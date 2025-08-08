Crimen y Justicia

Le prohibieron salir del país al ex de Julieta Prandi: el miércoles darán el veredicto

Lo resolvieron este viernes los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. La fiscalía pidió 20 años de prisión para el imputado, mientras que la querella solicitó 50

Julieta Prandi en el juicio
Julieta Prandi en el juicio contra su ex. Foto: RS Fotos

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana le prohibieron este viernes salir del país a Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi acusado por presuntos delitos de abuso sexual a la actriz y conductora.

Así lo determinaron en el marco de la jornada de alegatos del juicio, donde el fiscal Cristian Fabio, a cargo de la acusación, solicitó 20 años de prisión para el imputado y su detención inmediata, mientras que la querella pidió 50. La defensa de Contardi, por su parte, dijo que todo el proceso judicial debe ser declarado nulo.

Ahora, los magistrados deberán evaluar las pruebas y emitir su veredicto al respecto. La resolución se dará a conocer el próximo miércoles.

Al finalizar la audiencia, Javier Baños, abogado de Julieta Prandi, dijo en diálogo con la prensa: “Fue tremendo, desgarrador, se quebró, salió, está llorando, salieron las amigas a contenerla, fue muy fuerte. Contardi se retiró a una sala contigua, ella dio sus últimas palabras muy sentidas”.

Y agregó: “Hubiera preferido que se ordene la detención preventiva, pero son criterios. Julieta se descompuso, salieron las amigas, explotó, son 11 años de padecimientos más el calvario judicial”.

El miércoles a las 11 de la mañana se va a dar a conocer el veredicto. “Esperemos que termine el calvario de Julieta. Confío plenamente en la Justicia, confío que se haga justicia”, dijo su representante legal.

El empresario gastronómico Claudio Contardi
El empresario gastronómico Claudio Contardi

La ex pareja de Julieta Prandi enfrenta cargos por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados”. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la conductora en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar, con jurisdicción sobre el barrio privado “Septiembre”, donde vivía el matrimonio.

Según consta en el expediente, los hechos habrían ocurrido entre el 28 de julio de 2015 -tras el nacimiento del primero de los dos hijos de la pareja- y marzo de 2018, cuando se mudaron a la localidad de Martínez. La relación se disolvió formalmente en 2019.

El juicio

El juicio oral se desarrolla desde el miércoles en el primer piso del TOC N°2 de Campana, ante los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, quienes este jueves, luego de escuchar los testimonios propuestos por ambas partes, resolvieron rechazar la prisión preventiva contra Contardi solicitada por Javier Baños, abogado integrante del equipo de la denunciante que lidera Fernando Burlando.

Sin embargo, los magistrados accedieron al pedido de imposición de una restricción perimetral del empresario con respecto a la modelo.

Así las cosas, este jueves declaró Ángel Peloso, jefe de seguridad del barrio privado donde convivía el matrimonio Contardi-Prandi. A requerimiento de la defensa, en manos de los hermanos Nicolás y Tomás Nitzcamer, Peloso se presentó como testigo y ante preguntas de las partes afirmó que nunca notó nada irregular desde su perspectiva. Indicó que conocía a los dos por su labor en el lugar -en el que trabaja hace más de 20 años- y recordó que la actriz ingresaba y salía del barrio acompañada por su entonces pareja, en taxi, remis o caminando.

Como contrapunto, las declaraciones de personas propuestas por los acusadores para el debate oral delinearon un escenario de deterioro emocional, aislamiento y vulnerabilidad de la demandante. Verónica Maciel, amiga de la actriz desde que sus hijos coincidieron en el jardín de infantes, relató que en una oportunidad visitó en su casa de Martínez y la encontró notablemente afectada: angustiada y sin poder sostener la mirada.

Al despedirse, Prandi le dijo: “Quédate tranquila, voy a estar bien”. Tiempo después, según declaró, la conductora le confesó que atravesaba una situación de extrema necesidad económica, sin recursos para comprar medicación para su hijo o alimentos. Le contó también el calvario vivido y, en palabras de Maciel, sería “incapaz de hacer una denuncia falsa por abuso”.

Noticia en desarrollo

