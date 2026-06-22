Autoridades costarricenses detienen a hombre vinculado con Hamás y refuerzan medidas de seguridad

Oficiales de la DIS y la UEI participaron en la operación que permitió la captura del sospechoso relacionado con una célula terrorista. Crédito: Presidencia de la República

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, informó este lunes la detención de un individuo vinculado con la célula terrorista Hamas. La acción fue ejecutada en horas de la mañana por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la Unidad Especial de Intervención (UEI), en coordinación con la policía de migración. El detenido permanecerá bajo custodia de las autoridades nacionales hasta que se concrete su proceso de deportación.

La mandataria destacó que la operación se produjo siguiendo los más altos estándares de seguridad. “Instruí al director de la DIS, Pablo Martínez Bertossi, para que este sujeto, en coordinación con la policía de migración, quede en custodia bajo los más altos estándares de seguridad mientras es deportado”, comunicó Fernández en un mensaje dirigido a la ciudadanía.

PUBLICIDAD

Hamas es reconocida como una organización terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores relevantes de la comunidad internacional, debido a su historial de atentados y ataques en Oriente Medio. La presencia de un individuo con presuntos vínculos con este grupo generó una respuesta inmediata de las autoridades costarricenses, que actuaron en conjunto para evitar riesgos a la seguridad nacional.

La policía de migración colaboró para garantizar la custodia y seguridad del detenido antes de formalizar su deportación. Crédito: Presidencia de la República

El proceso de detención y custodia se desarrolló bajo la supervisión de la DIS y la UEI, cuerpos especializados en inteligencia y operaciones de alto riesgo en Costa Rica. La coordinación entre estas agencias y la policía de migración permitió garantizar la integridad del procedimiento y la protección del territorio nacional.

PUBLICIDAD

Según la información difundida por Casa Presidencial, el detenido será deportado en cumplimiento de los protocolos internacionales que regulan la movilidad de personas consideradas de alto riesgo.

El Gobierno de Costa Rica mantiene comunicación con los países que integran la lista de naciones afectadas por las actividades de Hamas y actúa siguiendo parámetros de cooperación internacional en materia antiterrorista.

La captura se enmarca en una política de Estado orientada a la prevención de amenazas y la consolidación de alianzas con organismos internacionales de seguridad. La administración de Fernández ha reiterado su compromiso con la defensa de la soberanía y la protección de la ciudadanía frente a amenazas globales.

PUBLICIDAD

La DIS y la UEI cuentan con atribuciones legales para intervenir en casos que comprometan la seguridad nacional. Ambas entidades han reforzado sus capacidades operativas con el objetivo de responder de manera efectiva a riesgos emergentes, incluyendo la presencia de actores vinculados a organizaciones terroristas.

El Gobierno costarricense asegura que la operación se realizó bajo los más altos estándares y protocolos de seguridad. Crédito: Presidencia de la República

El procedimiento de deportación será supervisado por equipos especializados, que asegurarán el cumplimiento de los derechos fundamentales de la persona detenida, en línea con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica. El país sostiene una política de respeto a los derechos humanos, incluso en el manejo de casos relacionados con seguridad y terrorismo.

La presidenta Fernández reafirmó que la vigilancia y el control migratorio son prioridades del Gobierno. El Ejecutivo continuará fortaleciendo las medidas de prevención y cooperación con agencias internacionales para evitar el ingreso y permanencia de personas consideradas una amenaza para la estabilidad nacional.

PUBLICIDAD

El caso ha generado reacciones de respaldo entre distintos sectores políticos y sociales, que valoran la acción coordinada de las autoridades y el compromiso de Costa Rica con la seguridad internacional. La administración reiteró que se mantendrá informando a la población sobre cualquier avance relevante en este tipo de procedimientos.