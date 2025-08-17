Video: así fue el enfrentamiento que terminó con un motochorro muerto en La Matanza

Un intento de robo a un policía terminó con un motochorro muerto y otro prófugo en La Matanza

Un enfrentamiento armado se dio este sábado a la localidad de San Justo, partido de La Matanza, cuando un capitán de la Policía Bonaerense se tiroteó con dos delincuentes que intentaron robarle la moto mientras circulaba junto a su hermana.

El hecho ocurrió alrededor de las 14, en la intersección de Coronel Lynch y Anchoris, en el barrio Villa Constructora, y terminó con uno de los asaltantes muerto y el otro prófugo. Y este domingo se conocieron las imágenes del tiroteo.

Según informaron fuentes policiales, el agente, de rango capitán e integrante del gabinete antidrogas de la Departamental de Investigaciones de La Matanza, se desplazaba en una motocicleta Twister 250 junto a su hermana cuando dos motochorros armados los interceptaron con fines de robo.

La escena se tornó violenta en cuestión de segundos: tras un forcejeo, las tres motos involucradas cayeron al asfalto y los atacantes abrieron fuego.

En respuesta, el policía extrajo su arma reglamentaria y disparó contra los agresores. Uno de ellos recibió impactos de bala y quedó tendido en la calle, todavía con el casco colocado.

Su cómplice, en cambio, logró escapar corriendo y es intensamente buscado por las autoridades. La moto en la que se desplazaban los asaltantes quedó abandonada en el lugar; de acuerdo con lo verificado, tenía pedido de secuestro activo por robo.

El enfrentamiento no estuvo exento de consecuencias para el policía: recibió una herida en la pierna producto del tiroteo. Sin embargo, las mismas fuentes precisaron que se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud. Mientras tanto, su hermana no sufrió lesiones durante el intento de asalto.

Personal de la Policía Científica trabajó en la escena recogiendo pruebas y levantando rastros del tiroteo. Entre los elementos hallados figuró el arma utilizada por el delincuente fallecido, que quedó junto a su cuerpo y la moto robada. El lugar se llenó de vecinos que se acercaron para entender lo sucedido, mientras imágenes del hecho comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

La investigación quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza, quien se presentó en el lugar y supervisó los peritajes. Según lo establecido, el funcionario no dispuso ninguna medida restrictiva para el policía involucrado. Como indica el protocolo en estos casos, al tratarse de un hecho en el que interviene un miembro de la fuerza provincial, la pesquisa pasará a ser llevada adelante por una fuerza federal.

Persecución de Pompeya a Lanús

Había pasado media hora de las 8 cuando el Anillo Digital detectó un Volkswagen Golf con dominio adulterado circulando por la intersección de Avenida Sáenz y Amancio Alcorta, en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Nadie imaginó que la captura de los ocupantes del coche robado terminara con una persecución en el partido de Lanús, donde los delincuentes chocaron y, si bien, quisieron escapar a la carrera, fueron atrapados por la Policía de la Ciudad.

El video del hecho fue captado por pasajeros de un colectivo que vieron en vivo y en directo cómo el policía porteño corría al sospechoso por las calles de Valentín Alsina. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales y encabezan esta nota.

El operativo terminó con la detención de dos sospechosos fuertemente armados. Durante el intento de fuga, uno descartó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros con un cargador completo y 16 cartuchos, mientras que el otro llevaba en una riñonera una pistola Glock 17 calibre 9 mm, con 18 proyectiles y una bala en recámara.