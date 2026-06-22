El Salvador

El Salvador: Avalan incorporar USD 118 millones al presupuesto estatal con enfoque en telemedicina, agromercados y otros rubros

El dictamen de la Comisión de Hacienda destina fondos a varias instituciones y se apoya en excedentes de ingresos tributarios recaudados hasta mayo

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Comisión emite dictamen favorable para la orientación de fondos a salud y aprueba otras asignaciones presupuestarias (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
Comisión emite dictamen favorable para la orientación de fondos a salud y aprueba otras asignaciones presupuestarias (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió este lunes un dictamen favorable para incorporar USD 118 millones a varias instituciones públicas, con USD 30 millones destinados al ramo de salud y asignaciones para agricultura, economía, cultura, obras públicas, la Presidencia y deportes.

Según representantes del Ministerio de Hacienda, los fondos provienen de “excedentes de ingresos tributarios obtenidos hasta mayo” y serán incorporados al presupuesto de distintas entidades públicas. La comisión aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Presupuesto 2026 tras escuchar las justificaciones técnicas y a representantes de las instituciones involucradas.

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En salud, los recursos se destinarán a la compra de insumos médicos, medicamentos, vacunas contra el VPH, contratación de servicios médicos y de laboratorio, además del fortalecimiento de los servicios integrales para la población salvadoreña. La medida responde a compromisos surgidos durante el primer semestre de 2026.

Con esos fondos, el Gobierno busca mantener y ampliar la capacidad operativa del sistema de salud pública y dar continuidad a la transformación digital y tecnológica de los servicios, con plataformas como Doctor SV.

Doctor SV, ofrece atención en especialidades médicas, salud mental y nutrición. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia
Doctor SV, ofrece atención en especialidades médicas, salud mental y nutrición. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia

Durante la sesión, diputados señalaron que la asignación permitirá avanzar en atención médica, infraestructura hospitalaria y dotación de recursos esenciales. “Los 30 millones de dólares se van a utilizar en la compra de insumos médicos, medicamentos, vacunas del VPH y contratación de servicios médicos y de laboratorio”, explicó el diputado William Soriano durante la transmisión.

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El dictamen también establece que USD 37 millones serán dirigidos al ramo de agricultura y ganadería. Los recursos se utilizarán para “fortalecer la resiliencia del sector agropecuario y mejorar la logística de las 61 sedes de los agromercados del país".

La sesión de la comisión también abordó recursos para otras áreas. Se asignaron USD 17 millones al Ministerio de Economía para cobertura de servicios tecnológicos y protección de activos digitales; USD 6 millones al ramo de cultura para renovación de equipos, adquisición de libros y fortalecimiento de la Biblioteca Nacional. Entre los proyectos que serán fortalecidos, según la diputada Suecy Callejas, la programación de la Vía Navideña y el desfile de la Banda El Salvador del 1 de enero.

Además, se destinaron USD 10 millones para obras públicas y transporte; USD 16 millones para la Presidencia de la República, y USD 2 millones para el Instituto Nacional de los Deportes.

El Salvador mueve el Presupuesto 2026: USD 118 millones por excedentes tributarios, USD 30 millones para salud y la promesa de reforzar Doctor SV (Captura de la transmisión en directo)
El Salvador mueve el Presupuesto 2026: USD 118 millones por excedentes tributarios, USD 30 millones para salud y la promesa de reforzar Doctor SV (Captura de la transmisión en directo)

Aprobación legislativa y control de los recursos

La comisión aprobó por unanimidad las reformas a la Ley de Presupuesto 2026 luego de escuchar las justificaciones técnicas del Ministerio de Hacienda y recibir a representantes de las instituciones involucradas. La distribución de los recursos incorpora controles de seguimiento y auditoría para asegurar el cumplimiento de los objetivos y la transparencia en la ejecución de los fondos.

Según los dictámenes leídos durante la sesión, “la solicitud es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos”, y se subraya que la reforma presupuestaria permitirá atender compromisos prioritarios e impostergables en el sector público.

Se espera que estas disposiciones reciban la aprobación en el pleno durante la sesión plenaria ordinaria convocada para realizarse el miércoles 24 de junio.

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