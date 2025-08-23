La Plata: se entregó el hombre que le disparó con un arma tumbera en la cara a su pareja y la dejó en grave estado

Molina, luego de entregarse a la Policía

Juan Carlos Molina, el hombre de 50 años acusado de un salvaje intento de femicidio, quedó detenido en La Plata tras entregarse a la Justicia: está acusado de dispararle a su pareja en la cara con un arma tumbera en medio de una discusión. La víctima está en estado crítico.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hombre escapó de la escena luego de cometer el ataque, pero horas después decidió entregarse por sus propios medios en la comisaría local, donde quedó a disposición de la Justicia.

El violento episodio ocurrió la madrugada del jueves en una vivienda ubicada en la calle 148 entre 50 y 52, en la localidad platense de San Carlos.

Al lugar concurrieron efectivos del Destacamento La Unión luego de un llamado al 911 de vecinos, en el que alertaron sobre un conflicto de pareja y un posible disparo.

Al arribar al lugar, los agentes encontraron a S.S.E, de 36 años, con una herida de arma de fuego en el rostro, por lo que fue trasladada al hospital zonal de Melchor Romero, donde fue operada por un trauma facial y cervical.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la víctima quedó internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria. “El médico policial determinó que las lesiones eran de carácter grave y con riesgo de vida”, indicaron.

Testimonios recabados en el lugar por los detectives señalaron a Molina, pareja de la víctima, como presunto autor del disparo tras una discusión, en el contexto de una relación conflictiva.

En el lugar, la Policía secuestró un arma de fabricación casera tipo tumbera calibre 12/70, que habría sido utilizada en el hecho, aunque al momento de la inspección el imputado se encontraba prófugo.

Horas después, Molina se presentó espontáneamente en la sede de la DDI La Plata, acompañado por su abogado, donde se hizo efectiva la orden de detención. El Ministerio Público Fiscal avaló el procedimiento y dispuso el traslado del detenido para su indagatoria.

El expediente fue calificado con el delito de homicidio agravado por el vínculo y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa, con intervención de la UFI Nº5, a cargo del fiscal Juan Ignacio Mennucci, y el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial La Plata.

El prontuario de Molina

Según las fuentes consultadas por este medio, el agresor cuenta varios antecedentes penales en la jurisdicción de La Plata:

El 2 de enero de 2024 fue imputado en un expediente por robo agravado cometido con efracción, bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal de Berisso y el Juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata .

Desde el 31 de mayo de 2018 figura en una causa por amenazas agravadas , tramitada ante el Juzgado Correccional Nº 3 de La Plata .

El 29 de febrero de 2016 estuvo involucrado en otra causa por daño (artículo 183 del Código Penal) y amenazas agravadas , también ante el Juzgado Correccional Nº 3 de La Plata .

El 23 de noviembre de 2011 fue investigado por lesiones en el Destacamento La Unión, con intervención de la UFI Nº 7 y el Juzgado de Garantías Nº 5.

<br>