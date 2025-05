Por segunda vez en el mes, detuvieron al chico de 15 años acusado por el crimen de Sebastián Villarreal en Córdoba

El menor de edad cuenta con un extenso prontuario delictivo

En menos de un mes, el menor de 15 años, conocido como “El Orejudo” y por ser uno de los involucrados en el crimen de Sebastián Villarreal, fue detenido por segunda vez. A principios de mayo, había intentado robarle la moto a un policía en Córdoba capital y ahora lo encontraron mientras circulaba en un auto que tenía un pedido de captura activo.

El delincuente juvenil volvió a ser arrestado el jueves en la localidad de Villa Carlos Paz, luego de que las autoridades lo interceptaran por conducir un Fiat Cronos que había sido reportado como robado. Tanto el adolescente como el vehículo fueron identificados durante un control rutinario.

En medio de la inspección del automóvil, los oficiales descubrieron cuatro chapas patentes pertenecientes a distintos dominios, pero todas con requerimientos judiciales de Carlos Paz, Alta Gracia y la capital cordobesa. Además, encontraron herramientas diseñadas para forzar cerraduras y romper cristales.

Según la información publicada por El Doce.tv, el menor cuenta con un extenso historial delictivo, debido a que estuvo en reiteradas ocasiones bajo la lupa de la justicia. De hecho, el pasado 2 de mayo había sido detenido por intentar robarle la moto a un policía en el barrio Colón.

El auto robado en el que circulaba el menor de edad (Gentileza: El Doce.tv)

En esa oportunidad, el acusado había actuado en complicidad con otro adolescente de 16 años. Sin embargo, ambos fueron liberados por tratarse de menores de edad no punibles por ley. Actualmente, el joven vuelve a estar a disposición de la justicia, mientras se evalúa su situación legal y las posibles medidas a tomar.

Anteriormente, se había dictaminado que el joven fuera puesto bajo el cuidado de una familia en una localidad serrana, sin embargo, su reincidencia ha cuestionado la eficacia de tal decisión. Sobre todo, desde que se certificó que, solo en 2024, el adolescente había sido detenido en casi 20 ocasiones.

No obstante, el hecho más grave al que estuvo vinculado se trató del crimen de Sebastián Villarreal, un hombre de 45 años que fue asesinado a balazos en la puerta de su casa el 29 de febrero del año pasado. La víctima salía de su vivienda en barrio Yofre Norte para dirigirse a su trabajo en una empresa de plásticos, cuando fue interceptado por cuatro delincuentes.

Para ese entonces, el menor señalado tenía 14 años, mientras que sus cómplices fueron un joven de 19, otro de 20 y otro menor de 17 años. Según reconstruyeron los investigadores, la banda lo atacó para poder robarle la moto y, pese a las súplicas de la víctima, uno de ellos le disparó a sangre fría.

La causa por el homicidio de Villarreal aún no fue elevada a juicio

Uno de los testigos relató a la prensa local que lo escuchó decir:“Tengo dos hijos, no me mates por favor”. También contó que sus hijos “estaban a la par de él cuando estaba herido”. Le pedían: “Por favor, papá, no te rindas. Aguantá un poquito más”.

El relato fue secundado por otra vecina, quien contó que se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó que Sebastián pedía que no lo mataran por sus hijos. “Yo golpeaba la ventana, para ahuyentarlos”, recordó la mujer al mencionar que, para cuando salieron a la calle, el hombre estaba tirado en el piso y con “pocos signos de vida”.

A raíz de esto, la causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo. No obstante, la Fiscalía terminó por modificar la carátula por homicidio criminis causa, un delito considerado penalmente más grave, ya que interpreta que los acusados habrían matado a la persona a consciencia y con el objetivo de ocultar otro crimen previo. En este caso, se constituiría en el robo de la moto.

Por este motivo, las autoridades anticiparon que los acusados podrían ser condenados a cumplir con una cadena perpetua, en caso de que fueran encontrados culpables del hecho. Asimismo, indicaron que el menor de 17 años habría sido el autor de los disparos, mientras que los otros dos mayores de edad habrían actuado en calidad de cómplices.