Crimen y Justicia

Escándalo en Neuquén: detuvieron al hijo de una candidata a senadora por un intento de robo millonario a un supermercado

Ocurrió en la ciudad de Plottier. El sospechoso es hijo de Marisa Torres San Juan, miembro del partido Desarrollo Ciudadano con el que competirá Gloria Ruiz, la vicegobernadora destituida el año pasado

Guardar
Uno de los hijos de
Uno de los hijos de María Torres San Juan, candidata a senadora de Neuquén, fue aprehendido en medio de un robo millonario a una sucursal de la cadena de supermercados "La Anónima".

El pasado domingo, Marisa Torres San Juan, candidata a senadora de Neuquén por Desarrollo Ciudadano, se vio salpicada por un hecho delictivo ocurrido en la ciudad de Plottier. Allí, personal policial evitó un robo millonario a una sucursal de una reconocida cadena de supermercados, y entre los aprehendidos apareció uno de sus hijos, casualmente también gerente del comercio.

La noticia tomó mayor trascendencia porque Torres San Juan forma parte del espacio con el que la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, destituida de su cargo en diciembre del año pasado por irregularidades en el manejo de fondos públicos, pretende competir en las próximas elecciones legislativas.

Según informaron desde la Policía provincial, personal de la División Robos y Hurtos de la Dirección Delitos de Neuquén, junto con gerentes de seguridad de la cadena de supermercados “La Anónima”, logró detectar y desarticular un robo sistemático que era cometido por un empleado jerárquico de una sucursal local.

La redada se efectuó cerca de las 13.15, cuando se identificó una camioneta tipo pick up, marca Toyota Hilux, sobre el sector de carga y descarga, por lo que se procedió a la identificación de sus dos ocupantes.

Parte de la mercadería hallada
Parte de la mercadería hallada en la camioneta del hijo de Marisa Torres San Juan. (@policiadelneuquen)

Los sospechosos, el hijo de Torres San Juan y un cartonero, fueron sorprendidos en pleno ilícito, durante un operativo realizado con medios tecnológicos. En el procedimiento se secuestraron más de 230 kilos de mercadería, entre ellos distintas variedades de quesos, cortes de carne y otros productos, con un valor total estimado en $2.532.725.

En detalle, el medio LMNeuquén consigna que dentro del vehículo había 103 kilos de queso; 71 kilos de tapa de asado; 40 kilos de vacío y 20 kilos de matambre.

Según las pesquisas, el gerente de la sucursal, identificado como C.J.P.T., aprovechaba momentos en los que quedaba como único responsable del local para vulnerar el sistema de seguridad y extraer la mercadería. En la maniobra participaba además otra persona encargada de retirar la basura, quien colaboraba para sacar los productos sin ser detectados.

Ambos involucrados, de 36 y 53 años, fueron aprehendidos e imputados por el delito de hurto continuado.

La destitución de Gloria Ruiz

Gloria Ruiz
Gloria Ruiz

El caso tomó relevancia a nivel provincial debido a que Marisa Torres San Juan pertenece al mismo espacio político que Gloria Ruiz, quien en diciembre pasado fue destituida como vicegobernadora de Neuquén en medio de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, puntualmente sobre el depósito de sumas de la cuenta de la Legislatura neuquina en la cuenta sueldo de su hermano, Pablo Ruiz.

Este último fue designado en el cargo de coordinador en la Legislatura por su hermana, presidenta del cuerpo. De acuerdo a la investigación en curso, recibió transferencias por un total de 29.854.350 pesos provenientes de la Legislatura. Parte de ese dinero fue destinado a la constitución de plazos fijos, mientras que otros 20.600.000 pesos se retiraron en efectivo, lo que alertó sobre el destino de ese dinero público.

En declaraciones públicas, Ruiz reconoció la transferencia como un acto “irregular” y sostuvo: “Eso nunca debería haber pasado”. Además, negó que existieran nombramientos de familiares en el Poder Legislativo, aunque admitió que la designación de su hermano en un cargo y la contratación de su esposo, Claudio Costa, como chofer, efectivamente se realizaron.

