Un policía de la Ciudad le disparó a un motochorro que quiso asaltarlo a punta de pistola en una plaza de Morón

La esquina de la plazoleta en Morón donde el agente policial le disparó a un motochorro (Google Maps)

Un agente de la Policía de la Ciudad, que estaba fuera de servicio, baleó a un delincuente durante un intento de robo en una plazoleta de Morón. El joven de 22 años se encuentra internado y con custodia policial debido a que el impacto de bala le dio en la ingle.

El episodio ocurrió el miércoles por la tarde al oeste del Conurbano bonaerense, cuando el agente que estaba de civil se encontraba tomando mates con su novia en la esquina de Hipólito Yrigoyen y avenida Eva Perón, justo frente al Cementerio Municipal.

El ataque comenzó cuando tres motos, con al menos cinco delincuentes, arribaron al lugar en donde se encontraba la pareja. Uno de ellos descendió del vehículo y los amenazó a punta de pistola. El portal Primer Plano Online indicó que el agresor realizó un disparo contra el suelo con el objetivo de intimidar y obligarlos a que entreguen sus pertenencias, según el relato de los testigos. El oficial, que presta servicio en la Comisaría 14 A de Palermo, dio la voz de alto y sacó el arma reglamentaria.

En ese momento, ejecutó seis disparos hacia el lugar en donde estaban los motochorros y alcanzó a uno de los jóvenes que iba como acompañante. El delincuente cayó herido sobre el césped de la plaza, mientras el resto de los compañeros se dio a la fuga. Circulaban en dos motos sin patente —una Honda CB 300 y una Kawasaki Z400, ambas reportadas como robadas.

El herido fue identificado como C. R., de 22 años, residente en Laferrere, quien recibió un balazo en la ingle y fue trasladado en ambulancia del SAME Morón al hospital Güemes de Haedo. Según el portal mencionado, los médicos señalaron que perdió una cantidad considerable de sangre y quedó internado en condición estable, siempre bajo la vigilancia de un operativo de seguridad policial. Se espera que, tras su recuperación, sea indagado por la fiscalía. En tanto, en el lugar del hecho, los peritos de la Policía Científica secuestraron una pistola .22 y un cargador.

Respecto a la banda, se presume que formaban parte de una organización dedicada a robos bajo la modalidad motochorro aunque los investigadores deberán confirmar este dato. La investigación está abierta y no se descarta la participación de nuevos sujetos identificados a partir del análisis de cámaras y huellas en las motocicletas.

Una agente de la Ciudad mató a un motochorro en Caseros

Una agente de la Policía Federal Argentina (PFA) fue detenida tras abatir a un motochorro en un intento de robo en la localidad de Caseros, partido bonaerense de Tres de Febrero. La Fiscalía mantiene bajo investigación las circunstancias del hecho, particularmente la ausencia de armas en poder de los asaltantes y la falta de testigos presenciales en el lugar.

Detuvieron a una mujer policía que mató a un motochorro en un supuesto intento de robo en Caseros

El episodio ocurrió el 24 de julio por la tarde, cuando la oficial, identificada como G. A. F. A., auxiliar de 5ta del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado, se encontraba de franco y vestida de civil. Según su propio testimonio, la agente estacionaba su Volkswagen Taos sobre la calle Mitre al 5000 y tenía intenciones de acudir al gimnasio cuando fue interceptada por cuatro personas a bordo de dos motocicletas.

La policía declaró que los individuos la amenazaron con armas de fuego e intentaron sustraerle el vehículo. En ese contexto, disparó cuatro veces desde el interior del rodado con su arma reglamentaria, una Glock calibre 9 mm. Tres de los presuntos asaltantes escaparon del lugar, dos a pie y uno en moto, mientras que uno de ellos cayó gravemente herido a pocos metros, junto a una Honda Wave blanca sin patente.

Poco después, personal del Comando Patrulla 3ra y una ambulancia del SAME constataron el deceso del joven, identificado como Kevin Manuel Rodríguez, de 20 años y con domicilio en Morón. El fallecido presentaba al menos dos heridas de arma de fuego, una en el tórax y otra en la parte posterior del cráneo.

En la escena, los peritos no encontraron ningún arma de fuego que hubiera pertenecido a los asaltantes ni testigos directos del suceso. Esta situación motivó que el fiscal Mariano Cangelosi, de la UFI Nº 3 de San Martín, dispusiera la detención de la agente. A su vez, caratuló el caso como homicidio en ocasión de robo, ordenando peritajes balísticos y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

Horas después, un hombre identificado como F. N. V., de 28 años, se presentó en la comisaría 4ta de Villa Piñeral y denunció el robo de su motocicleta, coincidente con la hallada en el lugar. F. N. V. declaró que fue asaltado por dos sujetos armados ese mismo día en el barrio Carlos Gardel, aunque no logró justificar la demora en la denuncia ni aportar registro de llamados al 911. Los antecedentes penales de F. N. V. por secuestro extorsivo y las condenas cumplidas en Ezeiza y Marcos Paz fueron registrados en la causa, aunque no se le imputaron cargos en esta etapa.