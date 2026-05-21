Fuerte nevada en el norte del país en pleno otoño: Salta y Jujuy se tiñeron de blanco

Las Sierras de Tilcara y la Ruta Provincial 33 camino a Cachi, registraron nevadas este jueves, con imágenes que mostraron la vegetación y el suelo de altura cubiertos de nieve

Una intensa nevada registrada durante este jueves cubrió de blanco dos provincias del norte argentino. En Jujuy, la nieve llegó a Molulo, en las alturas de las Sierras de Tilcara, mientras que en Salta el fenómeno se registró sobre la Ruta Provincial 33, en la zona de Piedra del Molino, camino a Cachi. Las imágenes de ambos episodios circularon y dejaron postales poco habituales en esa época del año.

En Molulo, la vegetación de la zona quedó teñida de blanco por la caída de nieve. El paisaje de las Sierras de Tilcara, que habitualmente presenta características propias de la altura, se transformó por completo durante la jornada. Las imágenes del lugar mostraron cómo la nieve cubrió la vegetación de la zona.

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En Salta, se registró de un video donde se ve la nieve sobre la Ruta Provincial 33, en el tramo de Piedra del Molino, camino a Cachi. El material muestra el suelo pedregoso y la vegetación escasa de la zona de altura cubiertos de blanco, a medida que la nieve avanza sobre las curvas del camino.

Ante las condiciones del tramo, El Tribuno recomendó a quienes circulen por la zona extremar la precaución al conducir y respetar las señales de tránsito.

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La nieve cubrió la vegetación y el suelo de zonas de altura en Jujuy y Salta este jueves (Foto: Todo Jujuy)

El fenómeno, aunque llamativo, no resulta del todo inesperado para las zonas altas del norte del país. El meteorólogo Edgardo Escobar explicó a Todo Jujuy que las nevadas en sectores de menor altura responden a dinámicas climáticas específicas. “Es más fácil cuando tenemos etapas Niña que se registren precipitaciones en forma de nieve”, sostuvo el especialista.

Escobar precisó que el escenario actual corresponde a una etapa climática neutral, con posibilidad de ingreso a un fenómeno El Niño. “Este es un claro indicador de que estamos en una etapa neutra y con posibilidad de ingresar a un fenómeno El Niño en cualquier momento”, afirmó. Ese comportamiento climático, según detalló, incide directamente sobre las posibilidades de precipitaciones níveas en distintas regiones.

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En cuanto a las perspectivas para el resto del invierno, el meteorólogo señaló que los pronósticos trimestrales apuntan a temperaturas levemente por encima de los valores medios para esta época. “Los pronósticos están indicando temperaturas levemente superiores a los valores medios”, indicó Escobar.

Con ese panorama, las probabilidades de nieve en zonas bajas son, por el momento, menores. “Las nevadas se van a mantener en zonas altas y sectores de cordillera”, concluyó el especialista.

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Cómo estará el clima en Salta y Jujuy este fin de semana, según el SMN

El fin de semana llegará a Salta y San Salvador de Jujuy con temperaturas bajo los 13° y cielos variables, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El viernes marcará el punto más frío del período, con máximas de apenas 11° en ambas ciudades, mientras que el domingo traerá una recuperación térmica hasta los 18°.

El viernes abrirá con nubes en Salta capital: la mañana registrará entre 0% y 10% de probabilidad de lluvia y vientos de entre 7 y 12 km/h, con una mínima de 4°. En el segundo turno matinal, la niebla o neblina tomará protagonismo, con vientos que caerán a entre 0 y 2 km/h. La tarde traerá un cie

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lo parcialmente nublado y vientos igualmente calmos, de 0 a 2 km/h, antes de que la noche vuelva a cerrarse con nubes y ráfagas de entre 7 y 12 km/h. La máxima del día no superará los 11°.

En San Salvador de Jujuy, ese mismo viernes el panorama será muy similar. La mínima llegará a 5° y la máxima a 11°. La mañana arrancará nublada con niebla y una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%, con vientos de 0 a 2 km/h. La tarde despejará parcialmente, pero los vientos subirán a entre 7 y 12 km/h. La noche cerrará con nubes y vientos de 0 a 2 km/h.

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El sábado traerá algo más de alivio térmico. En Salta, la mínima descenderá a 3° y la máxima subirá a 13°. Los cielos alternarán entre despejados y parcialmente nublados a lo largo del día, con probabilidad de lluvia del 0% en todos los turnos. Los vientos se mantendrán entre 0 y 2 km/h por la mañana, y escalarán a entre 7 y 12 km/h por la tarde y la noche.

Jujuy registrará condiciones prácticamente iguales: mínima de 4°, máxima de 13°, sin lluvia prevista y vientos que también oscilarán entre 7 y 12 km/h en los turnos vespertino y nocturno.

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El domingo será la jornada con mayor ascenso de las temperaturas. Tanto Salta como Jujuy alcanzarán una máxima de 18°, con mínimas de 3° y 4° respectivamente.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante todo el día en las dos ciudades. Los vientos serán leves por la mañana, de 0 a 2 km/h, y aumentarán hacia la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

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