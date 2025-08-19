Video: así fue el velorio tumbero del motochorro que murió baleado por el policía al que quiso robar en La Matanza

Así fue el velatorio

El estruendo de motos aceleradas, caños de escape que arrojaban fuego, disparos al aire y armas exhibidas sobre el ataúd. Esa fue la escena que se vio en el funeral tumbero en homenaje a Lautaro Uriel Figueroa, el motochorro que murió tras recibir un balazo de un policía bonaerense al que quiso asaltar el sábado pasado en la localidad de San Justo, partido de La Matanza.

La escena, registrada en un video que circularon en las redes sociales de los conocidos del ladrón muerto, mostró a un grupo de jóvenes mientras rendían homenaje a Figueroa, abatido tras un enfrentamiento con un agente, con rango de capitán, de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza.

En el velorio, los asistentes no solo colocaron armas sobre el féretro cubierto por una mortaja blanca, sino que también aceleraron motos hasta hacer estallar los escapes y generar llamaradas y ruidos fuertes que se prolongaron durante la madrugada.

En las imágenes, uno de los presentes realizó al menos diez disparos al aire, mientras otros sumaron la misma cantidad de detonaciones.

De acuerdo con lo que trascendió, Figueroa contaba con antecedentes penales por encubrimiento, cometidos cuando era menor de edad. Durante el velorio, sus allegados no solo exhibieron armas sobre el ataúd, sino que también expresaron su pesar en redes sociales. Uno de sus amigos escribió: “Mala ahí amigo, nos dejaste tristes. Me acuerdo del fútbol que hicimos el miércoles con los pibes y cómo renegabas conmigo. Descansa en paz. Siempre presente amigo”.

La foto del ladrón en el ataúd

El caso

El hecho ocurrió alrededor de las 14, en la intersección de Coronel Lynch y Anchoris, en el barrio Villa Constructora, y terminó con uno de los asaltantes muerto y el otro prófugo.

Según informaron fuentes policiales, el agente se desplazaba en una motocicleta Twister 250 junto a su hermana cuando dos motochorros armados los interceptaron con fines de robo.

La escena se tornó violenta en cuestión de segundos: tras un forcejeo, las tres motos involucradas cayeron al asfalto y los atacantes abrieron fuego.

En respuesta, el policía extrajo su arma reglamentaria y disparó contra los agresores. Uno de ellos recibió impactos de bala y quedó tendido en la calle, todavía con el casco colocado.

Su cómplice, en cambio, logró escapar corriendo y es intensamente buscado por las autoridades. La moto en la que se desplazaban los asaltantes quedó abandonada en el lugar; de acuerdo con lo verificado, tenía pedido de secuestro activo por robo.

El enfrentamiento no estuvo exento de consecuencias para el policía: recibió una herida en la pierna producto del tiroteo. Sin embargo, las mismas fuentes precisaron que se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud. Mientras tanto, su hermana no sufrió lesiones durante el intento de asalto.

Personal de la Policía Científica trabajó en la escena recogiendo pruebas y levantando rastros del tiroteo. Entre los elementos hallados figuró el arma utilizada por el delincuente fallecido, que quedó junto a su cuerpo y la moto robada. El lugar se llenó de vecinos que se acercaron para entender lo sucedido, mientras imágenes del hecho comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

La investigación quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza, quien se presentó en el lugar y supervisó los peritajes. Según lo establecido, el funcionario no dispuso ninguna medida restrictiva para el policía involucrado. Como indica el protocolo en estos casos, al tratarse de un hecho en el que interviene un miembro de la fuerza provincial, la pesquisa pasará a ser llevada adelante por una fuerza federal.

El mensaje de uno de sus amigos

Otro motochorro muerto y con una despedida tumbera

Las redes sociales se hicieron eco de mensajes de la despedida tumbera para Thiago R. G., el adolescente de 16 años que murió el domingo en la localidad de Los Hornos tras ser baleado por un Policía Bonaerense al intentar robarle la moto.

Las publicaciones estaban acompañadas de fotos del fallecido. “Volá alto ladrón" y “siempre una re actitud”, fueron algunos de los posteos de sus allegados. Otros subieron imágenes en las que se lo ve posando arriba de una moto, y en algunas ocasiones mostrando un arma de fuego de manera intimidante.

El adolescente tenía antecedentes. Registros policiales lo vinculaban con robos en poblado y en banda, además de dos tentativas de robo. Había estado detenido en la Comisaría 3° de Ensenada, pero en todos los casos la Justicia resolvió que volviera a su mismo entorno, sin que prosperaran medidas de contención para interrumpir la reincidencia.

El episodio en el que murió se produjo en la intersección de 68 entre 135 y 136, en la ciudad de La Plata, cuando junto a un cómplice intentó sustraer la moto en la que llegaba el oficial de la Policía Bonaerense a su vivienda.

De acuerdo con la investigación, el agente se identificó como policía y, ante la amenaza con un arma, disparó contra Thiago, que cayó herido en el lugar. El cómplice del motochorro adolescente escapó y aún permanece prófugo.

Una ambulancia trasladó al menor al Hospital San Martín de La Plata, donde ingresó en grave estado. Allí los médicos intentaron estabilizarlo, pero falleció poco antes de la medianoche.

La escena del hecho quedó preservada y el policía involucrado entregó su arma reglamentaria para ser sometida a pericias. También fue secuestrada su moto.

La causa fue inicialmente caratulada como homicidio en ocasión de robo, aunque se analiza la figura de legítima defensa. La investigación está en manos de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que dispuso medidas urgentes y la intervención de peritos.

En paralelo, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense se abrió un expediente administrativo en la Dirección General de Asuntos Internos para evaluar la actuación del oficial.