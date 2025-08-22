Crimen y Justicia

El testimonio de unos albañiles complicó a la mujer acusada de matar a su hijo de 11 años en Salta

Este jueves se desarrolló la tercera audiencia por la muerte de Leonel Francia ocurrida en 2023. Los hombres que trabajaban en la casa del menor dieron detalles del ese día

Guardar
Leonel Francia tenía 11 años
Leonel Francia tenía 11 años cuando murió de un golpe en la cabeza

Durante la tercera jornada del juicio oral que se desarrolla en Salta por la muerte de Leonel Francia, ocurrida en agosto de 2023, las declaraciones de dos albañiles que trabajaban en el domicilio donde ocurrió el deceso, complicaron a Lidia Raquel Cardozo, madre del niño de 11 años y única acusada.

En la audiencia de este jueves ante el tribunal integrado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, el fiscal penal Santiago López Soto expuso los primeros testimonios de trabajadores que realizaban reparaciones en el hogar de la acusada en los días previos a la tragedia. El primero en declarar fue un contratista que relató que el niño solía acercarse a conversar con ellos y que fue testigo de situaciones de malos tratos por parte de la madre. Según su testimonio, el chico de 11 años realizaba tareas consideradas pesadas en un comercio familiar, pese a su corta edad. Los dos albañiles que se desempeñaban en la vivienda coincidieron en sus relatos.

El día en que ocurrió la muerte del menor, “la señora me mandó audio a las 7.30 diciendo que no iba a estar en la casa. Yo igual estuve a las 8 ahí y le dije que la esperaba junto con otros dos albañiles. Pasadas las 9 salió Lidia desde el centro de su casa y nos hizo pasar”, señaló uno de los trabajadores.

De acuerdo con lo trascendido, cerca del mediodía, la mamá del niño les pidió ayuda en tono desesperante. “Yo bajé y le pregunté qué había pasado y ella me dijo ‘mi nene se desmayó’“, relató el hombre. Pero no pudo confirmar lo que en realidad había pasado porque cuando arribó a la escena “el nene estaba tapado con una sábana”. Las declaraciones del obrero complicaron a Cardozo —quien está acusada de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo— cuando mencionó que encontró rastros de sangre en su camioneta tras llevar a la mujer y al niño al hospital por pedido de ella. “Cuando vuelvo al lugar del trabajo, me doy cuenta que había sangre en el capot del auto”, recordó.

El juicio por la muerte
El juicio por la muerte empezó este miércoles y tiene previsto extenderse hasta el 9 de septiembre (@FiscalesPenales)

La primera ronda de declaraciones se inició con el testimonio del padre del menor, según informó el Ministerio Público Fiscal salteño. El hombre indicó que no convivía con su hijo ni con la mamá, pero aseguró que mantenía un contacto diario con él. Contó que en varias ocasiones observó lesiones o moretones en el cuerpo de la víctima, pero que él los atribuía a accidentes domésticos. Relató que conocía la colaboración del niño en el negocio de la madre y lo había visto realizando tareas de esfuerzo, como cargar ladrillos. Además, sobre el vínculo con la acusada describió un trato “difícil” y confesó que, en contextos de conflicto, solía impedirle ver a Leonel.

El juicio oral comenzó este miércoles 20 de agosto por el crimen ocurrido en el barrio Solidaridad de la ciudad de Salta en agosto de 2023. Las averiguaciones comenzaron cuando el menor fue llevado sin vida al Hospital Papa Francisco, donde los médicos constataron lesiones visibles. La autopsia determinó que el menor murió minutos después de recibir un golpe letal en la cabeza, cometido con un elemento punzopenetrante. De hecho, el informe forense indicó como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico grave, un diagnóstico que sustentó la imputación original y la elevación de la causa a juicio oral.

