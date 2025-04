Un padre entregó a su hijo luego de que manejara alcoholizado y atropellara a una familia en Córdoba

El acusado se dio a la fuga, pero poco después fue entregado a la Policía por su padre

Un joven de 20 años fue entregado por su padre a la Policía de Córdoba, luego de que le confesara que había atropellado a una familia cuando regresaba a la casa. Pese a que el sospechoso había huido del lugar sin constatar el estado de las víctimas, las autoridades ordenaron que fuera arrestado.

El hecho ocurrió este viernes cerca de las 06:30 horas, cuando el detenido impactó a una pareja y a su hijo de 5 años en la intersección entre las avenidas Colón y Pedro Zanni, ubicadas en el barrio Alberdi. Las víctimas iban a bordo de una motocicleta, mientras que el acusado manejaba un Volkswagen Gol color gris a alta velocidad.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona, por lo que las autoridades constataron que el joven había cruzado un semáforo en rojo al momento de atropellar a la familia. Como consecuencia del choque, los ocupantes salieron despedidos junto con la moto que terminó estrellada contra un Ford Ka rojo que se encontraba estacionado.

De acuerdo a la información publicada por ElDoce.tv, las víctimas fueron asistidas por el servicio de emergencias luego de que el conductor se diera a la fuga. El hijo de la pareja sufrió las peores consecuencias, por lo que tuvo que ser trasladado y permanece internado en grave estado en el Hospital de Niños.

El momento en el que el auto embistió a la familia

Al mismo tiempo, sus padres fueron derivados al Hospital de Urgencias. “Han sido trasladados de urgencia al Hospital de Urgencias con politraumatismos varios“, detalló el comisario Villagra durante un diálogo con Arriba Córdoba, en donde agregó que “no tenemos testigos en el lugar, estamos aguardando imágenes de cámara y queda todo para la Fiscalía“.

Por su parte, el acusado manejó el automóvil por varias cuadras hasta que lo dejó estacionado sobre la avenida y escapó corriendo hasta su casa. En el momento que se cruzó con su padre, el joven le contó lo ocurrido y éste tomó la decisión de entregarlo a las autoridades.

Esta versión fue confirmada por el comisario, luego de que mantuviera una conversación con el padre del joven. “Por dichos del padre, llega al domicilio, manifiesta la situación, que se encontraba en estado de shock y es el padre que lo trae de nuevo acá al lugar“, enumeró la secuencia de los hechos previos a que el acusado fuera identificado.

Una vez que el conductor estuvo a disposición de la Justicia, fue sometido a una prueba de alcoholemia, la cual constató que se encontraba bajo los efectos del alcohol. De esta manera, se ordenó que quedara detenido, mientras que los investigadores abrieron una causa para determinar cómo ocurrió el accidente.

El joven abandonó el vehículo en la avenida y ahora permanece detenido (Gentileza: ElDoce.tv)

Horas más tarde, un taxista, que aseguró ser testigo de la fuga, relató que el joven había dejado el automóvil en plena avenida y cruzó en dirección contraria. “Se me cruza y casi lo atropello hasta que se da a la fuga por Monseñor de Andrea”, reconstruyó.

“Observando el desastre que había en la esquina, trato de perseguirlo y se me escapa en Mariano Castex y Dean Funes”, señaló el hombre al aclarar que no había visto el accidente, debido a que circulaba por la mano contraria. No obstante, sí confirmó haber visto a los servicios de emergencia mientras socorrían a las víctimas.

De la misma manera, el testigo aseguró que todos los semáforos de la avenida funcionaban correctamente. “Es de terror. Todos los fines de semanas vemos vehículos chocados, hasta un camión de caudales he visto chocado acá”, apuntó al hacer referencia a la frecuencia con la que ocurrirían esta clase de siniestros viales. “No es que sea culpa de la Municipalidad, es de la gente que no sabe manejar. Es una calle ancha, por ende es inentendible que una persona choque”, recriminó el taxista.