parte oficial, cerca de las 5:00, ambos escucharon ruidos, por lo que el dueño se interpuso en la puerta para evitar que los intrusos accedieran a la habitación, mientras su pareja escapaba por la ventana a pedir auxilio. Uno de los atacantes logró ingresar a la habitación, le disparó a la altura del hombro y luego lo golpeó en la cabeza para exigirle dinero. Según detalló la víctima, había tres o cuatro individuos.

Los delincuentes se llevaron 230.000 pesos, además de bijouterie y un reloj de pulsera. Según explicaron a Infobae, las tareas de investigación incluyeron el análisis de cámaras de vigilancia públicas y privadas, y las declaraciones de los jubilados. Además, las autoridades trabajaron sobre imágenes que permitieron identificar el vehículo utilizado para cometer el robo e individualizar a uno de los sospechosos.

Se trata de dos adultos
Se trata de dos adultos con pedidos de captura (Foto: Policía Necochea)

La secuencia motivó un operativo policial que derivó en dos allanamientos y la detención de dos sospechosos, en línea con los datos aportados por la Dirección Departamental de Investigaciones. El caso, que recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 30 a cargo del Dr. Larrarte, y el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Necochea, habilitó la solicitud. Los procedimientos se concretaron este domingo en dos domicilios de la zona de las localidades balnearias.

A pesar de que en el primero no se encontraron ocupantes, se procedió al secuestro de múltiples elementos como una motocicleta Zanella RZ 650 MT sin dominio visible y con pedido de secuestro activo por robo; parte de un vehículo Peugeot 208, también reportado como robado el 20 de agosto; seis transmisores tipo handy, 33 municiones calibre 22, una munición calibre 11.25, 25 cartuchos calibre 12 y siete vainas servidas de diferentes medidas. En ese mismo lugar se halló una llave de vehículo, una chapa patente, una campera y otros objetos.

Los elementos secuestrados (Foto: Policía
Los elementos secuestrados (Foto: Policía Necochea)

En el segundo domicilio, los efectivos identificaron a N. E. P., de 41 años, quien registraba una captura activa desde marzo de 2021 por desobediencia, y otra de mayo del mismo año por amenazas, daño y desobediencia, todas causas que se encontraban abiertas en el Departamento Judicial Necochea. Junto a él se encontraba L. M. P., de 37 años, sobre quien pesaba una captura activa desde diciembre de 2019 por robo doblemente calificado. Ambos quedaron detenidos y los objetos incautados fueron trasladados a la delegación policial correspondiente para los recaudos legales.

Otra parte de los elementos
Otra parte de los elementos secuestrados (Foto: Policía Necochea)

Durante la inspección en ese segundo inmueble, la Policía recuperó otro transmisor tipo handy, una gorra y un celular, los cuales fueron incorporados a la causa y tendrán que ser peritados para determinar su vínculo con el robo y otros hechos previos registrados en la región. De acuerdo con lo indicado por el comisario Mayor y Director de la DDI Necochea, Sergio Guillén, se espera que en las próximas horas continúen las pesquisas para localizar al resto de los involucrados, dado que la investigación apunta a una banda cuya teniendo en cuenta lo mencionado por la víctima sobre el número de agresores.

Otro violento asalto a un jubilado

El caso quedó a cargo
El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17, con cargos de robo, privación ilegítima de la libertad y lesiones

Un jubilado de 86 años resultó víctima de un asalto violento en Villa Lugano, cuando dos hombres lo sorprendieron mientras barría la vereda de su casa en Somellera al 6100. El hecho ocurrió el domingo de la semana pasada alrededor de las 15 y finalizó con la detención de los sospechosos.

La secuencia comenzó cuando los agresores abordaron al jubilado y, tras sujetarlo de manera violenta, lo empujaron hasta el interior de la vivienda. Una vez dentro, lo golpearon y exigieron la entrega de su dinero en efectivo. La sobrina de la víctima alertó a efectivos de la Policía de la Ciudad pertenecientes a la Comisaría Vecinal 8A, quienes patrullaban la zona.

