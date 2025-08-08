Un jefe de la Policía de Santa Fe fue condenado por abusar de una subalterna durante dos años

Se trata del Jefe de la Cuarta Zona de Inspección de la Unidad Regional XVI de la Policía (Google Maps)

Un jefe policial fue condenado a seis años de prisión por abusar sexualmente de una subalterna de la fuerza. Todo sucedió en la localidad de, provincia de Santa Fe.

La sentencia se dictó tras la finalización de un juicio oral que tuvo lugar en los tribunales de la ciudad capital y estuvo a cargo de la jueza Minniti en el departamento San Justo, al norte de la provincia de Santa Fe. La Justicia encontró a Jorge Mario Rojas como responsable de tres hechos de abuso sexual simple calificado.

Según la investigación, los delitos fueron cometidos mientras se desempeñaba como Jefe de la Cuarta Zona de Inspección de la Unidad Regional XVI de la Policía de la provincia. La víctima, también integrante de la fuerza y asignada a la dependencia del departamento de San Justo, denunció que fue objeto de acosos sistemáticos entre 2020 y 2022, hechos que derivaron en la condena.

Por dicha razón, el hombre de 49 años fue hallado culpable y la condena quedó agravado por tratarse de un policía en ejercicio de sus funciones y por la relación jerárquica y de dependencia existente con la víctima.

La denuncia que dio origen a la investigación fue realizada por la mujer, quien se comunicó telefónicamente con la Agencia de Control Policial, actualmente Asuntos Internos. A partir de esa intervención, la fiscalía inició la causa que concluyó con este paso.

El fiscal del caso, Ezequiel Hernández, habló tras el veredicto y destacó la actuación de la magistrada que “valoró la prueba y los argumentos que presentamos a lo largo del juicio y consideró que la atribución delictiva que realizamos estaba acreditada”.

De acuerdo a lo que indicó el portal Rosario3, Hernández remarcó que los tres abusos juzgados “fueron el corolario de acosos sistemáticos”, enmarcados en un contexto de poder y dominación ejercidos por el jefe dentro de la institución policial. En ese sentido, subrayó que la víctima quedó expuesta a situaciones de violencia de género y limitación de su autodeterminación.

A pesar del pedido de la Fiscalía para que se ordenara la prisión preventiva de Rojas hasta que el fallo adquiriera firmeza, la jueza dispuso medidas cautelares que no incluyeron la privación de la libertad. Sin embargó, ordenó la prohibición de tener y portar armas de fuego, la obligación de entregar su pasaporte y permanecer en el país, y mantener una distancia prudencial respecto de la víctima y su entorno. También se le impuso una inhibición general de bienes destinada a asegurar el pago de las costas judiciales.

Condenaron a un Policía Bonaerense por abuso sexual

Tras ser declarado culpable en un juicio por jurados por el abuso de su sobrina, el policía quedó detenido

Un oficial de la fuerza provincial fue declarado culpable por un jurado popular del abuso sexual agravado de su sobrina, menor de edad, durante un período de tres años en el partido de Almirante Brown. El veredicto se conoció a comienzo de julio en Lomas de Zamora y, tras su lectura, el acusado quedó detenido a disposición de la Justicia.

La investigación determinó que los abusos se produjeron entre 2015 y 2021, en domicilios de José Mármol y Glew, localidades del mismo partido. Según la reconstrucción de la fiscal Marcela Dimundo, a cargo de la acusación, el primer periodo de agresiones ocurrió cuando la víctima tenía seis años y convivía con su tío en la primera vivienda mencionada. Luego, en 2020, la menor volvió a residir en el hogar del policía, esta vez en Glew, donde los ataques se repitieron de manera sostenida durante casi un año.

Durante el proceso, Dimundo presentó un conjunto de pruebas y testimonios que acreditaron la responsabilidad penal del acusado, logrando que los doce integrantes del jurado apoyaran la totalidad de la acusación de manera unánime. El tribunal encontró que correspondía la figura de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia, por su extensión en el tiempo y por ser la víctima menor de 18 años”.

El acusado se encuentra aislado de sus funciones, en situación de disponibilidad dentro de la fuerza. La causa, que avanzó tras la denuncia formal presentada por la víctima en 2021, incluyó informes médicos, psicológicos y pericias judiciales que avalaron los relatos de la joven. El proceso judicial continuará con la etapa de cesura de pena, en la que se determinará el tiempo de condena.