Declararon los últimos testigos en el juicio por la muerte de los bebés en Neonatal de Córdoba

Juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba

Entre marzo y junio de 2022, cinco bebés sin ninguna causa de riesgo prevalente murieron en el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo” de Córdoba. Además, otros ocho -que tampoco presentaban patologías evidentes- sufrieron distintos problemas de salud. Tres años después, se lleva a cabo el juicio en la Cámara Séptima del Crimen y, este lunes, dieron su testimonio ex funcionarios provinciales y médicos de la institución.

Este lunes declararon Carlos Cánovas, quien era subsecretario de Salud durante la gestión de Diego Cardozo, y su entonces secretario privado, Juan Alegre. Además, la neonatóloga Marcela Quaglia y Mariana Figueroa, quien estaba a cargo de la oficina Legal y Técnica del Ministerio de Salud provincial.

De esta manera, finalizó el período de presentación de testigos y el veredicto está cada vez más cerca, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local CB24.

La cronología de los hechos comienza el 18 de marzo de 2022, con el fallecimiento del bebé Francisco Calderón Cáceres, y termina el 7 de junio del mismo año con la muerte de Melody Luz Molina.

La denuncia ante la Justicia se hizo el 4 de julio. Aunque las personas que sabían lo que sucedía en el centro médico se contaban por decenas, nadie reportó formalmente la cadena de tragedias y descompensaciones inexplicables. Tampoco hubo fiscales o funcionarios del Poder Ejecutivo provincial que actuaran de oficio.

Familiares de los bebés fallecidos en el Hospital Materno Neonatal reclaman "Justicia" (Foto Laura Lescano - Telam)

Virginia Zamora, una médica del Neonatal, le contaba a su esposo, Francisco Luperi, el ingeniero que terminaría destapando el escándalo, cómo había estado su día de trabajo, como cualquier pareja. Lo que al principio parecían tristes gajes del oficio, con el tiempo se convirtió en una sólida sospecha de que en el hospital podía haber un asesino serial.

Es así que este ingeniero cordobés formuló una denuncia que luego recayó en la Fiscalía del Distrito N° 3 Turno 7, a cargo de Raúl Garzón. Recién entonces se empezó a investigar el caso que hoy se debate en el juicio, y que tiene como principal acusada a la enfermera Brenda Agüero, imputada por homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado.

En total son 11 las personas imputadas. La causa engloba el ataque a 13 bebés atacados a través de inyecciones con potasio, provocándoles un cuadro de “hiperpotasemia”.

Quiénes son los 11 imputados por las muertes de bebés en el Neonatal

Pese a que la principal imputada es Agüero, otros especialistas se encuentran implicados en el caso. Entre ellos, se encuentran Diego Hernán Cardozo (médico cirujano); Pablo Miguel Carvajal (médico especialista en Terapia Intensiva de Adultos); Liliana Asís (médica especialista en Neonatología e Infectología Pediátrica, ex directora del Hospital Materno Neonatal); Claudia Elizabeth Ringelheim (especialista en Obstetricia y Tocoginecología); Martha Elena Gómez Flores (médica cirujana con especialidad en Neonatología); Adriana Luisa Moralez (médica especialista en Neonatología); Alicia Beatriz Ariza (enfermera profesional, ex jefa de Enfermería del Hospital Materno Neonatal); Julio Alejandro Escudero Salama (abogado, ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud); María Alejandra Luján (médica especialista en Pediatría y Neonatología, ex jefa de guardia); y Alejandro Gabriel Gauto (abogado, ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud).

Hospital Materno Neonatal "Ministro Dr. Ramón Carrillo"

Por otro lado, Ariza es considerada como la supuesta autora penalmente responsable del hecho calificado legalmente como omisión de deberes de funcionario público.

Cardozo, Asís, Carvajal y Gauto están acusados por el delito de encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público, mientras que Ringelheim, Gómez Flores, Moralez, Escudero Salama y Luján están señalados por omitir sus deberes como funcionario público en concurso real con falsedad ideológica, en línea con el planteo de la defensa.