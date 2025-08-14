Escándalo en Neuquén: detuvieron al hijo de una candidata a senadora por un intento de robo millonario a un supermercado

Uno de los hijos de María Torres San Juan, candidata a senadora de Neuquén, fue aprehendido en medio de un robo millonario a una sucursal de la cadena de supermercados "La Anónima".

El pasado domingo, Marisa Torres San Juan, candidata a senadora de Neuquén por Desarrollo Ciudadano, se vio salpicada por un hecho delictivo ocurrido en la ciudad de Plottier. Allí, personal policial evitó un robo millonario a una sucursal de una reconocida cadena de supermercados, y entre los aprehendidos apareció uno de sus hijos, casualmente también gerente del comercio.

La noticia tomó mayor trascendencia porque Torres San Juan forma parte del espacio con el que la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, destituida de su cargo en diciembre del año pasado por irregularidades en el manejo de fondos públicos, pretende competir en las próximas elecciones legislativas.

Según informaron desde la Policía provincial, personal de la División Robos y Hurtos de la Dirección Delitos de Neuquén, junto con gerentes de seguridad de la cadena de supermercados “La Anónima”, logró detectar y desarticular un robo sistemático que era cometido por un empleado jerárquico de una sucursal local.

La redada se efectuó cerca de las 13.15, cuando se identificó una camioneta tipo pick up, marca Toyota Hilux, sobre el sector de carga y descarga, por lo que se procedió a la identificación de sus dos ocupantes.

Parte de la mercadería hallada en la camioneta del hijo de Marisa Torres San Juan. (@policiadelneuquen)

Los sospechosos, el hijo de Torres San Juan y un cartonero, fueron sorprendidos en pleno ilícito, durante un operativo realizado con medios tecnológicos. En el procedimiento se secuestraron más de 230 kilos de mercadería, entre ellos distintas variedades de quesos, cortes de carne y otros productos, con un valor total estimado en $2.532.725.

En detalle, el medio LMNeuquén consigna que dentro del vehículo había 103 kilos de queso; 71 kilos de tapa de asado; 40 kilos de vacío y 20 kilos de matambre.

Según las pesquisas, el gerente de la sucursal, identificado como C.J.P.T., aprovechaba momentos en los que quedaba como único responsable del local para vulnerar el sistema de seguridad y extraer la mercadería. En la maniobra participaba además otra persona encargada de retirar la basura, quien colaboraba para sacar los productos sin ser detectados.

Ambos involucrados, de 36 y 53 años, fueron aprehendidos e imputados por el delito de hurto continuado.

La destitución de Gloria Ruiz

Gloria Ruiz

El caso tomó relevancia a nivel provincial debido a que Marisa Torres San Juan pertenece al mismo espacio político que Gloria Ruiz, quien en diciembre pasado fue destituida como vicegobernadora de Neuquén en medio de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, puntualmente sobre el depósito de sumas de la cuenta de la Legislatura neuquina en la cuenta sueldo de su hermano, Pablo Ruiz.

Este último fue designado en el cargo de coordinador en la Legislatura por su hermana, presidenta del cuerpo. De acuerdo a la investigación en curso, recibió transferencias por un total de 29.854.350 pesos provenientes de la Legislatura. Parte de ese dinero fue destinado a la constitución de plazos fijos, mientras que otros 20.600.000 pesos se retiraron en efectivo, lo que alertó sobre el destino de ese dinero público.

En declaraciones públicas, Ruiz reconoció la transferencia como un acto “irregular” y sostuvo: “Eso nunca debería haber pasado”. Además, negó que existieran nombramientos de familiares en el Poder Legislativo, aunque admitió que la designación de su hermano en un cargo y la contratación de su esposo, Claudio Costa, como chofer, efectivamente se realizaron.

Su destitución se materializó después de una sesión especial de la Legislatura neuquina, donde, por mayoría, los diputados provinciales aprobaron la pérdida de su mandato tras la presentación de un informe que detalló los hechos.

Tras la destitución de Ruiz, la diputada Zulma Reina, como vicepresidenta primera de la Cámara, asumió de manera provisoria la función de vicegobernadora. El lugar de Ruiz en la vida pública y política de Neuquén quedó condicionado por las causas judiciales, mientras avanza con la aspiración de integrar el Congreso de la Nación como representante de su partido.