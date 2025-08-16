Crimen y Justicia

Fue preso por matar a un niño y en su placard hallaron el cadáver de una joven: el oscuro prontuario del excomisario Horacio Grasso

El sospechoso vivía en el departamento de la ciudad de Córdoba donde encontraron el cuerpo de Milagros Micaela Basto, de 22 años. Qué se sabe del caso hasta ahora

Horacio Grasso
Horacio Grasso

Milagros Micaela Basto tenía 22 años y fue hallada sin vida en una escena macabra que tuvo lugar en la ciudad capital de Córdoba. Su cuerpo estaba escondido adentro de un placard sellado con cemento y en avanzado estado de descomposición. Lo descubrieron unos obreros que realizaban una remodelación en el departamento 3°B de un edificio de la calle Buenos Aires al 300, donde vivía Horacio Grasso.

Se trata de un expolicía que tiene un alarmante prontuario delictivo y que ahora volvió a quedar en la mira de la Justicia por su relación con el cadáver que estaba en el ropero de su casa, el cual fue identificado esta semana. La víctima es una joven que había sido reportada como desaparecida por su familia entre noviembre y diciembre de 2024, en el marco de una situación de extrema vulnerabilidad.

Horacio Grasso tiene varios antecedentes graves: mientras era parte de las fuerzas de seguridad, lo descubrieron involucrado en diferentes robos y hasta fue detenido por tenencia de armas de guerra, lo que lo llevó a ser suspendido de sus funciones.

Horacio Grasso, el expolicía condenado
Horacio Grasso, el expolicía condenado

Su mancha más importante, sin embargo, data de hace 16 años, cuando la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba lo halló culpable del asesinato de Facundo Novillo Cancinos, un niño de 6 años que murió el 26 de marzo de 2007 al recibir un disparo de FAL en la cabeza durante una balacera entre bandas narco rivales en los barrios Colonia Lola y Miralta.

Facundo fue asesinado cuando iba en la parte trasera del Renault 12 conducido por el albañil Héctor Gregorio Avendaño, de 45 años, a quien acompañaba su pareja y madre del chico, Laura Cansino, de 35.

Antes de este crimen, Grasso había sido separado de la fuerza policial tras ser considerado responsable de un robo en un comercio de indumentaria, sumando así antecedentes judiciales que precedieron a la condena de 27 años por el asesinato de Facundo.

Con el paso del tiempo, obtuvo la prisión domiciliaria en 2019 al acreditar una afección cardíaca que el Servicio Penitenciario no pudo tratar adecuadamente. Sin embargo, tras una fuerte discusión en la que golpeó brutalmente a su madre, violó la domiciliaria y fue recapturado.

Milagros Micaela Basto, de 22
Milagros Micaela Basto, de 22 años

Pese a todos estos antecedentes, habría conseguido nuevamente el beneficio del arresto domiciliario, esta vez con tobillera electrónica. La cumplía en el departamento donde a principios de julio hallaron el cadáver de Milagros.

Sin embargo, al momento del descubrimiento, Horacio Antonio Grasso no se encontraba en la vivienda: había sido trasladado días antes al penal de Bouwer por volver a incumplir las condiciones de su prisión domiciliaria.

Un dato relevante para los investigadores es que los albañiles que encontraron los restos hacían un trabajo de remodelación que había pedido Jorge Grasso, hermano del ex policía. Fue el encargado de la obra, quien informó a la policía que había sido contratado por él para llevar a cabo reformas en la vivienda.

La fachada del edificio donde
La fachada del edificio donde se encontró el cadáver

Jorge Grasso también acumula un pasado conflictivo y judicializado. Durante su residencia en un edificio de calle Colón, protagonizó múltiples episodios de violencia vecinal y fue denunciado en reiteradas oportunidades por causar daños e inundaciones en otras unidades.

A raíz de estos hechos, varios habitantes del edificio instalaron cámaras de seguridad para registrar sus movimientos y protegerse. Jorge Grasso también vivió en Paraguay. Allí, a fines de 2024, fue detenido en Ciudad del Este acusado de haber participado en un robo millonario a un shopping. A raíz de ese episodio, fue extraditado a la Argentina, aunque no se precisó si quedó imputado formalmente en esa causa ni cuál fue su situación procesal posterior.

Jorge aparece por ahora vinculado de manera indirecta al caso del cuerpo hallado dentro de un ropero tapiado con cemento en un departamento céntrico de Córdoba, que era alquilado por su hermano Horacio.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Distrito I Turno VI, a cargo de José Bringas, que ahora busca determinar las circunstancias exactas del fallecimiento, el posible vínculo entre Milagros y el exsargento Grasso, y si se trató de un femicidio.

