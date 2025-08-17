Crimen y Justicia

Tiene 90 años y fue extraditado a Uruguay acusado de abusar sexualmente a una nena durante un viaje en ómnibus

La PFA arrestó en Entre Ríos al sospechoso, quien se ocultaba en un complejo turístico de la ciudad de Colón. El anciano, de nacionalidad uruguaya, contaba con pedido de captura internacional y circular roja de Interpol

Extraditaron a Uruguay a un hombre de 90 años por el abuso sexual de un menor de edad

Un ciudadano uruguayo de 90 años, el cual poseía un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol a solicitud de las autoridades de ese país, fue arrestado en Entre Ríos por la PFA acusado por abusar sexualmente de una niña de 8 años en un ómnibus, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió en septiembre de 2024, cuando el sospechoso subió a un ómnibus de la línea 121 con destino a Punta Carretas, República Oriental del Uruguay, sentándose al lado de la víctima, quien se encontraba viajando con su madre y su hermana, quienes se encontraban en otros asientos.

De acuerdo a los investigadores, aprovechando la inocencia de la niña, así como el hecho de que la misma se encontraba sentada sola, el imputado con su mano tocó las partes íntimas de la misma por arriba de la ropa. Acorralada y sin capacidad de defensa, la víctima soportó el abuso hasta que llegó a destino. Fue en ese momento que la niña le contó a su madre lo sucedido.

El detenido de 90 años
El detenido de 90 años

Tras la denuncia, el hombre se fugó. En consecuencia, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA efectuó diversas averiguaciones con el fin de establecer el paradero del buscado, determinando que el mismo podría hallarse en la ciudad entrerriana de Colón.

En la investigación intervino Mariela Montefinale, titular de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay. Con las pruebas reunidas y por orden del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Sergio Viri, Secretaría Penal Nº2, a cargo de Lucas Claret, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Concepción del Uruguay de la PFA, realizaron tareas específicas a fin de dar con el prófugo.

La búsqueda fue exitosa: los agentes lograron hallar al anciano denunciado en un complejo turístico ubicado en la ciudad entrerriana.

Luego, se realizó un seguimiento del proceso de extradición. De esta manera, una vez concedida definitivamente la extradición, se coordinó su entrega hacia el país vecino con la intervención de Cancillería e Interpol Montevideo.

De este modo, los federales procedieron a la entrega del detenido al país vecino, a través del Puente Internacional General José Gervasio Artigas, que une las ciudades de Colón y Paysandú, para que continúe su proceso judicial.

