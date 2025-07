Monóxido de carbono, fallas en la caldera y una casa sellada contra el frío: las primeras hipótesis sobre la tragedia en Villa Devoto

Andrés había vuelto de Italia junto a su esposa y sus dos hijos para ver a su familia.

A casi un día de la tragedia en Villa Devoto, se conocieron nuevos detalles sobre cómo pudo haberse producido la intoxicación por monóxido de carbono que terminó con la vida de dos abuelos, una pareja joven y una niña de cuatro años.

El martes, cinco integrantes de una reconocida familia de ese barrio porteño fueron encontrados sin vida en una casa en Sanabria 3768: Demetrio De Nastchokine (79), su esposa Graciela Leonor Just (73), su hijo Andrés (43), la pareja de este, Marie Camille Lalanne (40), y la hija de ambos, Elisa, de cuatro años.

El caso se conoció en horas de la tarde, tras un llamado al 911 de un familiar de las víctimas. Los Bomberos de la Ciudad debieron ventilar los ambientes para que el SAME pudiera constatar el fallecimiento de casi todos los integrantes. Se salvó, de milagro, un bebé de un año y medio, hijo de la joven pareja.

La información preliminar indica que la causa del posible accidente fatal sería múltiple. En primer lugar, los peritos detectaron un posible desperfecto en la caldera que habría sido la fuente de monóxido de carbono en el ambiente.

El matrimonio fallecido.

Según la primera verificación en el lugar, el conducto del aparato estaría deteriorado, lo que permitiría que el gas ingresara al entretecho de la cocina y se filtrara hacia la parte superior de la propiedad, donde están los dormitorios que cuentan con piso de pinotea. Se estima que el monóxido de carbono se desplazaba a través de la losa pero resta saber el estado de esa losa y si permitía o no lo filtración.

En esa línea de investigación, el monóxido acumulado en el espacio hueco bajo la pinotea se propagaría a los dormitorios. Sin embargo, esa no sería la única causa: se encontraron selladas todas las aberturas y rejillas con nylon y cintas para evitar la entrada de frío, lo que impidió la ventilación del exterior. Se desconoce quién lo realizó y el motivo pero los especialistas aseguraron que de esa forma era imposible que ingresara aire a la propiedad y permitiera cierta ventilación.

Helena, prima hermana de Andrés, contó que su tío había estado remodelando la casa para recibir a sus nietos. Explicó que Andrés, el menor de los cuatro hijos de la familia, vivía en Europa y planeaba pasar todo julio en Argentina junto a su esposa y sus dos hijos.

“En una habitación iban a dormir Andrés y la esposa, y en la otra los dos niños. Yo traje todos los peluches de mi hijo para decorar el lugar de los niños. Ahora me encuentro con esto, que no tengo más tíos. Estoy desesperada, no entiendo nada”, relató, en diálogo con la prensa.

Según pudo saber este medio, Andrés, Marie Camille y su hija fueron hallados en una habitación del primer piso. En otro ambiente de ese nivel se encontraba el bebé que sobrevivió.

Mientras tanto, en el segundo piso, yacían sin vida Demetrio y Graciela, los dueños de la casa.

Andrés era el menor de los cuatro hermanos.

La mujer agregó: “No lo puedo creer. Ayer a la tarde la veo a mi prima acá arrodillada, tratando de abrir la puerta de la casa de mis tíos, que yo vengo todos los años a pasar Navidad”. Y es que Maia, otra de las hijas del matrimonio de jubilados, fue quien llamó al 911 tras no lograr comunicarse con sus familiares.

Demetrio y Graciela aún no conocían al bebé más pequeño de la joven pareja y aguardaban su llegada durante este viaje.

El medio barrial Devoto Magazine señaló que los Nastchokine eran una familia muy querida y reconocida en el barrio, donde eran vecinos desde hacía décadas.

La tragedia se desató tan solo un día después de que el matrimonio recibiera la visita de Andrés, que llegaba desde Italia junto a su esposa francesa y sus dos hijos pequeños.

