Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

El flyer del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz emitió una alerta por Alberto Carlos Mejía Hernández, ciudadano venezolano de 18 años y con vinculaciones con la peligrosa organización criminal Tres de Aragua, quien se encuentra prófugo y con alerta roja de Interpol tras haber sido liberado por error en Chile.

El flyer destaca que Mejía Hernández mide 1,74 metros, tiene tez morena y un tatuaje en el dorso de la mano derecha que representa el rostro del dios mitológico Zeus. “Las autoridades solicitan que cualquier información sea comunicada al 911″, explicaron.

Sin embargo, en Perú aseguran que el sicario más buscado de Chile llegó en taxi a ese país. Lo cierto es que es un escándalo en Chile la liberación del criminal venezolano. ¿Qué pasó?

El pasado 19 de junio, en la comuna de Ñuñoa el empresario chileno José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey del barrio Meiggs”, fue asesinado a tiros. Las investigaciones iniciales apuntaron a tres presuntos sospechosos, uno de los cuales se presentó bajo la identidad de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, aunque más tarde se descubriría que se trataba de Mejía.

Alberto Carlos Mejía Hernández habría llegado a Perú proveniente de Chile luego de haber sido liberado por error

El 9 de julio, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a los tres detenidos por el delito de homicidio. Durante la audiencia, la jueza Irene Rodríguez ordenó la prisión preventiva de los imputados, argumentando que representaban un peligro para la sociedad y que existía riesgo de fuga.

El 10 de julio, menos de 24 horas después de que se dictara su prisión preventiva, el mismo tribunal emitió una resolución firmada electrónicamente por la jueza Rodríguez que ordenaba la excarcelación de Ferrer (Mejía). La medida contrastaba de forma directa con lo dispuesto el día anterior y habilitó su salida del centro de detención del joven venezolano, según publicó el diario El País.

Los peruanos aseguran que se tomó un taxi rumbo a ese país. “El trayecto que él hace es desde el penal ‘Santiago 1’ hasta una comuna del Gran Santiago, Estación Central en específico, donde él toma un taxi de aplicación por 2 millones y medio de pesos chilenos hasta la ciudad de Iquique. Son, para que tengan una consideración de horas, al menos 20 horas de trayecto”, afirmó la periodista chilena Marcela Rojas.

Mientras tanto, el escándalo sacude a Chile. La Fiscalía investiga si esta orden de libertad de la jueza fue falsificada. No se descarta la hipótesis de una manipulación en los sistemas informáticos del Poder Judicial o un uso indebido de la firma digital de la magistrada.

El sicario del Tren de Aragua detenido en Chile

Este punto es central en la causa paralela que se lleva adelante para determinar si se trató de un error administrativo grave o de una acción deliberada para facilitar la fuga.

Pasarían cinco semanas hasta que, a través de un análisis de huellas dactilares enviado a Interpol, se confirmara que ese “Osmar Ferrer” que se había ido en libertad era en realidad Alberto Carlos Mejía Hernández, con vínculos con la organización criminal Tren de Aragua.

Ante la revelación, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) intensificó las labores para ubicarlo mientras en Perú alegan que luego de llegar a Iquique, el criminal tomó otro taxi que lo trasladó hacia Arica, en un trayecto de un par de horas, seguido por un nuevo vehículo, que lo llevaba a él y a otras tres personas hacia la frontera con el Perú.

En Argentina, por las dudas, el Gobierno de Santa Cruz lanzó una alerta. Hoy, Mejía continúa prófugo y las autoridades mantienen activa la búsqueda a nivel nacional e internacional.

Así lo buscan en Chile