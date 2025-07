Una mujer resultó herida durante un operativo para capturar un prófugo en Haedo

El femicida que no debía estar libre: mató a su ex porque lo iba a dejar y dejó una inscripción en el cuerpo Walter Jesús Amador Molina (61) había sido condenado a 10 años de cárcel por una violación, pero una jueza le concedió las transitorias. Tras el crimen de su pareja, regresó a la prisión, como si nada. El caso generó conmoción en Mendoza y la ministra Mercedes Rus tuiteó: “Una víctima que no fue protegida”