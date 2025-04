Con una nota, una mujer denunció que es abusada en un hospital de Córdoba: “Esta noche me va a violar”

Denuncia de abuso en el Hospital Rawson de Córdoba (Foto: El Doce)

Una mujer que se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Rawson de Córdoba denunció que fue abusada en reiteradas ocasiones por un empleado de la institución. La víctima le entregó una carta a su marido, ya que no puede hablar por el grave cuadro de salud que atraviesa.

“Esta noche me van a violar”, escribió la mujer en un papel para advertirle a su esposo sobre el calvario que vive desde hace días. Esto llevó a que se activen los protocolos correspondientes en este tipo de casos.

El jueves por la mañana, el personal de Investigaciones Criminales de la Policía se hizo presente en el Hospital Rawson para realizar los primeros peritajes.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio La Voz del Interior, la denunciante tiene 34 años y está internada por lupus en una unidad de terapia intensiva desde hace más de 40 días, con una encefalitis severa (inflamación del cerebro).

La pareja de la víctima cuestionó a las autoridades por la falta de seguridad. El acusado todavía no fue identificado.

La directora del Hospital Rawson, Claudia Toledo, habló sobre el caso. “Los policías del hospital le indicaron al familiar que haga la denuncia en el Polo de la Mujer y esperamos que la efectuara, de lo contrario la teníamos que hacer nosotros”, explicó sobre el procedimiento en estos tipos de casos.

“Está en la sala de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), un espacio bastante concurrido donde hay mucha circulación, muchos enfermeros”, explicó Toledo, negando que la paciente estuviera alojada en una sala aislada.

Además, comentó que al menos hay un enfermero cada dos o tres pacientes, según la complejidad de cada uno. También circulan por esa zona los médicos de guardia, los coordinadores, los supervisores y los kinesiólogos.

La investigación no es tan sencilla, ya que no hay cámaras en ese sector del hospital. Por esto mismo, todavía no se apartó a ninguna persona de su cargo. “No hay ningún tipo de hecho que nos permita tomar esa actitud”, afirmó Toledo, que comentó que no pudo leer la nota y que ya está en poder de la Justicia.

De igual forma, desde el Hospital Rawson pusieron manos a la obra y trabajaron en conjunto con el Ministerio de Salud para implementar un paquete de medidas con el fin de proteger a la paciente hasta que se pueda identificar al presunto agresor. Primero, establecieron un “protocolo de visita extendido” para que los familiares de la víctima puedan estar más tiempo junto a la mujer en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). También asignaron a un efectivo policial para que está junto a la habitación las 24 horas. Por último, redistribuyeron al personal, elaborando un listado del personal con autorización para acceder al lugar, tales como enfermeros, empleados de limpieza, médicos y otros profesionales.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Ingrid Vago. Los peritos de la Justicia de Córdoba trabajan en el caso, tratando que la víctima brinde más detalles sobre el presunto abuso sexual.

Cuál es el estado de salud de la mujer

Padece un cuatro severo de lupus agravado por una infección de encefalitis, una enfermedad vírica transmitida por mosquitos, que produce la inflamación del cerebro. La combinación de las patologías le generó un cuadro crítico, con afectación neurosensitiva, tanto por la propia sintomatología como por los fármacos que están siendo utilizados para tratarla.

Si bien no es una enfermedad infectocontagiosa, está internada en el Hospital Rawson por el estado complejo que exige un aislamiento, ya que puede presentar momentos de pérdida de conexión con la realidad.

La directora Toledo aseguró que está evolucionando y está próxima a salir de su “estado de coma neurológico”. Esto va a permitir establecer “algún tipo de comunicación”.