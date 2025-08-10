La mafia china y el caso de la bomba de humo en la regalería de Balvanera: dos detenidos

Así tiraban la bomba de humo en la regalería china de Balvanera

La regalería se llama Ay, Cariño y está ubicada en la populosa avenida Rivadavia, a la altura del barrio porteño de Balvanera. Allí, hace casi tres meses, dos sospechosos arrojaron una bomba de humo cuando el lugar estaba repleto de clientes. Lo que generó fue un caos total: gritos y gente corriendo del pánico. Siempre estuvo la sospecha de una amenaza en el marco de la mafia china, ya que el propietario es de esa nacionalidad, y de a poco el caso se va cerrando: atraparon a dos sospechosos.

Tras una investigación de la Policía de la Ciudad y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, ante la Secretaría 145 de Fabián De la Torre, se logró detener a dos sospechosos de 50 y 55 años en el partido de La Matanza.

Los arrestos, que se conocieron este domingo, pero fueron hechas el pasado miércoles; fueron realizados por la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad y se dieron tras dos allanamientos en la localidad bonaerense de Virrey del Pino y uno en el barrio porteño de Balvanera, en el marco de la causa sobre amenazas a comerciantes chinos.

El caso que desencadenó en los arrestos ocurrió el pasado 17 de mayo en un comercio ubicado en avenida Rivadavia al 2200, cuando varias personas pasaron por la puerta del local Ay Cariño, dedicado a la regalaría y de dueños chinos. Sin mediar palabra, esas dos personas arrojaron desde la entrada una granada de humo que, al accionarse, provocó pánico entre los clientes, como se ve en las imágenes que acompañan esta nota.

Los dos detenidos

“Actuaron con el evidente propósito de infundir temor en la totalidad del público que se encontraba en el lugar", describieron las fuentes del caso y dijeron: Este accionar es característico de la llamada ‘mafia china’ y derivó en una investigación en la que, a pesar del hermetismo de los damnificados y tras el trabajo de análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas, permitió identificar a los involucrados”.

Con esa información, la Justicia ordenó dos allanamientos: uno en calle Venezuela al 2300, en el barrio porteño de Balvanera, y otro en la calle Ponce de León al 500, en Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza.

Una imagen de uno de los allanamientos

En ese último domicilio de La Matanza fueron detenidos un hombre de 55 años y una mujer de nacionalidad paraguaya de 50. “Son los sospechosos de haber perpetrado el ataque contra la regalería”, comentaron y agregaron las fuentes de la investigación que ambos ya fueron puestos a disposición de la Justicia.

Sin embargo, en el domicilio de Balvanera no hallaron al sospechoso que fueron a buscar, pero sí se secuestraron elementos de valor para la causa. En total, se incautaron siete celulares, una notebook, un disco externo, varios pendrives, tarjetas porta chip, un elemento tipo picana, prendas relacionadas al hecho y un vehículo Volkswagen Suran, que se habría usado en el hecho.

Parte de lo secuestrado

Para los investigadores, los sospechosos acusados de amedrentar a los integrantes de comunidad oriental, son cuatro, por lo que resta la captura de los dos cómplices que aún no fueron detenidos. Más allá de que los que sí fueron arrestados, luego de diligencias procesales, fueron excarcelados.