La acusación formal sostiene que “el niño vivía junto a su madre y el hecho habría ocurrido en el ámbito doméstico”. Además, señala la existencia de denuncias preexistentes que orientaban sobre agresiones físicas sufridas por el menor y atribuidas recurrentemente a la madre. Se espera, según informaron desde el MPF salteño, que las declaraciones de médicos, policías, docentes y otros familiares aporten “luz sobre las circunstancias familiares y el contexto previo al incidente”. Las audiencias continuarán hasta el 9 de septiembre, fecha en la que está previsto el cierre del debate oral y la posterior deliberación de los magistrados.

Temas Relacionados

Leonel FranciacrimenmenorSaltahomicidioúltimas noticias

Últimas Noticias

Asesino serial de Jujuy: con un nuevo homicidio, ampliaron la imputación contra Matías Jurado

Al hombre ya se le adjudicaba el crimen de Jorge Anachuri. El ADN fue clave para identificar a otra víctima

Asesino serial de Jujuy: con

Liberaron a los 104 hinchas de la U de Chile que estaban detenidos por los incidentes en la cancha de Independiente

La orden fue emitida antes de la medianoche por la UFIJ N.º 4 de Avellaneda. Se creía que iban a ser sometidos a una audiencia este mismo viernes

Liberaron a los 104 hinchas

Absolvieron a un hombre que había sido acusado de abusar de su hija con discapacidad en Neuquén

Para el tribunal, la información pericial no permitió establecer origen, fecha ni autoría de la presunta situación denunciada

Absolvieron a un hombre que

Cayó la banda de “Los Pibes Candy” que se dedicaba a robar kioscos 24 horas en Mar del Plata

Los delincuentes asaltaron dos comercios en cerca de 48 horas. Las autoridades arrestaron a los sospechosos tras dar con su paradero en un hostel del centro de la ciudad

Cayó la banda de “Los

Desbarataron una banda que hacía entraderas y secuestraron más de $10 millones en artículos del hogar

Al menos cuatro personas quedaron detenidas en La Plata, entre ellas un joven que a fines de julio fue capturado por un robo en una finca y quedó en libertad al poco tiempo

Desbarataron una banda que hacía
ÚLTIMAS NOTICIAS
La senadora Álvarez Rivero pidió

La senadora Álvarez Rivero pidió disculpas por sus polémicos dichos sobre el Hospital Garrahan: “La frase fue muy desafortunada”

Asesino serial de Jujuy: con un nuevo homicidio, ampliaron la imputación contra Matías Jurado

El médico Alejandro Vilches fue oficialmente designado como interventor en la Agencia de Discapacidad

Liberaron a los 104 hinchas de la U de Chile que estaban detenidos por los incidentes en la cancha de Independiente

El caso Fernández Lima: entre la prescripción penal y la imputación de encubrimiento

INFOBAE AMÉRICA
Francia, Alemania y el Reino

Francia, Alemania y el Reino Unido encabezan una conversación diplomática con Irán para frenar su avance nuclear

Israel advirtió que destruirá la ciudad de Gaza si Hamas no acepta el desarme y la liberación total de los rehenes

Ucrania bombardeó una estación petrolera rusa a 60 kilómetros de la frontera y bloqueó el envío de crudo a aliados de Moscú

La Policía Federal de Brasil detectó “indicios” de blanqueo de capitales en los movimientos bancarios de Jair Bolsonaro

La turbulenta historia de los Shinawatra: 25 años de poder, exilios y controversias en Tailandia

TELESHOW
El hijo de Locomotora Oliveras

El hijo de Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su madre en “En el Barro”: “Estoy orgulloso de todo”

Continúa la interna de Los Palmeras: la nieta de Marcos Camino sorprendió al mostrar su apoyo a Cacho Deicas

A pura actuación, y en medio de un penal de mujeres, María Becerra lanzó “7 vidas”: la cortina musical de En El Barro

Juana Repetto mostró las dificultades que padeció al instalarse en su nueva casa: “Esto es un proceso”

María Eugenia, la Trilliza de Oro, presentó a Otto, el hijo de Laura Laprida y el nieto número 20 del clan