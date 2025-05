Mario Baudry habló de la jueza del escándalo del juicio por Maradona: “Esto no es ajeno el resto del tribunal”

Mario Baudry aseguró que los magistrados conocían las grabaciones realizadas durante el juicio por Maradona

En medio del parate judicial que atraviesa el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el abogado Mario Baudry, representante legal de Verónica Ojeda y del hijo menor del exfutbolista, apuntó directamente contra la jueza Julieta Makintach y sumó críticas a los otros integrantes del tribunal.

El escándalo, originado por la supuesta grabación de un documental dentro de la sala de audiencias sin autorización de las partes, derivó en una denuncia penal que, según el propio Baudry, podría derivar en la nulidad absoluta del proceso.

“La verdad que estoy indignado. Nunca en la historia de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires pasó algo así”, dijo el abogado en una entrevista con TN.

Baudry repasó punto por punto cómo se gestó la denuncia que hoy tiene a la magistrada bajo investigación penal y puso en jaque la continuidad del juicio oral que se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

Los videos de la jueza del juicio de Maradona

El abogado recordó que la situación salió a la luz durante una de las audiencias, cuando el abogado defensor Julio Rivas, representante de uno de los imputados, señaló a dos personas que estarían filmando sin autorización.

“Yo estoy adelante en el juicio, muy atento a lo que dicen los testigos, los jueces y las partes… y para que se den una idea de lo mal que está la Justicia, esta sala de audiencias no está preparada para un juicio oral. No nos vemos la cara, es imposible preguntarle a un testigo cuando no le ves la cara”, apuntó Baudry al describir las limitaciones del espacio físico donde se desarrolla el debate.

Fue en ese contexto cuando Rivas, según relató el abogado, se enteró por periodistas que se estaba realizando una grabación audiovisual y, en plena audiencia, pidió identificar a los presuntos infiltrados.

En el cuarto intermedio, Baudry formalizó la denuncia. “Ante la gravedad de lo que expresaba el doctor Rivas, hago la denuncia porque me parecía un disparate”, afirmó, y siguió: “El primer día había muchas cámaras porque estaban permitidas, pero no las veíamos porque estaban atrás. Cuando las vimos, hicimos la denuncia”.

El proceso fue suspendido durante siete días tras las denuncias de grabación sin consentimiento en la sala (fotos: Maximiliano Luna)

Según el letrado, la causa avanzó rápidamente. “La fiscal que le tocó la causa avanzó muy rápido y hoy vemos lo que ustedes están viendo”, indicó. Aunque reconoció que las partes tenían autorización para grabar con fines legales —principalmente para los alegatos—, remarcó que su equipo optó por no hacerlo al saber que la Suprema Corte Bonaerense entregaría una copia del registro oficial. “Decidimos no filmar por una cuestión de que no se filtre, como está pasando ahora”.

La acusación de Baudry no se limitó a la jueza Makintach. Fue más allá y dirigió sus cuestionamientos al resto del tribunal, conformado por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica di Tommaso. “¿Les parece que no sabían nada? Se los ve en el resto de las imágenes”, disparó.

“Yo soy la persona que más quiere que reciban condena perpetua las personas que están siendo juzgadas, pero primero tengo que velar por la justicia”, añadió.

Las tomas a la jueza en el interior del TOC 3 de San Isidro

El abogado también expresó su decepción con los organismos de control de la provincia. “Lo que me sorprende es el silencio de todos los sistemas que tiene la provincia para controlar que no pasen este tipo de cosas. Nadie hizo nada. La política está más preocupada por cuidar sus cargos y no perderlos, pero nadie está preocupado por la justicia de la gente”, criticó.

Y agregó: “Estas piedras y manzanas podridas le hacen daño al sistema”.

Con más de cuatro años involucrado en la causa, Baudry aseguró sentir “vergüenza” por lo sucedido. En ese sentido, relató que llegó a preguntarle personalmente a la jueza Makintach si era cierto que se estaba grabando un documental: “Ella me dijo que esto era mentira, que no existía nada y que la estaban difamando. Está grabado en la audiencia. Nos mintió en la cara a todos y los demás jueces no dijeron nada”.

En la misma línea, expresó su preocupación por el impacto emocional que este episodio podría tener en los familiares de Maradona. “¿Qué le explico ahora a Verónica, qué le voy a explicar algún día a Dieguito, qué le digo a Dalma y a Giannina? Volver a pasar todo de nuevo, volver a empezar otra vez, por los egos de alguien que tenía que juzgar con imparcialidad”.

Para Baudry, no hay antecedentes de un caso similar. “No tengo precedente para explicar esto. ¿Cómo podemos luchar contra esto después de cinco años?”, concluyó.

La investigación judicial busca determinar si hubo complicidad entre los jueces y los presuntos infiltrados

El escándalo en torno a la jueza Julieta Makintach, en términos futbolísticos, embarró la cancha. Y una vuelta atrás de todo este entramado judicial es casi imposible.

“Sería un milagro que no pase nada y todo siga igual”, dijo uno de los abogados defensores a Infobae mientras los jueces debaten los pasos a seguir para salvar las 19 audiencias del juicio y las declaraciones de los 47 testigos que ya pasaron por la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro.

El juicio, cuya reanudación está prevista para el próximo martes a las 10:30, sigue en pausa mientras se desarrollan las investigaciones judiciales sobre el accionar de la jueza Makintach y sus eventuales vínculos con la productora audiovisual involucrada.