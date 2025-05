Otro video de la argentina que denunció que su pareja la secuestró en México: “No vendan a mi hijo”

Otro desesperado pedido de Priscila Sand

Priscila Sand, la argentina de 27 años oriunda de la localidad de Campana, reapareció públicamente desde la clandestinidad para lanzar una nueva denuncia contra el sistema judicial mexicano, al que acusa de corrupción, encubrimiento y de favorecer a su ex pareja, Salvador Zubirán Rabay, en el marco de un conflicto por la custodia de su hijo. A través de un video difundido en redes sociales, la joven relató con detalle una serie de maniobras judiciales que, según sostiene, habrían sido diseñadas para proteger a su agresor.

En su mensaje, Sand afirmó que el caso que involucra a Zubirán Rabay está en manos de funcionarios judiciales que, en el pasado, habrían intervenido a su favor. Nombró directamente a la jueza María Cristina Torres Sánchez, apodada “la maestra”, y al juez Andrés Miranda, señalando que ambos participaron en la resolución de un proceso anterior que involucraba a otra denunciante: la actriz Laura Vignatti.

La joven sostuvo que, en aquella causa, la jueza Torres Sánchez, a través de los abogados de Zubirán Rabay, pactó una suspensión condicional del proceso contra Vignatti, mientras que el juez Miranda, quien presidía la audiencia, otorgó cuatro recesos para facilitar la presentación del acuerdo.

Pese a que los abogados de la denunciante se opusieron con argumentos fundados, el juez aprobó la suspensión y además impuso una multa a Vignatti por no presentarse, aun cuando su equipo legal se encontraba en la sala. Para Priscila, ese episodio reflejó un patrón de conducta donde el derecho a oponerse fue ignorado deliberadamente.

Priscila Sand permanece oculta en México luego de escapar junto a su hijo de una situación de encierro y control

“Escuché directamente las conversaciones entre Salvador, su papá y ‘la maestra’, como la llamaban entre ellos. Sé que Salvador entregó fuertes cantidades de dinero a estos jueces y que sostuvo comidas y ofreció regalos a funcionarios importantes dentro del tribunal”, denunció la joven en su testimonio, difundido a través de su cuenta de TikTok.

El nuevo video fue publicado desde un lugar no revelado de México, donde Sand permanece escondida junto a su hijo de nueve meses. La joven alertó que su ex pareja —a quien acusa de secuestro, violencia física, psicológica y económica, además de amenazas— inició una demanda judicial para obtener la guarda y custodia del niño. Esta maniobra legal, sostuvo, se produce mientras persisten múltiples denuncias penales en su contra que, hasta ahora, no han avanzado.

La situación tomó otro giro el pasado 2 de mayo, cuando la joven oriunda de La Pampa, preocupada por la falta de respuesta de la Fiscalía Antisecuestros y sin contar con medidas de protección efectivas, recurrió al Juzgado Familiar de Guardia de la Ciudad de México. Fue atendida por la jueza María del Carmen Ortega, a quien le explicó su situación. Sin embargo, la funcionaria le negó el pedido argumentando que “eso no le correspondía”.

La denunciante aseguró que su expareja habría entregado dinero a jueces para beneficiarse en distintas causas

Priscila se vio obligada a presentar un amparo judicial. Gracias a ese recurso, el juzgado quedó obligado a otorgarle medidas de protección, aunque estas, afirmó, han sido mínimas y simbólicas. “No me protegen realmente”, declaró en su video.

La denuncia de Sand fue acompañada por una advertencia dirigida a los magistrados que hoy deben resolver el pedido de custodia impulsado por su expareja: “Por favor, a los jueces que hoy tienen esta demanda en sus manos, les ruego, no vendan a mi hijo. No me queda más que confiar en que aún queda justicia”, expresó angustiada.

El calvario de Priscila

El testimonio coincide con declaraciones previas en las que ella había descrito el nivel de control y vigilancia al que fue sometida durante casi dos años por Zubirán Rabay.

Había detallado que fue retenida en una casa equipada con sensores, cámaras y micrófonos, donde convivía con custodios armados que la supervisaban en todo momento. La joven denunció haber sido medicada en contra de su voluntad, mantenida aislada y limitada en todas sus decisiones personales.

Tras su escape, ocurrido el 14 de abril pasado con la ayuda de una amiga, Sand presentó su denuncia formal ante la Fiscalía Antisecuestro, pero la causa fue derivada a la Fiscalía de Violencia de Género, donde, según afirma, no hubo avances.

Las imágenes de Laura Vignatti, donde denuncia a Zubirán Rabay

El caso de Laura Vignatti también volvió a ocupar un lugar central en este nuevo mensaje. La actriz había hecho públicas imágenes y grabaciones en las que también acusaba a Zubirán Rabay de agresión y amenazas.

Entre otras pruebas, compartió un video donde se escucha una voz masculina diciendo: “Te siembro droga, digo que sos dealer, te carga la verga y me vas a demandar, pero cuando salga del pedo vos vas a llorar el resto de tu vida”.

La coincidencia de ambos relatos, así como la mención reiterada de nombres y maniobras judiciales específicas, reforzaron el reclamo de Priscila Sand. En su mensaje, expresó miedo de que, como ya ocurrió antes, su expareja vuelva a comprar jueces. Esta vez, dijo, el precio sería su hijo.