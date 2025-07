Atraparon al conductor que embistió a una joven en Mar del Plata cuando circulaba en bicicleta hacia el profesorado

El sospechoso se había dado a la fuga tras haber arrollado a la joven

El caso de Lucrecia Quintana Ríos, atropellada por una camioneta cuando iba a cursar en Mar del Plata, sumó un nuevo capítulo este viernes tras la detención del sospechoso. El hecho se conoció luego de que el hombre la dejara gravemente herida en el pavimento y se diera a la fuga. La joven permanece internada y con un cuadro delicado debido a los golpes que recibió por el impacto.

El choque ocurrió el miércoles 25 de junio a las 13.20 horas cerca del Instituto Superior Docente N° 19, donde la joven de 24 años cursa el último año de su carrera. Cuando cruzaba en bicicleta por la intersección de Azcuénaga y Entre Ríos fue embestida por una camioneta de color oscuro. Según la reconstrucción policial que trascendió en ese momento, el conductor la atropelló y huyó sin brindarle auxilio.

Quintana Ríos fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos, donde permanece internada en estado reservado con traumatismo de cráneo, costillas fracturadas, fracturas en ambos tobillos y otras lesiones de gravedad.

Las tareas investigativas, coordinadas por la fiscalía, permitieron localizar el vehículo involucrado en el hecho. Personal de la Oficina de Judiciales de la DDI estableció que la camioneta se trataba de una Dodge Ram Rampage R/T, la cual se encontraba oculta en una cochera de la calle Catamarca al 900. Se tramitó una orden de allanamiento con habilitación horaria.

La camioneta quedó secuestrada y será sometida a pericias (Foto: Policía Bonaerense)

Al recibir la orden de allanamiento, un operativo dirigido por el director de la DDI Mar del Plata, junto al fiscal, se inició el procedimiento en el edificio señalado. En el departamento correspondiente se encontraban los padres del conductor, quienes manifestaron que el propietario de la camioneta la había dejado días antes, pero que no residía allí.

Durante la diligencia se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares y las llaves del rodado para su análisis. En la cochera, la camioneta fue hallada estacionada y presentaba signos evidentes de restos de barro en la carrocería.

Según la información a la que accedió Infobae, la inspección realizada por personal de Policía Científica y peritos especializados permitió constatar daños en el paragolpes, rayas y faltantes en la carrocería, además de restos textiles color verde agua en la parrilla inferior, compatibles con la ropa que vestía la víctima al momento del accidente.

El domicilio donde se llevó a cabo el allanamiento (Foto: Policía Bonaerense)

La camioneta fue secuestrada, fajada y remolcada por la grúa de la Patrulla Municipal hacia la sede de la DDI para someterla a una requisa exhaustiva. Cerca de las 21:20, el sospechoso de 49 años, identificado con las iniciales A.L.B., se presentó de manera voluntaria ante las autoridades. Había estado prófugo desde el momento en que ocurrió el siniestro vial.

Allí se le secuestró el teléfono celular y la cédula verde del rodado; y por disposición del fiscal interviniente, fue notificado formalmente por el delito de lesiones culposas agravadas por la fuga.

La investigación prosigue bajo la órbita de la UFI N° 11, con el análisis pendiente de los elementos secuestrados y la realización de pericias accidentológicas destinadas a esclarecer la mecánica concreta de los hechos y avanzar con las medidas procesales correspondientes.

En tanto, Quintana continúa bajo observación por las lesiones que le causó el vehículo no solamente por chocarla, sino también por rodarla completamente. En un primer momento, la familia había decidido no hacer público el caso para no interferir con la investigación.

“Las imágenes las tenemos desde el primer día. No queríamos interrumpir la causa, pero al no tener una respuesta y como no logran dar con esta persona, decidimos publicarlo”, explicó Belén a Infobae.“Es un abandono de persona y esto no puede pasar otra vez”, contó la hermana de la víctima.

“Ella es joven, le está poniendo toda la garra para recuperarse. Hacía mucho ejercicio, tal vez eso la ayuda ahora. Pero a veces le agarra tristeza, porque trabajaba mucho con su cuerpo. El otro día le hicieron curaciones, se vio los pies y cayó en un pozo; es entendible”, añadió.