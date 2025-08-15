Baleó a su suegra porque lo echó de su casa y fue detenido en Neuquén

La víctima todavía permanece internada, pero fuera de peligro

Un hombre fue detenido en Neuquén, luego de que fuera denunciado por haber baleado a su suegra durante una discusión. Sin embargo, no serían los únicos cargos que recaerían sobre él, puesto que el acusado agredió físicamente a un efectivo policial en una comisaría local.

El episodio ocurrió el martes por la tarde en un departamento ubicado en el complejo 500 Viviendas de la ciudad de Cutral Co. Cerca de las 18 horas, el detenido, identificado como M. S. B., tuvo una pelea verbal con la madre de su pareja, quien le había exigido que se fuera de la propiedad.

En medio de la discusión también se encontraba presente la mujer del detenido y, pese a que las primeras sospechas apuntaban a que todo habría iniciado con una pelea entre ellos, la Fiscalía constató que solamente estuvieron involucrados la suegra y el ahora imputado.

De acuerdo a la información publicada por LM Neuquén, el ataque se concretó después de que la víctima le dijera que se fuera de la casa. En respuesta, el acusado extrajo un arma de fuego y disparó dos veces. Fue así que la mujer resultó herida en ambos tobillos y tuvo que ser trasladada de urgencia.

Después de que la suegra del detenido fuera atendida en el Hospital Complejidad VI, tuvo que ser sometida a una cirugía de urgencia. Con el paso de los días, el centro médico informó que la paciente recibió estabilización inmediata y se encuentra fuera de peligro.

El detenido también agredió a un policía, tras haber pedido ir al baño

Minutos después del ataque, el personal policial llegó y secuestró una pistola calibre 9 milímetros, que tenía seis cartuchos y una vaina servida encontrada en el lugar. Fue así que el acusado fue detenido en las inmediaciones del domicilio.

Por otro lado, el hombre fue acusado de haber agredido a uno de los policías que se encontraban a cargo de su custodia, mientras permanecía detenido en la Comisaría 15. La agresión sucedió cerca de las 22 horas del mismo martes, cuando solicitó ir al baño y, sorpresivamente, le dio un golpe de puño en el pómulo izquierdo.

Luego de que el acusado fuera citado a una audiencia imputativa, las autoridades del Ministerio Público Fiscal de Neuquén le informaron que se habían formulado cargos en su contra en dos causas distintas. De esta forma, lo imputaron por los delitos de abuso de armas, respecto al ataque a su suegra, y lesiones leves agravadas por la condición de funcionario policial de la víctima.

Durante la audiencia, la fiscal Mayra Febrer solicitó que M. S. B. cumpla con un régimen de prisión domiciliaria por un mes, con el complemento de que se realicen rondas policiales de control. Según los argumentos que presentó, indicó que habría riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro para la integridad de las víctimas.

Frente a esto, la jueza de garantías, Vanessa Macedo Font, avaló los cargos y la medida de coerción solicitada, por lo que el acusado ya cumple la detención de modalidad domiciliaria. Asimismo, fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación penal preparatoria. Hasta el momento, las autoridades confirmaron la identificación de todas las personas involucradas y comunicaron que continuarían en la búsqueda de pruebas.

Abusó de su pareja e intentó matarla: se tiró de un primer piso para poder escapar

Una mujer de San Martín de los Andes logró sobrevivir tras sufrir un intento de femicidio, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad en su propia casa durante tres días. El imputado, identificado como V.S.M., enfrenta múltiples cargos luego de que la víctima lograra escapar y denunciar los hechos.

La mujer fue asistida por la comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia de San Martin de los Andes, tras haber podido escapar de su casa

Todo comenzó la noche del miércoles 30 de julio, en una vivienda ubicada en un primer piso, al fondo de un terreno. Una discusión de pareja dio paso a una serie de agresiones físicas que incluyeron golpes, cortes y amenazas.

Según la acusación, el imputado regresó al domicilio el jueves por la tarde e intentó mantener relaciones sexuales bajo amenaza. Ante la negativa, utilizó un cuchillo provocándole cortes en las manos a la víctima y continuó con la violencia golpeándola con una botella de vidrio. Posteriormente, la sometió a abuso sexual con acceso carnal, según sostuvo el fiscal Hernán Scordo.

Durante la mañana del viernes 1 de agosto, la agresión escaló. Cuando la mujer dormía, sufrió golpes en la boca y fue nuevamente privada de su libertad durante aproximadamente hora y media. La secuencia terminó con un intento de escape: la víctima llegó hasta la escalera interna, pero el imputado le propinó una patada en la espalda, lo que provocó una caída desde unos tres metros de altura.

Pese a la gravedad del episodio, sobrevivió y tuvo la oportunidad de dar aviso a las autoridades. De esta manera, el personal de la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia de San Martín de los Andes brindó resguardo inmediato y tomó la denuncia.

Frente a esto, el Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación contra V.S.M. y solicitó su detención con prisión preventiva. El pedido se basó en el peligro para la integridad de la víctima y la posibilidad de entorpecimiento en la investigación. La medida fue aceptada por el juez de garantías, Maximiliano Bagnat, aunque estableció un plazo inicial de dos meses de prisión preventiva.

V.S.M. fue imputado por tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por femicidio, abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad calificada por violencia, amenazas agravadas por el uso de arma y lesiones leves calificadas por el vínculo y el contexto de violencia de género, en tres hechos. Todos los cargos fueron atribuidos en calidad de autor bajo concurso real.

La investigación mantendrá un plazo inicial de cuatro meses, período durante el cual la fiscalía amplificará la recolección de testimonios, informes médicos y otras pruebas. Por su parte, los fiscales Hernán Scordo y Federico Surá argumentaron que la situación de riesgo es grave y afecta tanto a la integridad de la víctima como a la eficacia procesal.