Otro ataque violento contra la directora de un colegio en Córdoba: la madre de una ex empleada la golpeó

La directora Susana García fue golpeada por la madre de una auxiliar de limpieza tras un conflicto laboral

Una agresión violenta se produjo en la localidad de Canals, en el sur de la provincia de Córdoba. El hecho ocurrió en el interior del colegio Ipet 355, donde su directora, Susana García, fue atacada dentro de su propia oficina alrededor de las 8:15.

La agresora, identificada como la madre de una auxiliar de limpieza que prestaba servicios en la escuela, irrumpió en el despacho de García y desató el ataque, en presencia de la secretaria de la directora.

“Ella estaba en la oficina con su secretaria. Apareció esta señora, abrió la puerta, furiosa, la golpeó, la agarró de los pelos y la tiró contra un mueble y contra el piso. También la agarró a patadas”, contó Juan Carlos Ortiz, esposo de la víctima, en diálogo con Noticiero Doce.

El motivo del ataque estaría vinculado a una situación laboral. En ese sentido, Ortiz detalló: “Todo viene porque una auxiliar de limpieza, que depende de la Municipalidad, es hija de la señora. La empleada no había ido a trabajar ni en 2024 ni en 2025, y pidió un reemplazo”.

“Cuando vino otra chica en su lugar, se descubrió la irregularidad y esta mujer se enloqueció con la directora”, explicó el esposo de la directora atacada.

La madre de la empleada, que trabaja en las oficinas del cementerio, ubicadas a una cuadra de la escuela, habría reaccionado de manera violenta tras conocer la decisión del reemplazo.

La propia Susana, que sufrió los golpes de la agresora, aportó su testimonio sobre los hechos. “Le abrí la puerta, conociendo cómo es, pero nunca pensé que me iba a agredir. Quedé shockeada, tengo flashes que no me acuerdo. Una no está acostumbrada a recibir golpes. Todavía estoy con licencia, no sé cómo voy a volver”, relató la directora, aún conmovida tras el episodio.

La denuncia por los hechos fue hecha en la Fiscalía de La Carlota. Hasta el momento, la madre de la auxiliar de limpieza se encuentra en libertad.

Ortiz expresó la preocupación de su familia ante esa situación. “Estamos un poco asustados”, afirmó el hombre, ante la posibilidad de una nueva agresión.

El caso permanece bajo investigación, mientras que las autoridades educativas esperan los movimientos de la Justicia y la mejoría del estado de la directora.

Otro ataque escolar a una docente

Neuquén: una madre desfiguró a golpes a una docente porque retó a su hija

En abril pasado, en la ciudad de Neuquén se presenció una situación violenta cuando la madre de una alumna y su hija agredieron físicamente a una docente y a otras dos autoridades del Instituto de Formación Docente N° 12 (IFD N° 12).

El hecho ocurrió en pleno horario de clases, dentro de una de las aulas del establecimiento, y dejó como saldo el rostro desfigurado de una de las víctimas y heridas en otras trabajadoras del centro educativo.

La secuencia de hechos incluyó un episodio ocurrido el 21 de abril, cuando la madre identificada como M.E.F. fue convocada a una reunión de padres. En un momento, corre hacia una de las aulas para agredir a una profesora. En el medio del conflicto, amenazó en volver al día siguiente para golpear a la profesora de inglés.

En el momento, lograron calmar a la agresora, asistir a la docente y las autoridades reorganizaron las aulas.

Pero, al día siguiente, cumplió con las advertencias emitidas y regresó al establecimiento, acompañada por otra persona no identificada.

Allí, al no encontrar a la maestra de inglés, agredió físicamente a tres directivas: la regente, la subregente y una auxiliar administrativa, quienes sufrieron lesiones con tiempos de curación estimados entre 7 y 21 días.

La Justicia provincial imputó a M.E.F. por los delitos de amenazas simples y lesiones leves. La audiencia de formulación de cargos estuvo a cargo de la fiscal Lucrecia Sola y la asistente letrada Agustina Bouyer, quienes solicitaron además una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros del colegio y de contacto con las docentes agredidas, por un plazo de seis meses.

La jueza de garantías Carina Álvarez avaló la imputación, fijando un periodo de cuatro meses para la investigación.