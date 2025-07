Robó un kiosco en Berazategui, amenazó a la empleada con abusarla y pidió que no le falte el respeto

Robo en Berazategui (Video X @TroncosoGuille)

Cerca de las 2 de la madrugada del domingo, un delincuente ingresó a un kiosco de Berazategui, rompiendo el vidrio de la puerta, y tras una seguidilla de amenazas a la empleada, se llevó dinero, cigarrillos y bebidas. La escena quedó grabada, pero hasta el momento no hay detenidos.

El episodio se produjo en un comercio ubicado en la esquina de avenida 7 y calle 123, a casi diez cuadras de la Municipalidad local. En el video de las cámaras de seguridad internas no solo se puede ver la impunidad con la que actuó el individuo, sino también quedó registrado el nivel de violencia verbal ejercido contra la mujer.

La persona cuyo rostro se encontraba cubierto por un cuello polar, irrumpió en el local tras romper el cristal de la entrada con su propio cuerpo. En ese momento, la empleada optó por no interponerse al hecho y le pidió que no le hiciera daño. “Llevate lo que vos quieras, pero por favor no me hagas nada”, se escuchó decir a la joven, mientras el hombre se ubica detrás del mostrador y le exige dinero. “Todo el dinero estaba en el cajón”, señaló la mujer.

La secuencia no duró más de 1 minuto y medio; tiempo suficiente para que el malviviente incautara otros elementos del comercio, como botellas de diferentes bebidas y cigarrillos, además del dinero. Mientras sacaba de las góndolas los productos, lanzaba frases intimidatorias contra la víctima. “Quiero que nunca más me faltes el respeto, nada más”, a lo que ella le respondió: “Yo no le falto el respeto a nadie”.

El delincuente amenazó a la mujer en reiterados momentos

Previo a marcharse, el hombre lanzó una última exigencia al pedirle: “Cerrá el ort.. porque te coj...”. Después de esto, el asaltante se marchó con el botín en una bolsa. Si bien la joven empleada no sufrió heridas físicas, quedó visiblemente afectada a raíz del episodio. El caso fue caratulado como robo agravado y se puso en marcha la pesquisa para localizar al agresor, quien, hasta el momento, no fue detenido.

Golpeó a la empleada de un kiosco para robarle 20 mil pesos

Una brutal agresión se registró en la localidad mendocina de Godoy Cruz cuando un hombre asaltó un kiosco y golpeó violentamente a la empleada para robarle dinero en efectivo. El episodio, que ocurrió en un local ubicado sobre la calle Yrigoyen, casi San Martín, en el barrio Bombal, quedó filmado por las cámaras de seguridad del comercio.

El delincuente ingresó al local a cara descubierta, saltó el mostrador y atacó a la mujer con varios golpes de puño. En el video puede observarse que la joven intentó huir, pero el asaltante la interceptó, la arrastró tomándola del cabello y la obligó a permanecer en el kiosco para continuar con la agresión.

El momento en que el ladrón saltó el mostrador del kiosco

Según relató el propietario del local, el agresor asfixió, golpeó y pateó a la empleada, a pesar de que el hecho ocurrió en un horario de intenso movimiento y frente a las oficinas del Casino de Mendoza.

“La arrastró, le dio piñas y patadas, la asfixió, y se fue. A esa hora hay movimiento porque va la gente a trabajar, estamos enfrente de las oficinas del Casino de Mendoza. La chica gritaba con lo que más podía”, relató el hombre. Agregó también que en las cámaras se veían incluso los tatuajes del atacante y que sospechan que se trata del mismo hombre que ya había robado en otro comercio de su propiedad.

A raíz del ataque, la víctima fue atendida médicamente y se encuentra fuera de peligro, pero aún bajo estado de shock. Horas más tarde, la Policía de Mendoza detuvo al sospechoso cuando circulaba en colectivo por la ciudad, tras una investigación de la División de Inteligencia y la PDI.