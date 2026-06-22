El estrecho de Ormuz recuperó parte de su tráfico marítimo pese a las nuevas amenazas de cierre del régimen iraní (REUTERS)

El número de buques que atravesaron el estrecho de Ormuz aumentó este lunes, pese a la incertidumbre generada por las amenazas de Irán de volver a cerrar la vía marítima. Los registros de seguimiento naval mostraron un incremento de los cruces comerciales por uno de los corredores energéticos más importantes del mundo, una señal de que las navieras continúan utilizando la ruta mientras avanzan las negociaciones entre Washington y Teherán.

Aproximadamente una quinta parte del petróleo transportado por mar atraviesa habitualmente este corredor que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico.

Las cifras registradas durante la jornada sugieren una actividad superior a la observada antes del reciente entendimiento entre Washington y Teherán para abrir negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Medio Oriente. Según datos de plataformas especializadas en seguimiento de embarcaciones, decenas de buques comerciales navegaron por la zona durante las primeras horas del día, acercándose a los niveles más altos registrados desde el inicio del conflicto.

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Mihail Todorov, representante de la firma de inteligencia marítima AXSMarine, señaló que la recuperación del movimiento es perceptible aunque todavía persisten fluctuaciones diarias.

“Las últimas cifras sugieren una recuperación cautelosa pero visible del tráfico tras el memorando de entendimiento, aunque la tendencia diaria sigue siendo volátil”, afirmó.

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Los cruces de buques se acercaron a los niveles más altos registrados desde el inicio del conflicto, mientras Washington y Teherán intentan consolidar un mecanismo para garantizar la navegación comercial (REUTERS)

La reapertura parcial de la ruta durante la semana pasada permitió que numerosas embarcaciones retomaran itinerarios que habían sido suspendidos o modificados por razones de seguridad. El estrecho había quedado afectado por las hostilidades regionales y por las advertencias sobre posibles interrupciones de la navegación comercial.

A pesar de los anuncios iraníes sobre nuevas medidas de cierre, los registros de navegación indican que los buques continuaron utilizando el corredor marítimo. Analistas del sector destacan que la existencia de canales de comunicación establecidos entre Washington y Teherán redujo parte de la incertidumbre inmediata para las compañías navieras.

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Los mecanismos acordados por ambas partes buscan evitar incidentes en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta. Mediadores regionales informaron que los dos países aceptaron crear vías de contacto directo destinadas a prevenir errores de cálculo y garantizar el paso seguro de embarcaciones comerciales.

Exportaciones petroleras de Irán

El aumento de la actividad marítima coincide además con una aceleración de las exportaciones petroleras iraníes. Durante la última semana, más de 30 millones de barriles de crudo fueron enviados principalmente a mercados asiáticos, impulsados por la flexibilización temporal de las restricciones estadounidenses sobre la compra de petróleo iraní.

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A pesar de los anuncios iraníes sobre nuevas medidas de cierre, los registros de navegación indican que los buques continuaron utilizando el corredor marítimo (REUTERS/Archivo)

La medida adoptada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos abrió una ventana de 60 días para las negociaciones entre ambos países y suspendió temporalmente sanciones vinculadas a esas operaciones. El alivio regulatorio amplió el número potencial de compradores y facilitó la salida de cargamentos que permanecían bloqueados desde hacía meses.

Sin embargo, especialistas advierten que este incremento podría tener carácter transitorio. Parte importante del volumen exportado corresponde a cargamentos acumulados durante el período de restricciones, por lo que el ritmo de ventas podría moderarse una vez que esas reservas sean absorbidas por el mercado.

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Mientras tanto, decenas de petroleros continúan concentrándose cerca de terminales iraníes y en puntos estratégicos del Golfo Pérsico a la espera de nuevas cargas. La reactivación de instalaciones exportadoras clave también contribuyó al aumento del movimiento marítimo.

La evolución del estrecho de Ormuz seguirá siendo uno de los principales indicadores para medir la estabilidad de la región durante las próximas semanas. Cualquier alteración en la circulación de buques podría tener efectos inmediatos sobre los precios internacionales de la energía, las cadenas globales de suministro y las perspectivas de las negociaciones diplomáticas en curso.

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(Con información de AFP)