Incluso, la llegada de la familia al aeropuerto de Ezeiza fue documentada en redes sociales por otro de los hermanos De Nastchokine. En las imágenes, adjuntas en esta nota, se puede ver a Andrés y a su madre. Demetrio y Graciela eran padres de otros tres hijos: Maia, Alejandro y Sergio.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Andrés era ingeniero de software recibido en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Desde 2014 trabajaba para una empresa con base en Génova, Italia.

Graciela Leonor Just tenía 73 años.

Anteriormente, también se había desempeñado durante dos años en Lyon, Francia, y un año en Dublín, Irlanda.

Demetrio, por su parte, había nacido en Bélgica. Era licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Educación por la Universidad Católica de Salta y especialista en Gestión y Evaluación de Instituciones Educativas de Nivel Superior por la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Según consta en la Revista Digital Universitaria del Colegio Militar de la Nación, se desempeñaba como profesor de la cátedra de Introducción a la Economía y había sido director de la carrera de Administración en la misma institución, entre otros cargos.

Cómo prevenir la intoxicación por monóxido de carbono

Desde el Hospital de Clínicas de la UBA dieron algunas recomendaciones para evitar este tipo de intoxi

¿Qué hacer para prevenirla?

Ventilación : el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido que necesita estar en un ambiente cerrado para generar presiones tóxicas. En caso de no contar con rejillas, se deben dejar abiertas las ventanas al menos unos centímetros para que circule el aire.

Chequeos e instalación a cargo de un gasista : se debe contactar a un gasista matriculado para que haga una revisión periódica a los artefactos de calefacción, al igual que en el caso de querer colocar nuevos equipos.

Evitar el uso de hornallas : dado que no se recomiendan para calefaccionar. En caso de utilizarlas, controlar el color de la llama, que debe ser azul para ser segura. Que esté amarilla o naranja es símbolo de mala combustión.

Salamandras y braseros : utilizarlos para calentar los ambientes solo durante el día, contando con ventilación adecuada.

Generadores eléctricos: dejarlos fuera de casa. Utilizan combustible y pueden generar un riesgo de intoxicación.

¿Cómo saber si se produjo la intoxicación?

Muchas veces se mimetiza con otras enfermedades por lo que se debe consultar ante la sospecha. Los síntomas de intoxicación más frecuentes son dolor de cabeza, náuseas, vómitos, debilidad, confusión, visión borrosa, problemas de coordinación en la marcha, falta de aire, palpitaciones y respiración agitada.

Las manifestaciones se van agravando al permanecer en el mismo ambiente. Lo más grave puede ser la pérdida de conocimiento, convulsiones, arritmias cardíacas, coma y muerte. Las mascotas también pueden presentar síntomas, inclusive antes que los seres humanos.

¿Cómo tratarla?

Lo primero es acudir al centro de salud más cercano lo antes posible. El efecto de la intoxicación puede tener consecuencias a largo plazo, con secuelas neurológicas por ejemplo.

La administración de oxígeno en el momento es fundamental. En estados de gravedad, la persona puede ser tratada en terapia intensiva o se utiliza con ella una cámara hiperbárica.

Resulta clave alertar a quienes estuvieron compartiendo el espacio y hasta lugares contiguos. El monóxido de carbono es muy liviano, por lo que puede pasar de un piso a otro. Aunque muchos aún no presenten síntomas, deben hacer también la consulta.

Quien haya sufrido la intoxicación debe seguir con reevaluaciones por toxicologia e interconsultas programadas con diferentes especialidades médicas una vez que tenga el alta de internación y a lo largo de mínimamente 40 días (además se dan pautas de alarma a los contactos del intoxicados para que observen y vuelven a consultar lo antes posible).

“Muchas veces, personas que han tenido pérdida de conocimiento o convulsiones notan la mejoría de los síntomas y deciden no volver a consultar, lo cual es un error”, afirma el Dr. Arcidiacono.