El hallazgo de casi media tonelada de cocaína en La Quiaca generó cruces entre la justicia federal y la ordinaria: imputan a los dos detenidos

Casi media tonelada de cocaína incautada en La Quiaca

Una denuncia anónima que llegó a manos del fiscal Alberto Mendivil, titular de la Unidad de Investigación Penal Preparatoria de La Quiaca, terminó con el secuestro de casi media tonelada de cocaína de máxima pureza, dos detenidos y, en principio, un prófugo. A horas de los dos acusados sean imputados formalmente por la justicia ordinaria, el fuero federal puso el grito en el cielo y ordenó que les remitan las actuaciones.

“Prefiero que me sancione mi superior o que me imputen y me manden preso a dejar de hace o por inútil o hacer la vista al costado. A la mitad del procedimiento no voy a dejar de actuar, y después, si la causa se tiene que ir al fuero federal, se va. Sólo sé que sacamos más de un millón de dosis de la calle”, le dijo a Infobae el fiscal Mendivil tras enterarse de la queja de sus pares de la Justicia federal.

Es que el fiscal Federico Zurueta, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, cuestionó el accionar del Ministerio Público de la Acusación de esa provincia al explicar ante un juzgado federal que no se comunicaron con él pese a que por la cantidad de droga incautada el último fin de semana se trataba de una maniobra de transporte de estupefacientes, un delito de exclusiva índole federal. También mencionó que pudieron haber interferido con una investigación en curso.

El Juzgado Federal de Garantías N°2, a cargo de manera interina del juez Eduardo Hansen, aceptó el pedido de inhibitoria planteado desde la fiscalía de Zurueta y dispuso el envío de las actuaciones al fuero federal. Pero antes de eso, Mendivil este martes imputará a los detenidos, mientras sigue buscando al prófugo a cinco días de una operación que derivó en uno de los decomisos más importantes de los últimos años en esta ciudad jujeña.

Los estupefacientes fueron trasladados a la capital jujeña, porque allí hay mayores medidas de seguridad

Así, Carlos Emanuel M.A., conductor del camión donde fueron hallados 228 kilos de cocaína, enfrenta cargos por transporte de estupefacientes con fines de comercialización. La otra detenida, identificada como Noelia del Valle C., fue imputada por acopio de estupefacientes tras el hallazgo de más de 250 kilos adicionales en un galpón vinculado a su entorno. A los dos Mendivil les pedirá la prisión preventiva.

En paralelo, se allanó la vivienda de Nicolás Daniel N., un hombre oriundo de La Quiaca, sindicado como el presunto dueño de la mercadería utilizada como fachada en el transporte de los estupefacientes, y que se encuentra prófugo.

La investigación se originó hace poco más de tres semanas, a partir de una denuncia anónima que activó el despliegue de las brigadas provinciales, seccional 17 de Narcotráfico y Unidad Regional N°5, y el personal de Aduana, que aportó equipos técnicos especializados para la detección de sustancias ocultas.

El total de lo incautado en La Quiaca

La hipótesis principal del caso apunta a una estructura criminal que ingresaba cocaína desde Bolivia, acondicionaba el cargamento en La Quiaca y lo enviaba hacia distintos destinos dentro del país. El objetivo final, según las primeras estimaciones de los investigadores, era trasladar la droga a la provincia de Buenos Aires utilizando camiones adaptados, que disimulaban la carga real mediante el transporte de mercadería comestible.

El operativo se desplegó en dos momentos clave. Durante la noche del viernes pasado fue interceptado un camión que llevaba 228 kilos con 728 gramos de cocaína ocultos en un tanque de combustible especialmente modificado. La unidad fue derivada a un escáner de Aduana, donde se detectaron anomalías. Luego, un videoscopio permitió visualizar los paquetes compactos que contenían la sustancia.

A partir de ese hallazgo, las autoridades avanzaron con un allanamiento en un galpón comercial vinculado a la actividad del transporte. Allí se incautaron otros 250 kilos con 145 gramos de cocaína, esta vez empaquetados en envoltorios de color amarillo. La suma total incautada asciende a 478 kilos con 925 gramos, una cantidad inédita para la jurisdicción.

El allanamiento en el galpón

La disputa judicial

Según fiscales.gob.ar, este lunes el juez Hansen resolvió hacer lugar a un pedido de inhibitoria formulado por el fiscal Zurueta, y ordenó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia cesar toda intervención en la causa iniciada tras el secuestro de casi 500 kilos de cocaína en La Quiaca. La decisión incluye la remisión completa del expediente y los elementos secuestrados a la fiscalía federal.

El fiscal Mendivil, titular de la Unidad de Investigación Penal Preparatoria de La Quiaca, creada hace 7 meses; no reniega de que el fuero federal es el que debe llevar el expediente, pero sostiene que no podía mirar para otro lado mientras sucedían las cosas.

Lo hallado en el tanque de combustible del camión

El planteo de Zurueta se basó en la exclusiva competencia del fuero federal para intervenir en delitos como el transporte de estupefacientes y calificó como “inconcebible” que su fiscalía se haya enterado del operativo a través de redes sociales, y no por los canales institucionales.

El juez Hansen respaldó los argumentos del MPF y, en su resolución, remarcó que el solo hallazgo del camión con cocaína configura un delito de competencia federal, y que la ley N.º 26.052, que descentraliza el narcomenudeo, no alcanza casos de esta magnitud.

Además, ordenó que se libre oficio a la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y al propio MPA provincial para hacer efectiva la resolución y garantizar que los detenidos, objetos secuestrados y toda la documentación queden a disposición de la Justicia federal.