El personal policial se dirigió rápidamente al domicilio y tocó el timbre mientras el ataque aún estaba en curso. Al escuchar la presencia policial, los delincuentes intentaron huir. Uno de ellos escapó empujando a los policías en la puerta y se inició un operativo cerrojo en el barrio, mientras que el otro permanecía en el inmueble y fue aprehendido en el lugar.

Los detenidos fueron identificados como A. E. P., de 26 años, y V. D. S. N., de 32 años. El primero cayó en el interior de la vivienda y el segundo fue capturado a pocas cuadras, en avenida Riestra y Oliden. La Policía recuperó 133.740 pesos, un billete de 500 dólares de cotillón y un broche.

La causa, caratulada como robo, privación ilegítima de la libertad y lesiones, quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17, encabezado por Martín Del Viso e intervenida por la Secretaría N°153, a cargo de Karim Chabán.

Temas Relacionados

jubiladosroboNecocheaQuequénúltimas noticias

Últimas Noticias

Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

Una pelea terminó con un auto arrollando a varios jóvenes, entre ellos dos motociclistas, en el barrio Villa Allende Parque. El conductor huyó y cuando llegó la Policía ya no había rastros

Hay video, pero no denuncia:

Misterio en las afueras de San Antonio de Areco tras el hallazgo una pareja muerta en un auto abandonado

En el coche, además, encontraron una pistola, balas y un trapo colgando de la tapa de carga de combustible. Sospechan que pudo tratarse de un femicidio seguido de suicidio

Misterio en las afueras de

Atacó a balazos a su pareja y, creyendo que la había matado, se disparó: ambos están internados

Ocurrió en el Barrio José Hernández, en Santiago del Estero. La víctima del intento de femicidio tiene 32 años, el agresor, 36

Atacó a balazos a su

Una patota de la UOCRA dejó en coma a un contratista en Puerto Deseado: qué declararon los detenidos

Los cuatro, uno de ellos hermano de una jueza, habían sido detenidos el sábado a la madrugada. Este domingo fueron indagados por el juez Gabriel Contreras de Caleta Olivia. Fabio Dante Cattani sigue crítico en terapia intensiva

Una patota de la UOCRA

Un médico venezolano fue acusado por abandono de persona y estafa tras la muerte de una mujer por mala praxis

También hay dos sospechosas de 47 años que fueron notificadas de la causa luego de tres allanamientos de la Policía de la Ciudad. La víctima falleció tras un diagnóstico erróneo

Un médico venezolano fue acusado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paro de controladores aéreos: tras

Paro de controladores aéreos: tras otra jornada complicada para los vuelos, cuándo será la próxima medida de fuerza

Primavera anticipada: cómo estará el clima durante la última semana de agosto en el AMBA

Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

Misterio en las afueras de San Antonio de Areco tras el hallazgo una pareja muerta en un auto abandonado

Coimas en la ANDIS: citan a indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por ayudar a escapar a uno de los dueños de Suizo Argentina

INFOBAE AMÉRICA
El lado desconocido del juez

El lado desconocido del juez de las SS que desafió a los nazis desde adentro

Monasterios y artistas: el resurgir de la vida contemplativa como refugio frente a la hiperconectividad

“Por favor, “gracias”, “buenos días”: las nuevas reglas para los alumnos en El Salvador anunciadas por el gobierno de Bukele

Duro golpe al narcotráfico: con el apoyo de EEUU, la Armada de Ecuador incautó más de diez toneladas de cocaína en altamar

Tensión en Israel: al menos dos palestinos sospechosos de planear un ataque terrorista fueron arrestados en Tel Aviv

TELESHOW
Quién fue el primer salvado

Quién fue el primer salvado por Lali en los Playoffs de La Voz Argentina y aseguró su lugar en la próxima ronda

Crisis y lágrimas en La Voz Argentina durante la actuación de una participante: “No sé qué me pasó”

El Puma Goity volvió a apostar al amor: quién es la mujer que lo habría conquistado

La angustia de Nicolás Vázquez, separado de Gimena Accardi: “Dicen que tuvo un ataque de llanto en el camarín”

El domingo de Nicole Neumann en el autódromo con Manu Urcera: de botas y vestido acompañada por sus hijos