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Thomas Christiansen ve lista a Panamá ante Croacia: “Veo al grupo muy animado, con ganas de sacarse esa pequeña espina que se nos clavó contra Ghana”

El seleccionador de Panamá aseguró que el vestuario ya procesó el 1-0 en el debut y ahora busca ajustar detalles tácticos rumbo al duelo en el Toronto Stadium

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El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen (c), dirige un entrenamiento en el complejo deportivo de Nottawasaga, en Ontario (Canadá). EFE/Bienvenido Velasco
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen (c), dirige un entrenamiento en el complejo deportivo de Nottawasaga, en Ontario (Canadá). EFE/Bienvenido Velasco

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen expresó confianza en la capacidad de su equipo para superar a la selección de Croacia en el segundo partido del grupo, tras una derrota ante Ghana que dejó secuelas frente a Ghana en el estreno del Mundial. En conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará este martes en el Toronto Stadium, el técnico subrayó que el plantel está “convencido” de que puede lograr la victoria, aunque reconoció que para ello el equipo deberá mostrar orden, concentración y contundencia, además de evitar los errores que costaron el partido anterior.

Christiansen abordó la situación anímica del grupo y afirmó que el vestuario ya asimiló la derrota sufrida ante Ghana. El entrenador señaló que la frustración quedó atrás y que ahora el foco está en corregir los aspectos que impidieron sumar puntos en el debut. “Veo al grupo muy animado, con ganas de sacarse esa pequeña espina que se nos clavó contra Ghana, donde merecíamos mucho más”, manifestó el seleccionador, cuyas palabras fueron recogidas por EFE.

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El técnico puso especial énfasis en la necesidad de mejorar las transiciones defensivas y evitar fallos que puedan ser castigados por un rival de la talla de Croacia. “No cometer los errores que se castigan y estar atentos en defensa es fundamental para competir en un torneo de este nivel”, detalló Christiansen.

El entrenador también se refirió a la importancia de mantener el plan de juego durante todo el encuentro y transformar la ansiedad ofensiva en confianza para sus atacantes.

Los jugadores de Panamá este viernes durante el entrenamiento celebrado por el equipo este viernes en Nottawasaga, Toronto, Canadá. (EFE/Bienvenido Velasco)
Los jugadores de Panamá este viernes durante el entrenamiento celebrado por el equipo este viernes en Nottawasaga, Toronto, Canadá. (EFE/Bienvenido Velasco)

Durante la comparecencia, Christiansen confirmó una baja para el centro del campo panameño: Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla no estará disponible ante Croacia. El seleccionador explicó que el mediocampista experimentó una recaída de las molestias físicas que arrastraba y no podrá participar en el segundo compromiso de la fase de grupos.

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“Es una pena no tener a Coco con nosotros para este partido importante contra Croacia, pero hemos mostrado que el grupo está listo para competir y cada uno puede entrar en el partido y aportar lo que se necesita en un Mundial como este”, declaró el entrenador, según lo consignado por EFE.

El escenario del grupo y el análisis de Croacia

La derrota ante Ghana por 1-0 en el debut dejó a Panamá sin puntos en el grupo, situación que aumenta la presión de cara al enfrentamiento con Croacia. El rival europeo, que también llega con la necesidad de sumar tras caer frente a Inglaterra, fue descrito por Christiansen como una selección del continente.

El técnico destacó la calidad de los futbolistas croatas en las bandas, su poderío físico en ataque y la capacidad de sus centrocampistas para filtrar pases entre líneas. “Tienen un potencial físico arriba, con Budimir, con Musa. Jugadores altos, experimentados, que van muy bien por alto y se asocian bien. Y, sobre todo, tienen gol”, analizó el seleccionador panameño.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Panama Training - Centennial Park, Toronto, Canada - June 22, 2026 Panama players during training REUTERS/Benoit Tessier
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Panama Training - Centennial Park, Toronto, Canada - June 22, 2026 Panama players during training REUTERS/Benoit Tessier

Christiansen no descartó que su equipo deba adoptar un bloque más compacto y situarse más cerca de su portería, pero insistió en que la identidad de Panamá se mantendrá intacta. “Cuando tengo el balón, también quiero proponer. Quiero ser Panamá, como hemos sido en los últimos años”, puntualizó el técnico nacional.

El seleccionador panameño consideró clave sostener la concentración desde el inicio y aprovechar las oportunidades ofensivas que se presenten. “El día de mañana va a ser su día y la van a enchufar”, afirmó sobre sus atacantes, confiando en una reacción positiva tras el traspié inicial.

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