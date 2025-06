Un pasamanos en el “Pasillo de los Quemados” del barrio 1-11-14 terminó con dos detenidos y más de 2.000 dosis de paco incautadas

El operativo permitió incautar 2.160 dosis de pasta base listos para la venta

Una operación de rutina en el Barrio 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires derivó este martes en la detención de dos sospechosos con antecedentes penales y el secuestro de más de 2.000 dosis de paco listas para su distribución.

El operativo se llevó a cabo este miércoles por la mañana, pero se conoció en las últimas horas. Fue hecho por personal de la División Unidad Táctica de Pacificación V de la Policía de la Ciudad, que patrullaba a bordo de una moto los pasillos conocidos como “Pasillo de los quemados”, a la altura de la Manzana 3.

Durante ese recorrido, los agentes observaron a dos individuos realizando un presunto “pasamanos” característico de operaciones de compraventa de drogas. La escena encendió las alertas y los agentes decidieron intervenir. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar.

Uno de ellos fue detenido a pocos metros del lugar del hecho. Tiene 24 años y está domiciliado en la intersección de Calle 140 y 44, en la localidad bonaerense de Berazategui.

Los detenidos, con antecedentes por tráfico de drogas y robos, quedaron a disposición de la justicia

El segundo apresado, de 33 años, con residencia en la Ciudad, agredió a uno de los oficiales con golpes de puño en el intento de huida, aunque no logró lesionarlo. A continuación, emprendió una veloz carrera por los estrechos pasillos del asentamiento, hasta que, al llegar a la avenida Perito Moreno al 2700, fue embestido por una moto no identificado, cuyo conductor no se detuvo. El impacto permitió finalmente su arresto.

Ante la situación, se solicitó la intervención de una ambulancia del SAME y el médico diagnosticó al detenido con un traumatismo facial. Sin embargo, el imputado se negó a ser trasladado para una evaluación médica más profunda.

La droga incautada dio positivo para Sulfato de Cocaína, conocido como paco, según el narcotest

Una vez controlada la situación y asegurados los detenidos, los policías procedieron a la requisa del bolso tipo lunchera térmica que Bonzi llevaba consigo. En su interior se encontraron 2.160 dosis de pasta base distribuidas en 54 envoltorios de nailón negro, cada uno conteniendo 40 envoltorios blancos, lo que totalizó un peso aproximado de 324 gramos de sustancia. Además, se secuestraron $34.000 en efectivo.

El testeo de narcóticos realizado en el lugar arrojó resultado positivo para sulfato de cocaína. Posteriormente, se cursaron los datos de ambos imputados en el sistema SIFCOP, constatándose que ninguno poseía impedimentos legales vigentes al momento de su detención.

Sin embargo, el sistema registró que Bonzi ya contaba con antecedentes previos por infracción a la Ley 23.737, la Ley de Drogas.

Ambos sospechosos, de acuerdo con información oficial, acumulan un historial de al menos 16 detenciones previas por delitos vinculados al narcotráfico y robos.

Uno de los sospechosos fue embestido por una moto durante la huida, lo que facilitó su captura

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste, a cargo de Valeria Gianoti, quien convalidó la detención de los imputados y dispuso el secuestro de la sustancia hallada.

Así, se labraron actuaciones en Comisaría Vecinal 7A, bajo las figuras legales de infracción a la Ley 23.737, artículo 5°, inciso “c”, por comercialización de estupefacientes, e infracción al artículo 239 del Código Penal, por atentado y resistencia a la autoridad.