Su destitución se materializó después de una sesión especial de la Legislatura neuquina, donde, por mayoría, los diputados provinciales aprobaron la pérdida de su mandato tras la presentación de un informe que detalló los hechos.

Tras la destitución de Ruiz, la diputada Zulma Reina, como vicepresidenta primera de la Cámara, asumió de manera provisoria la función de vicegobernadora. El lugar de Ruiz en la vida pública y política de Neuquén quedó condicionado por las causas judiciales, mientras avanza con la aspiración de integrar el Congreso de la Nación como representante de su partido.

Temas Relacionados

NeuquénPlottierRobosMarisa Torres San JuanGloria RuizÚltimas noticias

Últimas Noticias

El padre de una víctima del fentanilo contaminado cuestionó la falta de controles: “Es un asesinato en masa”

Daniel Oviedo habló sobre la muerte de su hijo, uno de los 96 pacientes fallecidos por la droga adulterada. Defendió al juez Ernesto Kreplak ante la posible recusación del Gobierno, y le atribuyó la culpabilidad de la tragedia a los “dueños de los laboratorios” y al Poder Ejecutivo por la desregulación sanitaria

El padre de una víctima

Raptó a una nena de 12 años, la subió a un tren y se hizo pasar por policía: terminó detenido

Ocurrió anoche en la localidad bonaerense de Chacabuco. Fuentes del caso confirmaron a Infobae que se trató de un caso de grooming

Raptó a una nena de

El abogado de Contardi explicó los motivos por los que pidió su prisión domiciliaria: “Tiene circunstancias personales”

Fernando Sicilia, defensor del exmarido de Julieta Prandi, presentó un habeas corpus luego de que el empresario fuera condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra la modelo y conductora

El abogado de Contardi explicó

Grooming: detuvieron en Río Negro a un hombre acusado de captar menores por videojuegos

El sospechoso cambiaba monedas virtuales por fotos con contenido sexual. El caso se destapó por la denuncia de los padres de un nene de 9 años

Grooming: detuvieron en Río Negro

El ex marido de Julieta Prandi en la cárcel de los rugbiers: su abogado pidió la prisión domiciliaria

Claudio Contardi fue trasladado a la Alcaidía Departamental N°3, donde se encuentran los asesinos de Fernando Báez Sosa. Su nuevo defensor, Fernando Sicilia, presentó un recurso ante la Justicia donde aseguró que el acusado fue padre hace dos meses

El ex marido de Julieta
ÚLTIMAS NOTICIAS
El estómago también es un

El estómago también es un “segundo cerebro”: descubren su impacto en los estados de ansiedad y depresión

Verónica Cangemi, cantante soprano argentina: “Mucha gente piensa que ir al Teatro Colón es de elite y no es así”

Escándalo en Tierra del Fuego por el intento de habilitar salmoneras y modificar una ley provincial

El BCRA dictó tres normas clave para endurecer el apretón monetario a los bancos, sacar pesos de la calle y contener al dólar

Dólares del colchón: a dos meses del anuncio, el Congreso aún no lo trató y el nuevo régimen de Ganancias tuvo pocos inscriptos

INFOBAE AMÉRICA
Buenos Aires recibe el primer

Buenos Aires recibe el primer Encuentro de Literatura y Cultura Venezolana en el Sur

Una impactante obra de Anish Kapoor, en una plataforma petrolera, denuncia la crisis climática

Estados Unidos y Paraguay firmaron un memorando para reforzar la cooperación contra la inmigración irregular

Un fuerte histórico en una isla privada de Gales se vende por 4 millones de dólares

Cocaleros de Bolivia garantizan las elecciones en zonas calificadas “de riesgo” y promueven el voto nulo

TELESHOW
Evangelina Anderson y Martín Demichelis:

Evangelina Anderson y Martín Demichelis: una historia de amor de novela y la crónica de una ruptura anunciada

La sorpresiva declaración de Tamara Báez luego de intentar volver con L-Gante: “Quiero estar sola”

L-Gante contó la verdadera razón por la que bloqueó a Wanda Nara luego de su reconciliación con Tamara Báez

Denise Dumas celebró los 18 años de su hija Emma: “¡Sos todo lo que está bien en esta vida!"

Contó cómo conoció a su esposa y sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Son dos románticos”