Manejaba sin registro, cruzó en rojo, chocó, mató y se fugó: el antecedente trágico en el que hirió a su hijo

Once detenidos y millones en mercadería secuestrada en un operativo por contrabando en Orán: el video Se trata de una organización dedicada a facilitar cruces irregulares a través del río Bermejo, en la frontera norte de Salta

No era droga ni plastilina: reemplazaron la cocaína que iba a ser quemada por un ácido que vale $10 mil el kilo Hay 11 policías de Salta bajo sospecha. El engaño se descubrió justo antes de que los ladrillos sean incinerados. Una pericia reveló qué se utilizó para realizar la maniobra