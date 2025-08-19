“Volá alto ladrón”: la despedida tumbera del motochorro adolescente que murió en un robo baleado por un policía

Las redes sociales se hicieron eco de mensajes de la despedida tumbera para Thiago R. G., el adolescente de 16 años que murió el domingo en la localidad de Los Hornos tras ser baleado por un Policía Bonaerense al intentar robarle la moto.

Las publicaciones estaban acompañadas de fotos del fallecido. “Volá alto ladrón" y “siempre una re actitud”, fueron algunos de los posteos de sus allegados. Otros subieron imágenes en las que se lo ve posando arriba de una moto, y en algunas ocasiones mostrando un arma de fuego de manera intimidante.

El adolescente tenía antecedentes. Registros policiales lo vinculaban con robos en poblado y en banda, además de dos tentativas de robo. Había estado detenido en la Comisaría 3° de Ensenada, pero en todos los casos la Justicia resolvió que volviera a su mismo entorno, sin que prosperaran medidas de contención para interrumpir la reincidencia.

El episodio en el que murió se produjo en la intersección de 68 entre 135 y 136, en la ciudad de La Plata, cuando junto a un cómplice intentó sustraer la moto en la que llegaba el oficial de la Policía Bonaerense a su vivienda.

De acuerdo con la investigación, el agente se identificó como policía y, ante la amenaza con un arma, disparó contra Thiago, que cayó herido en el lugar. El cómplice del motochorro adolescente escapó y aún permanece prófugo.

Una ambulancia trasladó al menor al Hospital San Martín de La Plata, donde ingresó en grave estado. Allí los médicos intentaron estabilizarlo, pero falleció poco antes de la medianoche.

La escena del hecho quedó preservada y el policía involucrado entregó su arma reglamentaria para ser sometida a pericias. También fue secuestrada su moto.

La causa fue inicialmente caratulada como homicidio en ocasión de robo, aunque se analiza la figura de legítima defensa. La investigación está en manos de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que dispuso medidas urgentes y la intervención de peritos.

En paralelo, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense se abrió un expediente administrativo en la Dirección General de Asuntos Internos para evaluar la actuación del oficial.

Sus antecedentes

Los antecedentes del menor:

El 24 de abril había sido arrestado en la jurisdicción de la Comisaría 3° por tentativa de robo

El 9 de mayo volvió a ser detenido, esta vez acusado de ingresar a una pinturería de la calle 66 junto a tres cómplices de 15 años. Aquella vez el botín había sido un viejo monitor y un balde de pintura de un litro.

La cultura de los menores que delinquen en La Plata es una constante que se encuentra en ascenso hace años.

Las últimas cifras oficiales hablan de una fuerte alza. Los expedientes en el fuero de menores aumentaron un 16,5 por ciento en 2023 con respecto al año anterior; y sumaron 2637 causas.

Los expedientes por homicidios y tentativas de homicidios bajaron un 31 por ciento. Robos y hurtos subieron 41 y 42 por ciento respectivamente, con robos a mano armada un 31 por ciento. Las causas por daños y roturas crecieron un 60 por ciento.