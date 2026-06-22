Honduras: Autoridades sacrifican aves en granja para contener brote de gripe aviar

La imagen muestra una granja avícola en Honduras donde las autoridades sanitarias implementan medidas de contención tras el hallazgo de un caso de influenza aviar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias de Honduras intensifican las acciones para contener la influenza aviar tras la confirmación de un caso en una granja del municipio de San Pedro Zacapa, en Santa Bárbara. Senasa ordenó el sacrificio de todas las aves de la explotación y mantuvo el establecimiento en cuarentena.

El director de Senasa, Rafael Rodríguez, informó que la granja permanece bajo estricta cuarentena y que las autoridades ya completaron la despoblación, procedimiento que consiste en la eliminación controlada de las aves susceptibles de portar la enfermedad.

Los equipos técnicos iniciaron una etapa de sanitización de las instalaciones, con tareas de limpieza, desinfección y monitoreo de las condiciones sanitarias del lugar. Según explicó Rodríguez, estas acciones podrían extenderse durante aproximadamente 30 días.

PUBLICIDAD

El protocolo aplicado en la granja

Las autoridades indicaron que, una vez finalizada la etapa de desinfección, introducirán aves sanas en la granja como parte de un protocolo internacional utilizado para verificar la ausencia del patógeno.

El director Rafael Rodríguez detalló que ya concluyó la despoblación y que ahora comenzó la sanitización con limpieza, desinfección y monitoreo, una fase que podría prolongarse por alrededor de 30 días. Foto: Referencia

Estas aves permanecerán bajo observación y serán sometidas a evaluaciones sanitarias periódicas para confirmar que no existe circulación viral en el área intervenida.

“El objetivo es cumplir con todos los estándares internacionales que permitan demostrar que la enfermedad ha sido controlada y que el establecimiento puede retomar sus actividades de manera segura”, explicó el titular de Senasa.

Vigilancia en las zonas cercanas

La detección del caso activó los mecanismos de respuesta contemplados en el Plan Nacional de Contingencia para influenza aviar, una herramienta para coordinar las acciones de vigilancia, control y erradicación de brotes que puedan representar una amenaza para la industria avícola nacional.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Senasa, las medidas implementadas siguen los lineamientos técnicos establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), encargada de definir los protocolos internacionales para la prevención y el manejo de enfermedades animales.

Las autoridades también reforzaron las labores de vigilancia epidemiológica en las zonas cercanas al foco detectado para identificar cualquier posible caso adicional y evitar una expansión del virus hacia otras granjas comerciales o explotaciones de traspatio.

Rodríguez llamó a los productores y a la población en general a colaborar con los sistemas de vigilancia sanitaria mediante la notificación inmediata de cualquier anomalía observada en aves domésticas o de corral.

PUBLICIDAD

La gripe aviar en aves silvestres llevó a Honduras a reforzar la vigilancia epidemiológica en varias zonas del país.

Cuáles son los signos de alerta

Entre los signos que podrían alertar sobre la presencia de la enfermedad se encuentran aumentos repentinos en la mortalidad de aves, dificultades respiratorias, disminución en la producción de huevos, inflamación de crestas y barbillas, así como alteraciones neurológicas.

“Es importante que cualquier sospecha sea comunicada de inmediato a las autoridades para que podamos actuar rápidamente y evitar mayores riesgos para la avicultura nacional”, enfatizó el funcionario.

La influenza aviar, conocida comúnmente como gripe aviar, es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a aves silvestres y domésticas. Algunas variantes del virus pueden provocar brotes por las elevadas tasas de mortalidad que generan en las poblaciones avícolas.

PUBLICIDAD

Las autoridades explicaron que las aves acuáticas migratorias constituyen uno de los principales reservorios naturales del virus, lo que facilita su dispersión a diferentes regiones del mundo mediante rutas migratorias.

Entre las cepas de mayor preocupación figura la H5N1, una variante de alta patogenicidad que ha provocado brotes en numerosos países y que, en circunstancias excepcionales, ha logrado infectar a mamíferos e incluso a seres humanos.

Las autoridades sanitarias han reiterado que los casos de transmisión a personas son poco frecuentes y suelen estar asociados a un contacto directo y prolongado con aves infectadas.