La acusada de estafas con vuelos baratos recibió el alta: la defensa apunta a un “incumplimiento contractual”

El audio de la mujer acusada de múltiples estafas

Karyna, la mujer de 55 años acusada de vender pasajes de avión a precios bajos y dejar a cientos de familias sin viaje ni devolución de dinero, fue dada de alta y ya se encuentra en su domicilio del barrio porteño de Retiro. Había sido internada tras ingerir una medicación, afectada por la situación.

La novedad fue confirmada por su abogado, Bernardo Miguens, quien asumió la defensa junto a su colega Mariano Sayour y cuestionó la imputación por estafa.

En diálogo con A24, Miguens sostuvo que para la defensa, con las pruebas incorporadas al expediente hasta el momento, no existió ninguna maniobra fraudulenta, sino que se trató de un “servicio que se cumplía” hasta que se produjo un inconveniente con los tickets de empleados de Iberia.

Según repasó, varios compradores viajaron así sin problemas y la caída del sistema en las últimas semanas imposibilitó que se continuaran cumpliendo los compromisos de viajes ya pagados. “Nadie dice que no haya gente varada ni que no haya una deuda. Lo que sí decimos es que esto no es una estafa ni un esquema Ponzi. Se trata de un servicio que dejó de funcionar por cuestiones ajenas a Karyna, según lo que nos comentó ella”, argumentó el letrado.

Los pasajes que ofrecía la acusada eran tickets de empleados de la aerolínea, por lo cual se vendían a un precio sensiblemente menor al habitual en el mercado y bajo ciertas condiciones: por ejemplo, el dinero se entregaba hasta 50 días antes para cubrir tasas e impuestos de los boletos, y recién dos días antes del viaje se otorgaba el ticket con el código de vuelo.

Los defensores buscan ahora saber cuáles eran esas condiciones para entender bien qué pudo haber pasado. Por lo pronto, su versión es que la interrupción de los servicios se debió a que los “códigos de empleados” dejaron de funcionar repentinamente.

La mujer acusada decía que tenía contactos en Iberia

En esa línea, Miguens remarcó que la situación, en todo caso, de momento se inscribe en un incumplimiento contractual con irregularidades conocidas por los compradores, y no en una organización para defraudar.

“Uno sabe que está asumiendo un riesgo cuando compra un vuelo de USD 2.500 a USD 1.200”, subrayó, quien insistió en que muchas personas efectivamente viajaron a través de ese mecanismo antes de que surgieran los problemas.

Respecto a la existencia de otra acusada en el expediente, el abogado confirmó que Agustina, señalada como socia de Karyna por los denunciantes, también se encuentra imputada en el expediente.

Cabe recordar que Agustina afirmó haber sido víctima y realizó su propia denuncia, algo que las víctimas interpretan como una forma de desligarse de responsabilidades.

Karyna no cuenta actualmente con su celular porque fue secuestrado por las autoridades. El abogado dijo que esto complica la reconstrucción de la lista de damnificados y la identificación de posibles deudas a devolver. E insistió en que la falta de devolución del dinero responde a la caída inesperada del servicio y no a una estructura para defraudar deliberadamente.

Más de 200 personas aseguran haber sido estafadas por Karyna y sus socios

“No negamos que haya que devolver dinero, eso se deberá resolver. Pero desde un punto de vista penal, lo que vemos por ahora es un incumplimiento contractual”, apuntó Miguens.

El caso salió a la luz tras la denuncia de más de 200 familias que compraron pasajes promocionados como exclusivos para amigos y familiares de empleados de Iberia.

De acuerdo a relatos reunidos por Infobae, el esquema funcionaba a través de referencias de clientes que habían viajado satisfactoriamente. La oportunidad de conseguir vuelos directos a Madrid y otros destinos del mundo, a precios fijos y considerablemente más bajos que los habituales, motivó a muchas personas a pagar por adelantado, en efectivo y sin recibo.

En una primera etapa, varias familias recibieron sus tickets y viajaron. La situación se complicó semanas atrás, cuando nuevos compradores no recibieron sus pasajes y comenzaron las quejas.

Algunas personas quedaron varadas en el exterior y otras perdieron sus ahorros tras enterarse en el aeropuerto que no estaban sus reservas. La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°57 y de la Fiscalía N°58.

Los testimonios de las víctimas describen que el contacto inicial casi siempre fue a través de una recomendación de conocidos. Los pagos se hacían en el departamento de Karyna, o enviando dinero a domicilio con Agustina.

El reclamo colectivo se organizó en grupos de WhatsApp con decenas de historias similares y montos reclamados que, según los denunciantes, superarían los 500 mil dólares.