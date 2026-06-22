Jorge D’Alessandro, histórico analista de El Chiringuito: “Argentina tiene madera de campeón y Messi un equipo a su merced”

Jorge D’Alessandro afirmó que la selección argentina mostró una imagen convincente en el Mundial 2026 tras la victoria por 2-0 frente a Austria

La selección argentina volvió a dejar una imagen convincente en el Mundial 2026. Tras la victoria por 2-0 frente a Austria, una de las voces más reconocidas del análisis futbolístico español, Jorge D’Alessandro, ofreció su mirada sobre el presente de la Albiceleste, el nivel de Lionel Messi y las virtudes tácticas que explican el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Durante una entrevista con Infobae al Regreso, el exarquero y panelista de El Chiringuito destacó especialmente la capacidad de reacción del capitán argentino después de fallar un penal y consideró que el contexto colectivo actual le permite expresar una versión que durante años resultó difícil de encontrar en la selección.

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“Fue algo ejemplar. Cuando se le rompe la espada en medio de la batalla, con el penal fallado, es capaz de sobreponerse. Pasaron 10 o 15 minutos y volvió a tomar el control hasta culminar una jugada espectacular que terminó en su gol”, señaló.

El analista de El Chiringuito sostuvo que Messi rinde mejor en la selección argentina porque cuenta con un funcionamiento colectivo que lo respalda

Para D’Alessandro, la principal diferencia entre esta etapa y otros ciclos de la selección radica en el respaldo que Messi recibe del funcionamiento colectivo. “Messi está jugando bien porque tiene una sala de máquinas detrás. Todos trabajan para él. Tiene compañeros que lo entienden y que potencian sus virtudes. Antes se le exigía resolverlo todo; hoy forma parte de una estructura que funciona”, explicó.

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En ese sentido, remarcó que la fortaleza mental del grupo y la confianza en su líder son factores decisivos. “Lo que más me impresionó fue la credibilidad del equipo alrededor de Messi. Hay una conexión absoluta entre el líder y sus compañeros”, afirmó.

El funcionamiento de la Scaloneta

D’Alessandro también se detuvo en algunos nombres propios que considera fundamentales para el equilibrio del equipo. Entre ellos destacó a Nahuel Molina, a quien definió como “una garantía”, y valoró el crecimiento de Nicolás González, uno de los futbolistas que, según su análisis, mejor ha aprovechado las oportunidades recientes con la camiseta argentina.

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D’Alessandro señaló que la conexión entre Messi y sus compañeros es un factor central en la fortaleza mental de la Scaloneta (Reuters/Maria Lysaker)

Además, se refirió a una de las discusiones tácticas más recurrentes en torno al conjunto nacional: la convivencia entre Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

“Scaloni tiene una gran ventaja porque dispone de dos delanteros extraordinarios. Pero para mí debe jugar uno de los dos. Cuando coinciden Messi, Lautaro y Julián, el equipo corre el riesgo de perder equilibrio en el mediocampo”, sostuvo.

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La comparación con el Barcelona de Guardiola

Uno de los conceptos más interesantes que dejó el exfutbolista fue la comparación entre la actual selección argentina y el Barcelona de Pep Guardiola, el equipo donde Messi alcanzó algunos de los momentos más brillantes de su carrera.

“Es la primera vez que Messi encuentra en la selección algo parecido a lo que tuvo en aquel Barcelona. Un equipo que trabaja para él, que no le exige ser el mago que resuelve todo. Hay una estructura detrás que funciona perfectamente”, analizó.

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Según D’Alessandro, durante muchos años el capitán argentino debió cargar con responsabilidades excesivas cada vez que se ponía la camiseta albiceleste. Hoy, en cambio, encuentra un contexto que le permite enfocarse en lo que mejor sabe hacer.

D’Alessandro destacó que Lionel Messi se repuso al penal fallado y recuperó el control del juego hasta marcar su gol con Argentina (REUTERS/Issei Kato)

“Antes sufría porque tenía que solucionar todos los problemas del equipo. Ahora cumple su función dentro de una maquinaria que trabaja de manera coordinada. Ahí está la gran diferencia”, afirmó.

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¿Argentina o España?

Pensando en las instancias decisivas del Mundial, D’Alessandro también proyectó un eventual cruce entre Argentina y España, dos de los equipos que aparecen entre los principales candidatos al título.

Aunque reconoció el talento del conjunto español y el impacto de Lamine Yamal, consideró que la Albiceleste llega mejor preparada para afrontar los momentos de máxima exigencia.

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“España tiene muchísima calidad en el mediocampo y cuenta con jugadores capaces de desequilibrar por sí solos. Pero Argentina tiene oficio, personalidad y, sobre todo, madera de campeón. Hoy la veo un paso por delante”, aseguró.

D’Alessandro advirtió que la convivencia entre Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez puede afectar el equilibrio del mediocampo argentino

Finalmente, el exarquero volvió a detenerse en la figura de Messi y en la dificultad que representa para cualquier rival intentar neutralizarlo. “Los arqueros saben lo que va a hacer, pero igual no pueden detenerlo. Parece que acaricia la pelota y la coloca donde quiere. Sigue haciendo cosas imposibles”, concluyó.

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Tras la victoria frente a Austria, D’Alessandro consideró que Argentina volvió a demostrar por qué es una de las grandes candidatas a defender la corona obtenida en Qatar y sostuvo que el presente de Messi es inseparable del crecimiento colectivo que construyó Scaloni en los últimos años. “Estoy muy feliz por lo que estoy viendo. Ojalá Argentina continúe por este camino”, cerró.

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