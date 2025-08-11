Crimen y Justicia

Atacó con gas pimienta a una almacenera y le robó cerca de 10 mil dólares en Neuquén

Ocurrió en un comercio de la localidad de Junín de los Andes. El delincuente escapó a pie. Analizan las cámaras de seguridad de la zona para poder identificarlo y detenerlo

Un hombre le tiró gas
Un hombre le tiró gas pimienta a una almacenera y le robó cerca de 10 mil dólares en Neuquén

Este sábado, en el centro de la ciudad de Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén, se produjo un violento robo en un kiosco y almacén de calle Belgrano que sorprendió a los vecinos. El delincuente utilizó un gas pimienta para amedrentar a la empleada. Se robó cerca de 10.000 dólares y huyó con éxito de la escena.

Alrededor de las 10:30, el delincuente ingresó al local ubicado sobre una de las arterias comerciales más transitadas. De acuerdo con el testimonio recabado por la Policía, el atacante utilizó gas pimienta para neutralizar a la empleada que se encontraba atendiendo.

La secuencia dejó atónita a la víctima y generó conmoción entre quienes se encontraban en las inmediaciones. Tras el ataque, la mujer logró sobreponerse y pedir ayuda, dando rápido aviso al Personal del Comando Radioeléctrico.

La rápida intervención policial permitió desplegar un operativo para dar con el responsable, pero el delincuente aprovechó el desconcierto para escabullirse entre las personas, llevándose una importante suma de dinero en efectivo estimada entre 8.000 y 10.000 dólares, según confirmaron fuentes policiales al portal LMNeuquén.

El delincuentes escapó a pie
El delincuentes escapó a pie y es buscado por la Policía a través del análisis de las cámaras de seguridad de la zona (LM Neuqén)

La Policía informó que el ladrón escapó a pie, dirigiéndose por calle Belgrano hacia avenida San Martín.

Vecinos y peatones que presenciaron la huida alertaron de inmediato a la Policía, lo que permitió iniciar el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios en la zona.

El operativo se centró en recabar información útil que permita identificar y localizar al agresor, pero, hasta el momento, no se registraron detenidos.

Violento robo en una panadería de Mar del Plata: golpeó a un jubilado y huyó

Todos al piso que está la criatura”, dijo el ladrón al irrumpir con una “tumbera” en la Panadería Chloe de Mar del Plata. Ocultaba su rostro para no ser captado por las cámaras de seguridad de la zona. La escena, según relatan testigos y la denuncia posterior, ocurrió el fin de semana pasado durante la hora pico. De hecho, en ese momento, el local se encontraba repleto de personas que esperaban ser atendidas.

Los clientes, que incluían a un jubilado, un padre junto a su hija y otros adultos, fueron sorprendidos por el agresor que, a gritos y bajo amenazas, les exigió que “se tiren al suelo”. Las pocas vendedoras presentes lograron refugiarse tras el mostrador, mientras el asaltante tomaba el control del local.

Durante los pocos minutos que duró el ataque, el ladrón exigió a las personas que entregaran sus pertenencias. De acuerdo a lo consignado en la denuncia formal, el sospechoso golpeó con el arma al hombre mayor de edad y consiguió sustraer los celulares de al menos dos víctimas. La rápida sucesión de los hechos, sumada a la visibilidad del rostro cubierta del asaltante y la violencia ejercida, generó conmoción entre los presentes y un clima de miedo dentro del comercio.

La investigación se encuentra a cargo de las autoridades locales, quienes recabaron testimonios y analizaron las circunstancias en que se produjo el robo para esclarecer la identidad del responsable. Mientras tanto, la comunidad de la ciudad de Mar del Plata se mantiene alerta ante la reiteración de hechos similares en la zona.

