Robaron y golpearon a un jubilado en Villa Lugano y fueron detenidos

Un jubilado de 86 años fue asaltado y golpeado en su casa de Villa Lugano por dos delincuentes que exigieron dinero en efectivo

Un jubilado de 86 años fue víctima de un violento robo en su vivienda de Villa Lugano. Dos delincuentes lo sorprendieron cuando estaba en la vereda, lo empujaron hasta obligarlo a entrar a su casa y lo golpearon para exigirle que les entregara todo el dinero en efectivo que tenía. Ambos fueron detenidos.

Todo comenzó el domingo pasado alrededor de las 15 cuando la víctima se encontraba barriendo la vereda de su casa de Somellera al 6100, según los informes oficiales.

En ese contexto, los dos sospechosos lo sujetaron con violencia y lo obligaron a ingresar a su domicilio. Una vez en el interior de la vivienda, los ladrones lo agredieron físicamente y comenzaron a exigirle sus ahorros.

El aviso a la Policía de la Ciudad provino de la sobrina de la víctima, quien observó movimientos sospechosos y alertó a los agentes de la Comisaría Vecinal 8A que patrullaban la zona.

Se recuperó el dinero robado tras el violento ataque al jubilado

El personal se acercó al domicilio y tocó el timbre de la vivienda del jubilado. Los delincuentes, que estaban en medio del ataque, lo escucharon y decidieron huir.

Uno de ellos escapó a la carrera empujando a los policías que ya se encontraban en la puerta, por lo que se dio inicio a un operativo cerrojo en el barrio. Mientras, el otro ladrón se quedó en el inmueble y fue reducido por los agentes.

Como resultado, A.E.P., de 26 años, fue detenido en el lugar, mientras que V.D.S.N., de 32 años, fue capturado minutos más tarde en la intersección de avenida Riestra y Oliden.

Durante la detención se secuestró el dinero sustraído, un total de $133.740 y además un billete de 500 dólares de cotillón junto a un broche.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17, con cargos de robo, privación ilegítima de la libertad y lesiones

Tras la aprehensión de los sospechosos, los elementos recuperados quedaron secuestrados como parte de la investigación judicial.

El damnificado, que sufrió golpes de puño en el rostro, fue atendido en el lugar por una unidad del SAME. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Santojanni, donde ingresó con diagnóstico de traumatismos.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17, a cargo de Martín Del Viso, con la intervención de la Secretaría N°153, dirigida por Karim Chabán.

Los cargos que enfrentan los detenidos son robo, privación ilegítima de la libertad y lesiones.

Un antecedente similar en La Plata

Una jubilada de La Plata sufrió un asalto violento en su domicilio ubicado en el barrio La Loma a principios de mes. Dos sujetos encapuchados irrumpieron en la vivienda, la redujeron y la ataron, para luego apropiarse de distintos objetos personales y una suma considerable de dinero.

Los implicados escaparon tras dejar a la víctima inmovilizada.

La investigación en La Plata apunta a que los delincuentes tenían información previa sobre los movimientos de la víctima y actuaron con rapidez

El episodio se desarrolló en una casa de la calle 40, entre 25 y 26, en momentos en que la mujer permanecía en una habitación del primer piso. Los delincuentes ingresaron tras violentar la puerta, la sorprendieron y la obligaron a subir, amenazándola durante el trayecto.

Posteriormente, la pusieron boca abajo sobre una cama y la sujetaron utilizando varios cinturones, lo que le impidió moverse o pedir ayuda mientras los agresores inspeccionaban cada rincón de la vivienda.

Durante el tiempo en que la mujer permanecía atada, los asaltantes revisaron todos los ambientes y se apoderaron de cuánto pudieron. De acuerdo con fuentes policiales, ambos iban vestidos con camperas negras y cubrían sus rostros con pasamontañas.

Luego de lograr soltarse de las ataduras, la víctima salió al balcón y comenzó a pedir auxilio. Según información del portal La buena info, los vecinos escucharon los pedidos y acudieron inmediatamente. Poco después, personal policial llegó y asistió a la mujer, que se encontraba en estado de shock, aunque sin heridas graves.

La investigación fue calificada como “robo agravado” y quedó a cargo de la UFI N° 9 de La Plata.