Cayó el líder de una banda narco en CABA y le incautaron una réplica de un lanzacohetes

Así fue el operativo

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 30 años, acusado de ser el principal responsable de una red de narcomenudeo que operaba en la zona del barrio porteño de Monte Castro. En el operativo, le incautaron -entre varias cosas- una réplica de un lanzacohetes RPG-7 de origen soviético.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el procedimiento fue fruto de una investigación iniciada en enero, que permitió no solo la captura del principal sospechoso, sino el decomiso de estupefacientes, un arma de fuego y un equipo de comunicación usado para inhibir señales.

El allanamiento fue realizado por la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte en una propiedad ubicada en el pasaje Doctor David Peña al 4100, tras una orden emitida por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 21, cuya titular es la jueza Paula Virginia Núñez Gelvez, con participación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados a Estupefacientes (UFEIDE).

En el lugar se identificaron a tres personas más. Además, confiscaron 15 envoltorios y una bolsa con cocaína, sumando un peso total de 40,9 gramos, una pistola Bersa de 9 mm con municiones, y un equipo de comunicación Baofeng usado como inhibidor de señal. También se incautaron $154.600 en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión, y otras herramientas de valor para la causa.

Según las fuentes consultadas por este medio, los detectives encontraron un rifle de aire comprimido y prendas similares a uniformes policiales. En ese sentido, explicaron que la réplica del lanzacohetes era utilizado presuntamente con fines intimidatorios.

El caso fue investigado por la Unidad Investigativa N°7, que logró reconstruir el circuito de comercialización y distribución de estupefacientes en la zona, así como detectar maniobras para obstaculizar el accionar policial.

El detenido fue puesto a disposición judicial bajo cargos de violación de la Ley de Drogas y tenencia ilegal de arma de fuego.

Detenidos en Constitución

En el barrio porteño de Constitución, en una oficina ubicada sobre Pedro Echagüe al 1200, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a cuatro sospechosos acusados de intentar robar una oficina y tratar de escapar por los techos.

Según indicaron fuentes del caso, el alerta llegó a través de una comunicación telefónica que advertía sobre un robo en curso dentro de una empresa. Del otro lado de la línea, la información era precisa: había al menos tres sospechosos adentro del edificio y los empleados estaban atados.

Cuando los policías llegaron al lugar, se encontraron con el primero de los sospechosos apostado en la puerta. Estaba de “campana” y fue el primero en ser detenido.

Apenas unos pasos más adentro, dentro de las oficinas, un segundo delincuente también fue capturado sin oponer resistencia.

Mientras tanto, el resto de la banda intentaba escapar. Es que los otros dos implicados, al advertir la presencia de los uniformados, no lo dudaron y salieron huyendo por los techos. No contaban, sin embargo, con el Centro de Monitoreo Urbano, que no perdió de vista sus movimientos.

Los operadores del CMU guiaron al personal en tierra y minutos después los dos prófugos fueron localizados y aprehendidos mediante un operativo cerrojo.

Durante las detenciones, uno de los sospechosos fue requisado y se le encontró en su poder un revólver calibre .38, que fue secuestrado por orden judicial. El arma quedó bajo custodia mientras se esperan los peritajes de rigor.

Dentro del lugar, los cuatro empleados que habían sido reducidos por los agresores —dos hombres y dos mujeres— fueron liberados: no presentaban lesiones físicas. No obstante, uno de ellos debió recibir atención médica por parte del SAME debido a una crisis nerviosa. La intervención del servicio de emergencias se concretó en el sitio, sin necesidad de traslado hospitalario.

El magistrado interventor dispuso la detención de los cuatro involucrados por los delitos de tentativa de robo y privación ilegítima de la libertad. Además, se ordenaron las pericias sobre el arma incautada y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia completa del hecho.

En la escena trabajó también personal de investigaciones de la Policía de la Ciudad, que levantó huellas y relevó posibles elementos de interés para la causa. Entre ellos, se encuentran las ataduras utilizadas contra las víctimas, herramientas presuntamente empleadas para forzar los accesos y el teléfono celular de uno de los detenidos.