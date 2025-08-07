Crimen y Justicia

Atraparon nuevamente al menor implicado en el crimen de Sebastián Villarreal en Córdoba

Tiene 15 años, es conocido como “El Orejudo” y acumula un historial de delitos, pero su condición de inimputable lo deja en libertad

Guardar
El menor implicado en el
El menor implicado en el crimen del hombre de 45

Mientras la familia de Sebastián Villarreal aguarda al comienzo del juicio contra los acusados de asesinarlo durante un intento de robo frente a su casa de Córdoba en febrero de 2024, la Policía detuvo por cuarta vez en el año a uno de los menores implicados en el crimen.

El adolescente de 15 años, conocido como “El Orejudo”, lleva al menos cuatro ingresos a la comisaría en lo que va del año y durante el 2024 estuvo privado de su libertad en casi 20 ocasiones, de acuerdo con registros de la policía local. El último episodio ocurrió este miércoles en el barrio La Quinta, en Villa Carlos Paz. El portal El Doce TV indicó que se trató de un asalto a una familia, cometido junto a un cómplice también menor de edad.

Sin embargo, tras cumplir con los trámites requeridos en la comisaría, recuperó la libertad por su condición de inimputable. Apenas dos días antes del robo, “El Orejudo” había publicado en redes sociales una serie de imágenes portando tres pistolas, una escopeta casera y un chaleco antibalas con la insignia de la Policía de Córdoba.

A mediados de junio, el joven y otro adolescente de 16, fueron capturados en el barrio Cooperativa Los Paraísos, tras intentar evadir un control policial a bordo de una moto. En esa oportunidad, huyeron en contramano y al perder el control del rodado, cayeron sobre la calzada de la avenida Amadeo Sabattini al 5000. Los agentes actuaron rápidamente y lograron detenerlo. Además, secuestraron una réplica de arma de fuego, un celular y una suma de dinero de procedencia desconocida.

Tan solo un mes antes, las autoridades provinciales lo interceptaron intentando robar una moto a un policía en barrio Colón, también acompañado de otro menor. Para ese entonces estaba bajo el cuidado de su familia en Villa Carlos Paz y acumulaba antecedentes por hechos delictivos similares. Una segunda detención durante ese mismo período volvió a ponerlo en eje de las investigaciones. En ese operativo, lo demoraron durante un control vehicular de rutina en Villa Carlos Paz, donde se lo identificó manejando un Fiat Cronos con pedido de captura activo.

Al inspeccionar el auto, los policías hallaron cuatro chapas patente pertenecientes a distintos vehículos, todas con requerimientos judiciales. En el habitáculo del rodado también se encontraron herramientas para forzar cerraduras y romper cristales.

El reclamo de los familiares
El reclamo de los familiares de Sebastián Villarreal

El crimen de Villarreal

En febrero del año pasado, la víctima, de 45 años, fue interceptado en la puerta de su casa del barrio Yofre Norte por cuatro jóvenes que le cruzaron el paso mientras se dirigía a su trabajo en una fábrica de plásticos. Entre los involucrados figuraban “El Orejudo” —que en ese entonces tenía 14 años—, otros dos de 19 y 20 respectivamente y un menor de 17 años, todos señalados por la investigación judicial. Según las reconstrucciones, intentaron apropiarse de la moto de la víctima y uno de los atacantes le disparó a quemarropa.

Los vecinos fueron testigos de lo que ocurrió en el barrio ese día. Los relatos señalaron que escucharon a Villarreal suplicar por su vida: “Tengo dos hijos, no me mates por favor”, habría dicho antes de ser baleado. A pesar de sus súplicas, uno de los atacantes le disparó a sangre fría.

Sus hijos corrieron y buscaron auxiliarlo, pero el hombre falleció en el lugar. Las autoridades encuadraron el caso inicialmente como homicidio en ocasión de robo, pero la Fiscalía modificó la acusación a homicidio criminis causa, bajo el argumento de que los responsables dispararon deliberadamente para asegurar su huida y encubrir el robo del vehículo.

El menor de 17 años fue identificado como el presunto autor de los disparos, mientras que los demás integrantes permanecen señalados como partícipes necesarios, a diferencia del chico de 15, que es considerado inimputable.

