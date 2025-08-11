Femicidio en Berisso: la madre del acusado se negó a declarar y el arma homicida sigue sin aparecer

Detuvieron a la madre del detenido por el femicidio de Berisso y el arma homicida sigue sin aparecer

La Justicia aún investiga el femicidio de Yesica Duarte en Berisso. Una de las últimas actualizaciones en el caso fue la detención de la madre de Nicolás Ángel Castro, alias “Garrincha”, quien es el primer sospechoso por el crimen. La mujer fue imputada formalmente, se negó a declarar y el arma homicida sigue en aparecer.

Un operativo de vigilancia encubierta coordinado por la DDI de La Plata y la Sub DDI de Berisso permitió la detención de la mujer de 64 años. Esto se da luego de que los agentes secuestraran de su vivienda una pistola Bersa Thunder calibre 380 con municiones y un revólver calibre 32 largo.

A pesar de que en un primer momento se especuló con la posibilidad de que una de las armas halladas hubiera sido utilizada en el femicidio, los peritajes oficiales descartaron esta posibilidad y confirmaron que el arma homicida aún no fue localizada.

Ambas armas carecían de registro y autorización ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), lo que derivó en una nueva causa por tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real con tenencia ilegal de arma de uso civil.

Los agentes secuestraran una pistola Bersa Thunder calibre 380 con municiones y un revólver calibre 32 largo

La detención de la mujer se concretó este viernes en la casa de una de sus hijas, en la intersección de las calles 4 y 629 de Villa Garibaldi, una localidad del partido de La Plata, donde se encontraba oculta tras abandonar su domicilio habitual.

La orden de detención, avalada por el Juzgado de Garantías en turno, se ejecutó a partir de los resultados del allanamiento realizado el mismo día del crimen, el 27 de julio.

Tras su captura, la acusada fue trasladada a sede judicial, donde se negó a declarar ante la fiscal Cecilia Corfield y quedó formalmente procesada.

La investigación sostiene que la detenida habría intentado desviar la pesquisa sobre el asesinato de Duarte, al sostener en la escena del crimen que la víctima había sido atacada durante un intento de robo.

Los detalles del femicidio de Yesica Duarte

El femicidio ocurrió el 27 de julio en una vivienda de la calle 39 entre 129 y 130, en la localidad bonaerense de Berisso. La víctima y el victimario convivían en la misma casa. Además, ambos se encontraban bajo arresto domiciliario y con tobilleras electrónicas.

El femicidio ocurrió el 27 de julio en una vivienda de la calle 39 entre 129 y 130

Castro cumplía prisión domiciliaria por tenencia ilegal de arma de fuego, pese a la oposición del fiscal de juicio, quien había advertido sobre el riesgo de fuga del detenido. Por su parte, Duarte también estaba bajo la misma medida por una causa vinculada a venta de estupefacientes.

La casa había sido establecida como domicilio común por decisiones judiciales.

Según la investigación, Castro disparó contra Duarte en el patio delantero del domicilio, lo que le provocó la muerte de manera instantánea. Poco después, el acusado intentó quitarse la vida con otro disparo.

Al arribar al domicilio, los policías encontraron al acusado, que sangraba y temblaba, pero estaba consciente. Un tiro rasante lo había cruzado desde el cuello hasta el costado de la cabeza.

La madre lo acompañaba y les señaló hacia el fondo de la propiedad. “Allá está la mujer de mi hijo”, aseguró, mientras aseveraba que un grupo de delincuentes había intentado robarles.

Una ambulancia del SAME llegó al lugar y lo trasladaron rápidamente al hospital Larraín, donde se le descubrió un segundo tiro en el cuerpo, ubicado en el abdomen.

En paralelo, la escena del crimen fue peritada por Policía Científica. Se encontraron dos impactos de bala en el paredón de la propiedad, así como tres vainas servidas.

Poco después, la hija de Duarte declaró ante los investigadores. Fue ella quien desarmó la coartada de la madre de Castro.

La chica aseguró que su hermano de 7 años se encontraba en la casa y que un vecino llevó al chico hasta ella. El hombre le relató a la joven que Castro le había pegado “dos tiros” a su mamá y “después se disparó en la cabeza”, según la transcripción de su testimonio.

Según el vecino, la pareja había peleado durante todo el día. Un intento de Castro de quitarle el celular a Duarte fue el punto de no retorno.

La hija siguió con su declaración y aseguró que Castro era un hombre irascible, acostumbrado a portar armas, que su madre sufría violencia de género de su parte y que amenazaba a sus vecinos.

El esclarecimiento del hecho está a cargo de la fiscal Ana Medina, que encargó tareas a la DDI de La Plata.

El relato de la madre se desmoronó más todavía cuando la Sub DDI de Berisso -que depende de la DDI de La Plata- allanó su casa durante la tarde de ese domingo. Ali encontraron dos pistolas. Sin embargo, el arma homicida, calibre 9 milímetros con la que Castro -se sospecha- mató a Duarte, sigue sin ser encontrada.