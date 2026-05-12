El gobierno de Córdoba demandará a Sergio Maldonado porque trató de “mentiroso” y “coimero” a un agente de la Policía Caminera

Sergio Maldonado filmó el procedimiento policial en donde le labran una multa por no tener cinturón de seguridad y él los trata de "coimeros" (@vikingomaldo)

El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, instruirá a los abogados de la Policía local para demandar a Sergio Maldonado, hermano del fallecido Santiago Maldonado, tras viralizar un video en el que acusó a un agente de la Caminera de intentar coimearlo durante un control de rutina en la ruta 9.

El funcionario le afirmó a Infobae que “en el día de ayer me llegó el rechazo de la carta documento, con fecha al 22 de abril, para que se retracte de lo publicado en sus redes sociales”. Y afirmó a este medio: “Ya con este rechazo nos vemos habilitados para iniciar una acción judicial, lo vamos a demandar, la semana que viene haríamos la querella, estamos analizando con los abogados de Policía que tipo de acción particular haremos”, ratificó.

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El control policial de rutina sobre Sergio Maldonado ocurrió sobre Ruta Nacional N° 9 / Km 648, en proximidades de la localidad de Oncativo. Allí, “personal policial constató que un ocupante del vehículo no llevaba consigo cinturón de seguridad, como determina la Ley de Tránsito Provincial”, indicó el parte de prensa emitido por la Policía de Córdoba.

"Lo vamos a demandar, la semana que viene haríamos la querella", afirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros

“Maldonado agredió al policía tratándolo de “coimero”, entre otras afirmaciones falsas e injurias, lo que podría configurar prima facie las figuras previstas en los arts. 109 y 110 del Código Penal“, agregó la Fuerza.

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Por ello, el martes 14 de abril, Quinteros, instruyó al jefe de la Policía de Córdoba, Crio. Gral. Marcelo Marín, el envío de una carta documento contra Maldonado, domiciliado en Bariloche, provincia de Río Negro, para que se retracte de sus dichos difundidos en el video.

¿Qué dijo Maldonado?

El episodio se viralizó luego de que él publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, donde denunció un intento de coima y puso en duda la legitimidad de la multa labrada por el agente identificado como sargento Esteban Ferreyra.

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Maldonado habló a cámara y grabó el procedimiento policial en su control (@vikingomaldo)

Maldonado y sus acompañantes negaron cometer infracción alguna y llamaron al agente “mentiroso” y “coimero”. El diálogo, mostró la insistencia de los ocupantes en que todos llevaban el cinturón de seguridad y cumplían la normativa vial.

“Vos no me podés abrir el auto. No, no lo podés abrir”, reiteró Maldonado. Y prosiguió en su descargo ante la autoridad: “Porque sabés que está mal lo que estás haciendo. Nos querés hacer una multa al pedo cuando estamos con el cinturón puesto”. Y desafió al oficial: “No podés llevarte el mundo por delante”.

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La infracción que le notificó la Policía Caminera, en manos de Maldonado (@vikingomaldo)

En medio de la discusión, Maldonado filmó el procedimiento, solicitó la exhibición de credenciales y cuestionó la legalidad de la multa. El video culminó con una advertencia a cámara sobre el supuesto modus operandi policial: “Como no nos dejamos coimear, vinieron e hicieron una multa innecesaria”.

La respuesta de la Policía de Córdoba

Luego de la viralización del reel en la cuenta @vikingomaldo, la denuncia acumuló miles de visualizaciones y reacciones en redes sociales.

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Y la reacción institucional fue inmediata. El jefe de Policía de Córdoba, Marcelo Marín, envió una carta documento a Sergio Maldonado. En el texto se afirma que las declaraciones difundidas por Maldonado contienen “afirmaciones inexactas y agraviantes” sobre el accionar de la Policía Caminera y lesionan el honor del sargento Ferreyra, además de poner en entredicho el decoro institucional.

“Acá hay reglas claras que se hacen cumplir y a la Policía de Córdoba se la respeta”, dijo Quinteros sobre la Caminera

A su vez, el ministro de Seguridad cordobés, se pronunció en su momento. “No confundamos las cosas, un control de rutina correctamente realizado y un acta firmada no pueden transformarse después en un relato falso para desprestigiar a nuestra Policía. Es inaceptable que ante una infracción concreta como no usar el cinturón de seguridad se intente instalar, sin una sola prueba, que hubo intento de coimas o malos tratos, dañando el honor de quienes trabajan con profesionalismo y compromiso todos los días”, señaló.

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Y cerró: “Acá hay reglas claras que se hacen cumplir y a la Policía de Córdoba se la respeta”.