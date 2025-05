Declaró el camarógrafo que grabó a escondidas el juicio por Maradona: “Iba a ser un documental sobre la jueza”

El documental de la jueza Makintach del juicio por la muerte de Maradona

La investigación sobre la participación de la jueza Julieta Makintach en un documental del juicio por la muerte de Diego Maradona ya suma varias pruebas fundamentales en la causa que llevan adelante los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo. A los videos dados a conocer en las últimas horas y el descargo de una de las infiltradas en las audiencias, ahora se le suma la declaración del camarógrafo que grababa a escondidas en la sala.

Se trata de Jorge H., un hombre calvo que fue identificado por la Justicia gracias a las cámaras del Tribunal Oral Criminal Nº3 que lo captaron en la primera jornada del debate haciendo filmaciones a escondidas. Incluso, fue alertado por una policía, pero avisó que tenían “el permiso de la jueza Makintach y asientos asignados” para el equipo.

A Jorge lo allanaron el jueves pasado y él mismo entregó todo el material audiovisual que había recolectado. Dijo que lo habían contratado para hacerle un documental a la jueza y que su tarea era grabarla el primer día del debate, cuando hiciera buenas intervenciones.

También admitió haber grabado al abogado Fernando Burlando y las hijas de Diego, Dalma y Gianinna Maradona.

“Tenía que hacer un poco de color de la calle y, una vez dentro de la sala, hacer imágenes de la jueza Makintach, específicamente, y si sucedía algo específico, captarlo, pero que me focalice en ella. No me pidieron que filmara el juicio entero, ya que es mucho tiempo y no tenía los medios de almacenamiento para hacerlo y tampoco fue algo que me pidieron”, declaró el hombre como testigo.

La Policía secuestró discos duros y equipos del equipo que filmaba el documental

Sobre su rol en la primera jornada del juicio, dio detalles de las imágenes que tomó y en quiénes se concentró además de la jueza.

“Yo no estuve filmando constantemente. Desde mi perspectiva filmé algo de Gianinna, y de Burlando. A Dalma, como tenía alguna cabeza tapándola, pude tomar pocas secuencias, pero a la que más capté fue a Giannina. Yo estuve en la sala de audiencias hasta el cuarto intermedio, y hacía filmaciones esporádicas, tenía la cámara lista para filmar. Después al resto de las personas las tenía de espaldas”, dijo.

Sobre el motivo por el cual lo habían contratado, contestó: “Acá me dicen que se iba a tratar de un documental sobre la jueza, eso viene de la mano de que me pidieron que la filmara a ella. Hablé con la guionista y me dijo que tratara de tener planos de ella. Que el documental era sobre ella, no sobre el juicio”.

Luego, el testigo contó que, para hacer el documental, accedieron al despacho de Makintach: “Ella saludó a cámara y grabó un breve clip” a pedido del director del documental.

Julieta Makintach, la jueza del escándalo en el juicio por la muerte de Diego Maradona

En un tramo, el testigo hizo una aclaración sobre los mensajes que borró y que había mantenido con la guionista y un productor que le consiguió el trabajo: “Me arrepiento de haberlo borrado. Incluso, borré material de las tarjetas y del link del (Google) Drive que pasé para que descarguen, pero me quedó un backup que fue el disco que entregué”. Ese es el material que tiene la Justicia, y que Infobae reveló en exclusiva.

También explicó que el borrado de los mensajes fue a pedido, que le avisaron que se estaba “caldeando el asunto” y “se están poniendo gedes”. Eso fue la semana pasada luego de que saltara el escándalo del documental no autorizado.

“De la conversación con el productor borré todo lo referente a Maradona, desde que me contacta a San Isidro a hacer imágenes, todo el material, la factura, también cuando aparece mi cara blureada, es decir, desde previo al 11/3 en adelante”, declaró el testigo.

Con respecto a lo que habló con la guionista, aseguró haber eliminado “el único contacto” que tuvo la noche previa, donde le avisaba que se encontraban “en San Isidro y el mismo día”, cuando llegó.