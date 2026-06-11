Cuántos millones hubiera ganado Adorni si no vendía sus Bitcoin: las cifras en juego en la apuesta cripto del Jefe de Gabinete

Manuel Adorni declaró ganancias por operaciones con Bitcoin que modificaron su patrimonio familiar desde 2020

La presentación de la esperada declaración jurada de Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete, presentó un dato que generó atención inmediata en el ámbito político y económico: reportó ganancias por USD 513.000 obtenidas a través de operaciones con Bitcoin a modo de intento de explicación de las inconsistencias patrimoniales que lo tuvieron en el eje de la agenda política en los últimos meses.

Las criptomonedas, con sus enormes fluctuaciones, resultan un activo de lo más cómodo para explicar variaciones patrimoniales siderales difíciles de justificar, dado que la volatilidad propia de ese mercado permite sostener prácticamente cualquier narrativa financiera.

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La versión de Adorni

Más allá de los datos que se hicieron públicos, en fuentes allegadas a Adorni detallaron su incursión en el universo cripto. Las fuentes narraron que ingresó a Bitcoin en 2013 con una inversión inicial de USD 200.000, adquiriendo la criptomoneda cuando el precio rondaba los USD 380 por unidad. Ese fue el punto de partida.

Durante los años siguientes, Adorni optó por realizar ventas parciales de sus tenencias. El funcionario aseguró a Infobae que vendió un total de 15 Bitcoins a un valor de USD 6.800 cada uno. El saldo resultante de esta estrategia de salida arrojó una tenencia final valuada en USD 513.000.

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Esta es la versión oficial. Implica el uso de 8 billeteras digitales, distintas compras y ventas y una salida gradual del mercado luego del nacimiento de su primer hijo, lo que volvió al entonces inversor cripto y hoy funcionario nacional en un ahorrista conservador, según sus propias explicaciones.

Cuánto tendría hoy si no hubiera vendido

Para dar una idea de los movimientos de los que es capaz Bitcoin, realizamos un ejercicio de proyección patrimonial permite explorar escenarios alternativos. Si Manuel Adorni hubiera conservado la totalidad de los Bitcoin adquiridos en 2013 hasta la actualidad, su situación financiera sería drásticamente distinta. Con una inversión inicial de USD 200.000 a un precio de USD 380 por moneda, Adorni habría acumulado aproximadamente 526,32 Bitcoins al momento de su entrada a ese mercado.

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Al tomar la cotización actual de Bitcoin, que se ubica en USD 62.849,28 por unidad, el valor de esa tenencia alcanzaría la cifra de USD 33.078.568,42. Esa sería la fortuna hoy.

Este cálculo ilustra el potencial de crecimiento exponencial de un activo volátil como Bitcoin, y muestra la diferencia sustancial que puede surgir a partir del momento de venta elegido por el inversor. Tener más de 500 Bitcoin en la billetera podrían haber sido el pasaje del contador al estatus de millonario. Pero sabemos que vendió antes.

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El mejor y peor resultado de invertir en Bitcoin entre 2013 y 2018

Para seguir graficando el rol de las cripto como justificación de un crecimiento llamativo del patrimonio, realizamos otro ejercicio. Un análisis de escenarios extremos que ayuda a comprender la dinámica de las criptomonedas y su impacto en inversiones de gran escala, como sería volcar USD 200.000 a esa cripto (una inversión de altísimo riesgo que sería compatible con la tenencia de un patrimonio total varias veces mayor, ya que las recomendaciones de expertos suelen limitar al 5% de la cartera de inversiones lo montos a colocar en cripto).

FILE PHOTO: Representation of Bitcoin cryptocurrency in this illustration taken September 10, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Entonces, considerando esa inversión teórica de USD 200.000 en 2013 y su liquidación en 2018, se pueden distinguir dos situaciones opuestas:

Mejor escenario posible

Compra en el mínimo absoluto de 2013: USD 13 por Bitcoin.

Venta en el máximo de 2018: USD 17.500 por Bitcoin.

Cantidad de Bitcoin adquiridos: 15.384,61 BTC .

Valor final al vender: USD 269.230.769,23 .

Rentabilidad: +134.515%.

En este caso, la inversión inicial se transformaba en una cifra multimillonaria, multiplicando el capital por más de 1.300 veces. El precio de entrada y salida, situados en los extremos del ciclo de mercado, determinaban una diferencia abismal frente a otros escenarios.

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Peor escenario posible

Compra en el máximo de 2013: USD 1.163 por Bitcoin.

Venta en el mínimo de 2018: USD 3.200 por Bitcoin.

Cantidad de Bitcoin adquiridos: 171,97 BTC .

Valor final al vender: USD 550.300,95 .

Rentabilidad: +175%.

Incluso con el peor timing, comprando en el pico de euforia de 2013 y vendiendo en el piso del criptoinvierno de 2018, la inversión en Bitcoin arrojaba un saldo positivo en dólares. El capital inicial no sólo sobrevivía, sino que casi se triplicaba, demostrando la magnitud de los ciclos de apreciación de la criptomoneda.

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Es decir que la estrategia de inversión de Adorni estuvo por debajo de la peor posible. Algo que no es contradictorio en términos matemáticos, ya que como declaró el funcionario su desarme de posiciones no se hizo de una sola vez sino con varias ventas.

Sin embargo, también vale decir, la volatilidad de Bitcoin sería muy útil para explicar cualquier variación patrimonial, dados los enormes movimientos de los precios.

Conclusiones

La estrategia cripto de Adorni es, como mínimo, llamativa. El año 2013 fue un año de mucho entusiasmo cripto, pero poca masividad. Con su apuesta por USD 200.000 en el ecosistema, el actual jefe de Gabinete se posicionaría como uno de los principales entusiastas de Bitcoin en el país en aquel momento.

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Momento en el que comprar Bitcoin estaba lejos de ser la inversión tradicional, según cuentan en el ecosistema.

“Lo primero que me llama la atención es que se invierta ese monto en una compra. Supe de inversiones por USD 200.000 o más en torno a 2013, pero con lo rentable que era minar, el dinero no se usaba para comprar cripto sino equipos de minería. Se ganaba mucho más en ese entonces. Comprar por esos montos, no era habitual ni sensato”, dijo un participante del ecosistema cripto local que prefirió no ser mencionado.

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“Lo segundo que es llamativo es que una persona con 500 Bitcoin en 2013 hoy no tenga ni uno. Todos los chicos que tenían más de 100 Bitcoin en ese entonces, que no son muchos, hoy tienen Bitcoin en sus carteras. Raro que semejante entusiasta hoy esté en cero”, agregó el emprendedor, uno de los creadores del ecosistema local.