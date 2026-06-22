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El Récord Guinness homologó cuatro marcas de Messi en el Mundial: “Estamos presenciando la historia”

El capitán argentino volvió a marcar hitos en su exitosa campaña. Las marcas que asombran a todos

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Lionel Messi se retira del campo de juego tras la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria en el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez)
Lionel Messi se retira del campo de juego tras la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria en el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez)

Lionel Messi fue otra vez la gran figura de la selección argentina. Este lunes marcó el doblete en la victoria 2-0 ante Austria, que clasificó al equipo dirigido por Lionel Scaloni a los 16avos de final del Mundial 2026 y lo dejó como líder del Grupo J. Además, el crack rosarino se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo. Por si fuera poco, el capitán de la Albiceleste, batió cuatro Récords Guinness.

Así lo confirmó la cuenta oficial. El dato central fue el salto de Messi a la cima de goleadores del torneo con 18 tantos. El delantero había comenzado la fecha con 16 goles, tras el triplete ante Argelia, igualado en la marca histórica de Miroslav Klose antes de desprenderse con su doblete frente a Austria.

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El primer gol pudo haber llegado en el minuto nueve, cuando dispuso de un penal, pero desvió su remate después de dudar en la carrera. Se recuperó en el 38, cuando apareció en el borde del área para convertir el 1-0.

Los Récords Guinness que batió Lionel Messi
Los Récords Guinness que batió Lionel Messi en el triunfo de Argentina 2-0 ante Austria

Ya en el tramo final, convirtió tras un rechazo y firmó el 2-0 definitivo. Ese tanto le permitió alcanzar los 18 goles en Mundiales y superar también a la brasileña Marta, autora de 17 tantos en la Copa del Mundo femenina, para quedar como máximo goleador absoluto de la competición en cualquier categoría, citado por Guinness World Records.

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Además del récord de goles, el rosarino reforzó otra marca que ya le pertenecía: la de futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales. Con su presencia ante Austria alcanzó 28 encuentros a lo largo de seis ediciones, desde Alemania 2006 hasta esta edición de 2026 que se celebra en Norteamérica.

La victoria también lo dejó como el jugador con más triunfos en la competencia, con 18. Esa suma se construyó a través de los torneos de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0

El cuarto registro reconocido por la publicación fue el de mayor cantidad de minutos disputados en una Copa del Mundo, con 2.489 sobre el campo de juego. A los 39 años, que cumplirá el miércoles, Messi sigue acumulando marcas mientras Argentina cerrará la fase de grupos ante Jordania.

La vigencia de Messi no deja de sorprender y a sus casi 39 años marcó los cinco goles de Argentina en dos cotejos en el presente certamen ecuménico. El ex delantero del Barcelona, París Saint-Germain (PSG) y actual del Inter Miami de la MLS, mantiene un nivel superlativo que se combina con su talento innato y espíritu competitivo que lo lleva a pelear cada pelota como si fuese la última, como ocurrió en su segundo gol ante los austriacos.

Este lunes, la selección campeona del mundo, intercontinental y bicampeona de América se impuso 2-0 ante Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y se clasificó a los 16avos de final del certamen. El próximo partido será este sábado ante Jordania, otra vez en Dallas, desde las 23:00 hora argentina. En ese encuentro, Lionel Messi buscará continuar haciendo historia en esta Copa del Mundo y agigantar su leyenda.

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