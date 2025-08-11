Crimen y Justicia

Encapuchado y con una cuchilla de carnicero, amenazó a dos empleadas para robar un almacén en La Plata

Entró al local para pedir un atado de cigarrillos y terminó sacando un arma blanca para llevarse la plata de la caja

Tras un nuevo robo violento, los vecinos reclaman medidas inmediatas para frenar la ola delictiva (Video: Twitter)

En el barrio de Villa Elisa, en La Plata, un violento robo tuvo lugar un comercio. El delincuente fingió una compra para luego sacar un arma blanca y exigir el dinero de la recaudación que se encontraba en la caja. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local. Los vecinos reclamaron por más presencia de patrulleros en la zona.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 18 horas, cuando un hombre encapuchado ingresó a una despensa ubicada en la calle 8 entre 420 y 421, y, tras pedir cigarrillos con aparente normalidad, exhibió una cuchilla de carnicería de gran tamaño y comenzó a amenazar a las empleadas.

El video de la cámara de seguridad muestra cómo el asaltante, con el rostro cubierto y actitud decidida, solicitó un atado de cigarrillos y, apenas la empleada se lo entregó, el hombre la amenazó con el arma blanca y le exigió la recaudación del día.

La secuencia registrada reveló la tensión del momento: la trabajadora, visiblemente intimidada, entregó el dinero de la caja registradora sin oponer resistencia. El delincuente guardó el efectivo en uno de sus bolsillos, tomó los cigarrillos y se retiró caminando, mientras la víctima quedó paralizada tras el violento asalto.

Según informó el medio local 0221, los residentes de Villa Elisa insisten en que este episodio no constituye un hecho aislado. Por ello, reclaman una mayor presencia policial y advierten sobre la falta de patrullajes. “Robo tras robo”. Así describen los vecinos la situación que atraviesan en el día a día.

Pasó 16 años preso por matar, salió y robó con una pistola de juguete en La Plata

Walter Gustavo Flores fue detenido este viernes por personal de la Comisaría 2° de La Plata de la Policía Bonaerense. Lo acusaron de asaltar una dietética ubicada en el centro de La Plata. Según la imputación en su contra, irrumpió en el lugar a punta de pistola, ató a la empleada, la golpeó y se llevó los pocos pesos que había en la caja.

La mujer logró liberarse de sus ataduras. Flores, insólitamente, no le había robado el teléfono. Así, llamó al 911 y la Bonaerense implementó un operativo cerrojo. Poco después, fue arrestado en la esquina de las calles 4 y 40.

Al requisar su domicilio, le encontraron una pistola, muy creíble a simple vista, que hasta tenía un cargador. Pero era de puro plástico, un juguete.

Su identidad fue cruzada también con la base de datos policial, que arrojó que tenía un pedido de captura por robo a mano armada, requerido por la UFI N.º 1 de Berazategui, que databa de octubre de 2023.

Lo más llamativo de todo fueron sus antecedentes. Descubrieron que, también, estuvo 16 años preso por matar.

Flores había comenzado su historia tumbera por los 2000, con causas registradas en fiscalía de La Plata por los delitos de robo y portación ilegal de arma de guerra. Estuvo preso en Magdalena. Luego salió y operó con un alias: se hacía llamar Javier, según otra causa en su contra, por el delito de falsificación de documento.

En 2007, el Tribunal N.º 3 de Quilmes lo condenó por el delito de homicidio en ocasión de robo. Volvió a la Unidad N.º 35 en Magdalena. Luego, fue trasladado a un penal en Florencio Varela, a 20 kilómetros de su dirección registrada.

En 2019, recibió el beneficio de las salidas transitorias. En mayo de 2023, recuperó finalmente la libertad. Y cinco meses más tarde, de acuerdo a la acusación en su contra, Flores robaba otra vez.

