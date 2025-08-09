Pasó 16 años preso por matar, salió y robó con una pistola de juguete: el regreso al hampa de Walter Flores

Flores tras su arresto

Walter Gustavo Flores fue detenido este viernes por personal de la Comisaría 2° de La Plata de la Policía Bonaerense. Lo acusaron de asaltar una dietética ubicada en el centro en la capital provincial. Según la imputación en su contra, Flores irrumpió en el lugar a punta de pistola, ató a la empleada, la golpeó y se llevó los pocos pesos que había en la caja. Luego, huyó.

La mujer logró zafarse de sus ataduras. Flores, insólitamente, no le había robado el teléfono. Así, llamó al 911 y la Bonaerense implementó un operativo cerrojo. Poco después, Flores fue arrestado en la esquina de las calles 4 y 40.

Hasta aquí, nada fuera de lo común, un robo de tantos.

Flores, con un domicilio registrado en Florencio Varela, fue palpado de armas. Le encontraron una pistola, muy creíble a simple vista, que hasta tenía un cargador. Pero era de puro plástico, un juguete. Su identidad fue cruzada también con la base de datos policial, que arrojó que tenía un pedido de captura por robo a mano armada, requerido por la UFI N°1 de Berazategui, que databa de octubre de 2023.

Sorprendió su edad: 54 años, un veterano para el hampa, que jubila jóvenes a sus miembros, o un vitalicio. Sin embargo, lo más llamativo de todo fueron sus antecedentes. Descubrieron que, también, estuvo 16 años preso por matar.

La réplica que le encontró la Bonaerense

Flores había comenzado su historia tumbera a principios de siglo, con causas registradas en fiscalía de La Plata por los delitos de robo y portación ilegal de arma de guerra. Estuvo preso en Magdalena. Luego salió y operó con un alias: se hacía llamar Javier, según otra causa en su contra, por el delito de falsificación de documento.

En 2007, el Tribunal N°3 de Quilmes lo condenó por el delito de homicidio en ocasión de robo. Volvió a la Unidad N°35 en Magdalena. Luego, fue trasladado a un penal en Florencio Varela, a 20 kilómetros de su dirección registrada.

En 2019, recibió el beneficio de las salidas transitorias. En mayo de 2023, recuperó finalmente la libertad. Y cinco meses más tarde, de acuerdo a la acusación en su contra, Flores robaba otra vez.

La nueva causa por robo en su contra está a cargo de la UFI N°17 de La Plata.

Video: el traslado de Flores luego de su detención

La Plata: el caso de Luna y Benítez

El arresto del viejo hampón resuena con un caso ocurrido este mes, también en La Plata. Es un hecho protagonizado por Ezequiel Luna y Oscar Benítez, particularmente triste.

Ocurrió el viernes 1° de agosto en la zona de Arturo Seguí, jurisdicción de La Plata. Una kiosquera de 69 años, jubilada, denunció que dos hombres entraron a su comercio ubicado en la esquina de las calles 411 y 143 para robarle a punta de cuchillo. Ni siquiera se llevaron plata; mercadería, apenas, cigarrillos y chocolates. Luego, los delincuentes escaparon a pie.

El último lunes, Luna y Benítez fueron detenidos por el hecho en sus casas, ubicadas a pocas cuadras del kiosco, un procedimiento realizado por la Comisaría N°12 de Villa Elisa de la Policía Bonaerense. Fueron acusados del delito de robo a mano armada por la UFI N°7 de la fiscal Virginia Bravo, en turno en la jurisdicción. En sus domicilios, según el reporte posterior, les encontraron cinco cartones de cigarrillos y cinco cajas de chocolates, de diversas marcas.

La Bonaerense encontró sus antecedentes al ficharlos. Luna, por su parte, registró varios ingresos a comisarías a lo largo de la última década entre Moreno y La Plata: la lista comienza en enero de 2015, con un arresto por tentativa de hurto; luego volvió a caer por violación de domicilio, amenazas, lesiones, violencia de género y otros robos a mano armada. Tuvo cuatro causas en 2024. Ya había sido detenido en marzo último por el delito de encubrimiento. Tal como Flores, estuvo preso en el penal de Magdalena.

Benítez, padre de seis hijos, en cambio, registra una sola mención: figura en una causa por homicidio que data de junio de 2006, por la que fue encarcelado en la vieja Unidad N°10 de Melchor Romero.