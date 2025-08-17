Crimen y Justicia

Un jubilado de 88 años ahuyentó a los tiros a dos delincuentes que quisieron robar en su casa de Berisso

Como no tenía los documentos que acreditaban que era legítimo usuario de armas, la Policía le secuestró el revólver calibre. 22 con el que echó a los ladrones

Un jubilado de 88 años logró frustrar este domingo a la madrugada un intento de robo en su propia vivienda, ubicada en calle 24 entre 124 y 125, en el barrio Villa Progreso de la localidad bonaerense de Berisso.

De acuerdo a la información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso, el hecho se produjo cuando el hombre advirtió ruidos extraños en la parte trasera de su domicilio.

Al salir a verificar de dónde provenían, constató la presencia de dos sospechosos que intentaban ingresar a su vivienda mediante la rotura de vidrios, al tiempo que lo amenazaban verbalmente.

Ante ese escenario, el dueño de la propiedad reaccionó. Usando un revólver calibre .22 y efectuó un disparo disuasivo. La maniobra hizo que los intrusos abandonaran de inmediato el lugar y se dieran a la fuga sin lograr concretar el robo.

Efectivos del Comando de Patrullas desplegaron un rastrillaje en la zona con el objetivo de localizar a los sospechosos, aunque no se registraron resultados positivos. Las autoridades confirmaron además que no hubo personas heridas durante el episodio.

En el marco de las actuaciones policiales, se procedió al secuestro del arma empleada por el jubilado. Según el parte oficial, se trataba de un revólver calibre .22 cargado con cinco municiones y una vaina servida.

La decisión respondió a que el dueño del inmueble no poseía la documentación legal que acreditara la tenencia del arma.

Finalmente, se informó que se mantuvo comunicación con la Unidad Fiscal de Instrucción en turno, la cual dispuso las diligencias correspondientes. Entre las medidas adoptadas, se incluyó la solicitud de imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona para intentar identificar a los dos sujetos que escaparon tras el disparo.

Un sospechoso de 90 años extraditado

El detenido de 90 años
El detenido de 90 años

Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron localizar y arrestar a un ciudadano uruguayo de 90 años para concretar su extradición a su país natal, donde enfrenta una grave acusación de abuso sexual contra una menor.

El hombre, que tenía un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol a solicitud de las autoridades uruguayas, fue detenido en un complejo turístico de la ciudad entrerriana de Colón.

La investigación se remonta a septiembre de 2024, cuando el sospechoso abordó un colectivo de la línea 121 que partía con destino a Punta Carretas, en la República Oriental del Uruguay.

Allí se sentó junto a una niña de 8 años, quien viajaba acompañada por su madre y su hermana, ambas ubicadas en asientos separados. “Aprovechando la inocencia de la niña, así como el hecho de que la misma se encontraba sentada sola, el imputado con su mano tocó las partes íntimas de la misma por arriba de la ropa”, detallaron los investigadores citados por el medio.

La menor, ante la imposibilidad de defenderse dentro del ómnibus y acorralada por las circunstancias, solo pudo relatarle lo sucedido a su madre una vez que arribaron a destino. Tras la denuncia, el acusado logró evadirse.

Inmediatamente, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA inició diversas diligencias para localizarlos, hasta que se estableció que podía encontrarse oculto en Colón, provincia de Entre Ríos.

La pesquisa fue dirigida por Mariela Montefinale, titular de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, con intervención del Juzgado Federal a cargo de Sergio Viri y la Secretaría Penal Nº2 encabezada por Lucas Claret.

Con los datos reunidos y la orden judicial en la mano, los efectivos de la División Unidad Operativa Federal Concepción del Uruguay de la PFA desplegaron tareas específicas con resultado positivo.

